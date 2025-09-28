Kỳ thủ Lại Lý Huynh: Vô địch thế giới sẽ giúp giữ lửa đam mê!

Vừa trở về sau chiến thắng lịch sử tại Giải cờ tướng vô địch thế giới 2025, kỳ thủ Lại Lý Huynh mở đầu cuộc phỏng vấn kéo dài 20 phút: “Cảm xúc lúc này không phải tuyệt vời, mà phải trên cả tuyệt vời. Điều đặc biệt là ngày tôi đăng quang lại trùng với sinh nhật của vợ và con gái út, làm chức vô địch trở nên ý nghĩa hơn”.

Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh trở về trong vinh quang. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Chiến thắng của Lý Huynh không đến từ may mắn hay chỉ một khoảnh khắc. Với nam kỳ thủ quê Vĩnh Long, đó là hành trình dài của sự rèn luyện cùng niềm tin không bao giờ tắt.

“Phải có sự cố gắng của ngày hôm qua, mới có được thành tích hôm nay. Ai cũng có ngôi sao may mắn, nhưng quan trọng là chúng ta gieo vào đó điều gì. Nếu là nỗi sợ và nghi ngờ, ta sẽ không đi xa được. Còn nếu là hy vọng và khát khao, nó sẽ dẫn đường cho ta đến với thành công”, nhà vô địch thế giới chia sẻ.

Trận chung kết trên đất Thượng Hải (Trung Quốc) hôm 27-9, như Lý Huynh nhấn mạnh đấy chính là bước ngoặt lớn không chỉ cá nhân anh mà với lịch sử cờ tướng thế giới. Đối thủ của Lý Huynh là đại diện mạnh nhất từ Trung Quốc, vốn là cái nôi của bộ môn này. Nên vinh quang ngày trở về, vận động viên 35 tuổi nhớ lại ván cờ để đời ấy rằng: “Khi bước vào bàn đấu, tôi bỏ qua suy nghĩ đây là trận chung kết. Tôi chơi như một ván cờ bình thường, để gạt áp lực sang một bên. Tôi tấn công dồn dập và tận dụng được sai lầm của đối thủ trong hai nước cờ quan trọng”.

Chiến thắng càng thêm ý nghĩa khi cách đây hai năm, Lý Huynh đã thất bại đau đớn trong trận chung kết, một cú sốc lớn về tâm lý khiến những người thân và hâm mộ anh phải khóc. Lý Huynh vượt qua ám ảnh thất bại bằng việc gieo hy vọng niềm tin, âm thầm rèn luyện, cải thiện chuyên môn và tâm lý. “Tôi tin rằng nếu luôn giữ sự tích cực và quyết tâm, thì ngôi sao may mắn sẽ không quay lưng”, anh nhấn mạnh.

Đông đảo giới truyền thông trò chuyện cùng Lại Lý Huynh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Dù đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch, song Lý Huynh lại chọn cho mình một cách nghĩ khác thường để không ngủ quên trên chiến thắng.

“Thật lòng, tôi không nghĩ mình đã vô địch để tiếp tục phấn đấu. Nhiều người khi đạt được thành tích lớn thường dễ rơi vào cảm giác thỏa mãn, rồi dừng lại. Tôi thì khác. Tôi muốn tiếp tục giữ được khát khao như thuở ban đầu. Đó là cách để tôi không ngủ quên trên chiến thắng”, anh khẳng định.

Sau thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình, Lý Huynh sẽ sớm quay trở lại với bàn cờ, hướng tới giải đấu quốc tế diễn ra tại TPHCM vào tháng 11 tới. “Vô địch thế giới là dấu mốc lớn, nhưng tôi sẽ không dừng lại. Trước mắt, tôi sẽ chuẩn bị cho các giải tiếp theo. Và tôi vẫn tiếp tục chiến đấu, như thể mình chưa từng vô địch”, anh kết lời phỏng vấn.

Tin liên quan Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh trở về trong vinh quang

HỮU THÀNH