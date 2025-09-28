Giành ngôi vô địch cờ tướng thế giới: Lại Lý Huynh tạo “địa chấn”

Mạch thống trị giải thế giới suốt 18 mùa giải liên tiếp của làng cờ tướng Trung Quốc đã bị hóa giải bằng "cơn địa chấn" mang tên Lại Lý Huynh với ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn lịch sử cho Việt Nam vào chiều ngày 27-9.

Lại Lý Huynh giành ngôi vô địch cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải vô địch Cờ tướng thế giới 2025. Ảnh: P.MINH

Cử lực lượng tinh nhuệ với những cái tên hàng đầu như Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo... tham dự Giải vô địch Cờ tướng thế giới lần thứ 19-2025 (từ ngày 21 đến 27-9 tại Thượng Hải), đội tuyển Việt Nam "mơ" chinh phục vị trí số 1 ngay tại xứ sở cờ là Trung Quốc. Giấc mơ ấy tưởng xa vời nay đã hóa hiện thực! Kỳ thủ số 1 Việt Nam Lại Lý Huynh xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam sau chiến thắng trước tuyển thủ nước chủ nhà - Doãn Thăng trong chiều 27-9. Một kỳ tích đã được tạo nên bằng những nước cờ tài hoa, trí tuệ và đầy cảm xúc của người con đất Việt.

Đây là khoảnh khắc lịch sử với giới mộ điệu thể thao nước nhà bởi Lại Lý Huynh chính là kỳ thủ đầu tiên đăng quang nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân nam tại Giải vô địch Cờ tướng thế giới mà không phải quốc tịch Trung Quốc. Tổ chức lần đầu vào năm 1990 và trải qua 18 mùa giải, cũng là ngần ấy thời gian Trung Quốc thống trị ngôi vô địch ở nội dung quan trọng nhất: cờ tiêu chuẩn cá nhân nam. Họ, với bề dày lịch sử và truyền thống cờ tướng lâu đời, dường như đã thiết lập một "đế chế" vững chắc, khiến giấc mơ vô địch thế giới trở nên xa vời đối với bất kỳ quốc gia nào khác.

Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phương Trang, ông Nguyễn Hữu Luận cũng đã có mặt ở Thượng Hải cổ vũ cho Lại Lý Huynh cùng đội tuyển cờ tướng Việt Nam. Với kỳ tích được tạo nên, ông Nguyễn Hữu Luận quyết định thưởng nóng 1 tỷ đồng cho Lại Lý Huynh cùng 200 triệu đồng cho huấn luyện viên.

Lại Lý Huynh, cái tên quá đỗi quen thuộc trong làng cờ tướng Việt Nam đã thành công vươn mình ra biển lớn. Anh không chỉ mang trong mình tài năng thiên bẩm, sự nhạy bén trong từng nước cờ, mà còn là một tinh thần chiến đấu không lùi bước. Cùng với sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả đội tuyển Việt Nam, Lại Lý Huynh đã từng bước chinh phục đối thủ qua từng vòng đấu. Trận chung kết diễn ra với nhiều bất lợi cho đại diện Việt Nam khi phải cầm quân đen (đi sau), chịu sức ép từ đối thủ chủ nhà. Doãn Thăng chiếm ưu thế thắng ở trung cuộc do khóa được bộ xe và mã đen ở một góc. Anh thậm chí còn thí pháo, đổi lấy đôi tượng, tạo thế công nguy hiểm.

Đây không chỉ là cuộc đấu trí với đối thủ, mà còn là đấu tranh với chính giới hạn bản thân Lại Lý Huynh, đấu tranh với mạch 18 năm thống trị của cờ tướng Trung Quốc. Để rồi đại diện Việt Nam với kinh nghiệm trận mạc cùng sự tập trung cao độ, đã bình tĩnh hóa giải mọi áp lực, liên tiếp tấn công buộc đối phương mất thế chủ động. Ở tàn cuộc, Lại Lý Huynh chiếm ưu thế khi khóa chặt được quân xe và mã của đối thủ, rồi tiếp tục giáng những đòn chí mạng vào quân tướng buộc đối phương phải đầu hàng. Doãn Thăng phải nhiều lần "ôm đầu" tìm đường hóa giải nhưng không thành công, sau đó chấp nhận buông cờ chịu thua.

Không giấu sự hào hứng, huấn luyện viên Diệp Khai Nguyên (đội tuyển cờ tướng Việt Nam) cho biết, trận đấu hết sức căng thẳng cả về tâm lý lẫn chuyên môn. "Doãn Thăng tận dụng ưu thế đi trước chiếm lĩnh được thế trận, đã gần đến chiến thắng. Tuy nhiên trong lúc căng thẳng, kỳ thủ này bỏ lỡ vài cơ hội, hình thành cục diện hỗn chiến. Tiếp đó, Lại Lý Huynh có nước đi chính xác hơn và đi đến chiến thắng ngoạn mục", vị huấn luyện viên này chia sẻ.

Kỳ tích đã được tạo ra, tiếng hô vang "Việt Nam vô địch!" vang vọng khắp khán phòng, lan tỏa khắp không gian, chạm đến trái tim của hàng triệu người Việt Nam. Ngôi vô địch của Lại Lý Huynh không chỉ là một chiến thắng đơn thuần mà còn là sự khẳng định về tài năng, trí tuệ và bản lĩnh của tuyển thủ Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Kỳ thủ toàn tài Không chỉ phá thế độc tôn ở nội dung cờ tiêu chuẩn của làng cờ tướng Trung Quốc trong gần 20 năm qua trên đấu trường danh giá nhất thế giới (giải ra đời từ năm 1990), chiến thắng của Lại Lý Huynh còn khẳng định bản lĩnh và trình độ của cờ tướng Việt Nam khi phải thi đấu nơi đất khách (thành phố Thượng Hải, Trung Quốc), đối chọi với những kỳ thủ rất mạnh, các “thần đồng” của làng cờ tướng Trung Quốc như Mạnh Phồn Duệ, Doãn Thăng… Lại Lý Huynh được chính giới cờ trong nước đánh giá là toàn tài bậc nhất trong lịch sử cờ tướng Việt Nam hiện đại. Chàng trai sinh năm 1990 tại Vĩnh Long thường được giới yêu cờ Việt Nam gán cho danh xưng “Nam phương công tử” từng 6 lần vô địch cờ tiêu chuẩn, 6 lần vô địch cờ nhanh và 4 lần giành HCV cờ chớp quốc gia. Thành tích 6 lần vô địch cờ tiêu chuẩn của anh chỉ kém cố kỳ thủ Trềnh A Sáng và ngang bằng với cố danh thủ Mai Thanh Minh. Lại Lý Huynh đã cùng với đàn anh Nguyễn Thành Bảo giành HCV đồng đội cờ tướng ở Giải vô địch thế giới năm 2022; giành HCB đồng đội năm 2023 cùng Nguyễn Minh Nhật Quang; 2 năm liên tiếp vô địch nội dung cờ nhanh thế giới các năm 2023 và 2024, giành HCB cờ tiêu chuẩn cá nhân nam thế giới 2023, trước khi chính thức trở thành nhà vô địch ở nội dung này vào ngày 27-9-2025 ở Thượng Hải. Bên cạnh đó, Lại Lý Huynh cũng chính là kỳ thủ Việt Nam và nước ngoài duy nhất từng giành ngôi vô địch ở Giáp Cấp Liên Tái - giải cờ tướng danh giá nhất của làng cờ Trung Quốc. PHƯƠNG MINH

NGUYỄN ANH