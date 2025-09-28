Nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh trở về trong vinh quang

Cơn mưa lớn đổ xuống TPHCM vào tối 28-9 chẳng thể ngăn được bước chân của bạn bè, người thân cùng đông đảo giới truyền thông đến sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón đội tuyển cờ tướng Việt Nam, đặc biệt là tân vương cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh, mang vinh quang trở về nước.

Người thân cùng bạn bè đón nhà vô địch cờ tướng thế giới Lại Lý Huynh trở về nước. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Giữa những vòng tay thân thương, Lý Huynh không giấu được niềm vui, cùng nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Kỳ thủ quê Vĩnh Long gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người đã luôn bên cạnh, ủng hộ và tiếp thêm động lực cho anh. Đặc biệt, bà xã Nguyễn Thị Kim Hương cùng các con vượt gần 40km từ Thủ Dầu Một đến sân bay từ sớm, chờ ông xã về trong niềm xúc động.

Những vòng hoa tươi, cái ôm thật chặt và cả những cái bắt tay nồng ấm… tất cả đều dành cho Lý Huynh cùng các thành viên trong đoàn. Không chỉ người hâm mộ, mà cả những hành khách có mặt tại sân bay cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ với “Nam Phương công tử”. Buổi phỏng vấn ngắn kéo dài tới 20 phút với truyền thông khiến cả một góc sảnh quốc tế trở nên rộn ràng lạ thường.

Gia đình của Lý Huynh có mặt ở Tân Sơn Nhất trước một tiếng máy bay hạ cánh. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Lý Huynh từng nhiều lần mang về danh hiệu quốc tế, nhưng lần trở về này với anh lại mang ý nghĩa đặc biệt hơn cả. Bởi chiến thắng ở nội dung cờ tiêu chuẩn tại Giải vô địch cờ tướng thế giới ngay trên đất Trung Quốc (nơi khai sinh bộ môn này) không chỉ giúp anh trở thành kỳ thủ đầu tiên ngoài quốc gia này giành chức vô địch, mà còn trở thành dấu mốc lịch sử để nâng tầm thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

“Chức vô địch giành được ngay trên đất cái nôi cờ tướng là quý giá nhất”, Lý Huynh thốt lên đầy tự hào.

Lý Huynh khoe bảng vàng thành tích ở sân chơi thế giới vừa đạt được. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Sau thời gian nghỉ ngơi và tận hưởng khoảnh khắc bên gia đình, Lý Huynh sẽ sớm quay trở lại với bàn cờ, hướng tới giải đấu quốc tế diễn ra tại TPHCM vào tháng 11 tới.

Một số hình ảnh chào đón đội tuyển cờ Việt Nam tại điểm cầu Tân Sơn Nhất (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Đội tuyển cờ tướng Việt Nam rạng rỡ ngày về nước.

Các kỳ thủ trẻ được gia đình chào đón ở sân bay.

Khoảnh khắc Lý Huynh gặp lại gia đình.

Vòng hoa chào đón nhà vô địch cờ tướng thế giới Lý Huynh.

Buổi phỏng vấn kéo dài 20 phút giữa truyền thông với Lý Huynh.

Lý Huynh sẽ tạm nghỉ ngơi cùng gia đình trước khi trở lại bàn cờ chuẩn bị giải đấu tiếp theo.

HỮU THÀNH