Nhà vô địch thế giới Lại Lý Huynh sẽ gặp lại các hảo thủ Trung Quốc tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025

Lại Lý Huynh là 1 trong các kỳ thủ của thể thao Việt Nam góp mặt tại Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 sẽ khởi tranh tuần này tại Singapore.

Kỳ thủ Lại Lý Huynh là thành viên tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025. Ảnh: VXF

Đại hội năm nay được diễn ra từ ngày 13 tới 15-11 tại Singapore. Đội tuyển cờ tướng Việt Nam tham dự Đại hội với các kỳ thủ gồm Lại Lý Huynh, Nguyễn Minh Nhật Quang, Tôn Thất Nhật Tân, Hà Văn Tiến, Đào Văn Trọng và Phan Nguyễn Công Minh.

Đặc cấp quốc tế đại sư Lại Lý Huynh vừa giành tấm HCV cờ tiêu chuẩn và HCB đồng đội cờ tiêu chuẩn tại giải cờ tướng vô địch thế giới 2025 tổ chức ở Trung Quốc. Tuy nhiên, môn cờ tướng của Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 sẽ chỉ tranh tài cờ nhanh và cờ chớp. Theo điều lệ, các kỳ thủ sẽ đấu 9 ván cờ nhanh và 9 ván cờ chớp để tìm ra những nhà vô địch. Các kỳ thủ của Trung Quốc có tham dự Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 vì vậy, Lại Lý Huynh tiếp tục có cơ hội cạnh tranh tìm kết quả cao nhất.

Theo ban huấn luyện đội tuyển cờ tướng Việt Nam cho biết, đội cờ tướng Trung Quốc sẽ cử đội hình gồm kỳ thủ Doãn Thăng, Vương Vũ Bác, Mạnh Phồn Duệ, Vương Gia Thụy (nam) và Đường Tư Nam, Vương Tử Hàm (nữ) tham dự Đại hội lần này.

Ở môn cờ vua, đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt là đại kiện tướng Lê Tuấn Minh. Cờ vua chỉ thi đấu nội dung cờ nhanh, cờ chớp. Lê Tuấn Minh đang chuẩn bị cho SEA Games 33-2025 vì vậy Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 là dịp để đại kiện tướng này tích lũy chuyên môn cho mình.

Đại hội thể thao trí tuệ châu Á 2025 do Hiệp hội thể thao trí tuệ châu Á cùng chủ nhà Singapore phối hợp tổ chức. Đại hội có 5 môn gồm cờ vua, đánh bài bridge, poker, cờ vây và cờ tướng. Đại hội có quỹ thưởng là 40.000 đô la Singapore dành cho các VĐV đạt thành tích cao ở từng môn thi đấu. Đại hội được Hội đồng Olympic châu Á (OCA) cho phép tổ chức.

MINH CHIẾN