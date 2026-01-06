HLV, VĐV thể thao Việt Nam được thay đổi đáng kể chế độ chính sách từ tháng 2-2026

Chính phủ chính thức ban hành Nghị định mới về chính sách, chế độ đối với, HLV, VĐV thể thao và đây được xem là bước ngoặt lớn.

Thể thao Việt Nam có sự thay đổi về các chế độ trong năm 2026 nhằm đổi mới chất lượng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 30-12-2025, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã ký ban hành Nghị định số 349/2025/NĐ-CP về Quy định chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao tham gia tập trung tập huấn, thi đấu. Nghị định sẽ bắt đầu hiệu lực lực thi hành từ ngày 15-2-2026.

Theo đó, Nghị định mới này này điều chỉnh chế độ tiền lương, tiền công tập huấn và thi đấu của các HLV, VĐV. Nó sẽ được thay thế Nghị định 152/2018/NĐ-CP quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu được áp dụng từ ngày 7-11-2018.

Trong Nghị định mới 349/2025/NĐ-CP, chế độ đã được thay đổi tích cực. HLV trưởng đội tuyển quốc gia được hưởng 1.100.000 đồng/người/ngày; HLV đội tuyển quốc gia 750.000 đồng/người/ngày; HLV trưởng đội tuyển trẻ quốc gia 750.000 đồng/người/ngày; HLV đội tuyển trẻ quốc gia 550.000 đồng/người/ngày. Với mức này, 1 HLV trưởng sẽ có mức lương hơn 26 triệu đồng/tháng (tính theo số ngày thực tập).

Cùng với đó khi đó, HLV đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hưởng 430.000 đồng/người/ngày; HLV đội tuyển trẻ và đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố hưởng 360.000 đồng/người/ngày.

VĐV cũng được gia tăng chế độ tích cực. Mức chi trả theo ngày tập huấn, thi đấu (lương) sẽ dành cho VĐV đội tuyển quốc gia là 550.000 đồng/người/ngày; VĐV đội tuyển trẻ quốc gia 430.000 đồng/người/ngày; VĐV đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 360.000 đồng/người/ngày. Như vậy, khi Nghị định số 349/2025/NĐ-CP đi vào thực thi thì 1 tuyển thủ quốc gia có thể nhận lương gần 15 triệu đồng/tháng (theo số ngày thực tập).

Ngoài ra, VĐV đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố hưởng 150.000 đồng/người/ngày còn VĐV đội tuyển năng khiếu hưởng 110.000 đồng/người/ngày.

Chế độ dinh dưỡng (tiền ăn) là điều được ngành thể thao xây dựng tham mưu giúp thay đổi tích cực. Trong Nghị định mới, dinh dưỡng dành cho HLV, VĐV ở các đội tuyển quốc gia đều có chế độ tăng mới.

Thành viên đội tuyển quốc gia sẽ được chế độ dinh dưỡng là 400.000 đồng/người/ngày còn đội tuyển trẻ quốc gia là 400.000 đồng/người/ngày.

Thành viên đội tuyển ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 300.000 đồng/ngày; đội tuyển trẻ ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 250.000 đồng/ngày; đội tuyển năng khiếu ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là 190.000 đồng/ngày.

VĐV sẽ có cơ hội hưởng các chế độ cao nhất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhà nước có mức chi đặc thù dành cho HLV, VĐV được tập trung đội tuyển thể thao quốc gia chuẩn bị tham dự SEA Games, ASIAD, Olympic, Asian Para Games, Paralympic và nhận chế độ dinh dưỡng 600.000 đồng/người/ngày (trong thời gian không quá 90 ngày).

Đáng chú ý, lần đầu tiên chế độ đặc thù dành cho HLV, VĐV được triệu tập vào các đội tuyển thể thao quốc gia có khả năng giành HCV tại ASIAD, giành HCV tại Youth Olympic Games (Olympic trẻ), có khả năng đạt chuẩn tham dự Olympic và HLV, tuyển thủ đạt chuẩn tham dự Paralympic Games sẽ nhận chế độ dinh dưỡng 800.000 đồng/người/ngày.

Tuyển thủ như Hà Thị Linh (đỏ) sẽ được hưởng nhiều chính sách tốt nếu tiếp tục tham dự Olympic. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG Theo Nghị định số 349/2025/NĐ-CP, chế độ đặc thù đối với VĐV đạt thành tích xuất sắc sẽ hưởng trợ cấp hàng tháng theo các mức cụ thể: HCV Olympic là 40.000.000 đồng/người/tháng; HCB Olympic là 30.000.000 đồng/người/tháng; HCĐ Olympic và HCV ASIAD, HCV Paralympic là 20.000.000 đồng/người/tháng; HCB Paralympic là 15.000.000 đồng/người/tháng; Vượt qua vòng loại tham dự Olympic, HCĐ Paralympic là 10.000.000 đồng/người/tháng. Thời gian hưởng trợ cấp là trong 4 năm tính từ thời điểm đạt được thành tích tại Đại hội đến kỳ Đại hội tiếp theo (1 chu kỳ).

MINH CHIẾN