Zuffa Boxing 04: Jai Opetaia và những gì mà Brandon Glanton sắp phải đối mặt

Jai Opetaia có trận ra mắt Zuffa Boxing (Meta Apex, Las Vegas) vào Chủ nhật này, với mục tiêu khẳng định lại vị thế là võ sĩ hạng bán nặng xuất sắc nhất thế giới và củng cố danh tiếng là một trong những tay đấm có khả năng kết thúc trận đấu hiệu quả nhất.

Zuffa Boxing 04: Opetaia vs Glanton

Opetaia (29-0, 23 KO), võ sĩ người Úc đang giữ đai IBF lần, bảo vệ đai vô địch lần thứ 5 trước Brandon Glanton (21-3, 18 KO), có khả năng tranh thêm đai vô địch hạng bán nặng đầu tiên của hệ giải Zuffa Boxing tại sự kiện Zuffa Boxing 04 cuối tuần.

Sở dĩ có điều này là vì, theo Salvador Rodriguez của “ESPN KnockOut”, IBF yêu cầu Opetaia đưa ra quyết định cuối cùng. Báo cáo của IBF cho biết Opetaia “có thể bảo vệ đai IBF hoặc là tranh đai của nhà tổ chức, nhưng không thể cả 2!”.

Dana White, người đứng đầu Zuffa Boxing, nói rằng ông muốn “loại bỏ các tổ chức quản lý quyền Anh”, nhưng Opetaia lại muốn thống nhất các đai ở trong hạng cân của anh, vì vậy sẽ thú vị để xem chiếc đai nào được tranh ngày 8-3...

Opetaia sở hữu sức mạnh hủy diệt

Cựu vô địch WBO hạng bán nặng - Chris Billam-Smith, người đánh bại Glanton bằng điểm số tuyệt đối vào tháng 4 năm ngoái, cho biết sức mạnh cú đấm tay trái của Opetaia là nền tảng cho thành công của tay đấm mới 30 tuổi người Úc.

“Anh ta có sức mạnh khủng khiếp ở cú đấm tay trái đó”, Billam-Smith đã nói với ESPN, “Và anh ta dồn toàn bộ sức mạnh vào đó, để tung ra cú đấm với sức mạnh anh ta tạo ra, rất là mạnh mẽ. Anh ta thiết lập thế trận rất tốt với sự di chuyển chân - đầu và anh ta đã đạt được rất nhiều thành công với nó”.

Bằng chứng về sức mạnh cú đấm của Opetaia chính là hình ảnh chụp X-quang xương hàm của võ sĩ Claudio Squeo, bị gãy 2 chỗ bởi một cú móc tay phải vào hiệp 5 hồi tháng 6-2025. Theo báo cáo, Squeo cần 3 tấm kim loại để gia cố hàm trong cuộc phẫu thuật sau trận đấu.

Trong 2 chiến thắng KO gần đây: Hạ gục Claudio Squeo ở hiệp 5 trận đấu ngày 8-6-2026, hạ gục Huseyin Cinkara ở hiệp 8 trận đấu ngày 6-12-2026, Jai Opetaia đều khiến cho đối thủ bại tướng phải nhập viện để cấp cứu, người gãy hàm người tổn thương não.

Dù đã đánh thắng KO Cinkara, Opetaia sau đó tuyên bố anh thi đấu “như là rác rưởi”. Opetaia bị dính đòn sớm và bị chảy máu trước khi hạ gục được Cinkara xuống sàn đấu bằng một cú đấm tay trái. Cinkara nhập viện với một vết nứt nhẹ ở cổ và xuất huyết não - bằng chứng rõ ràng hơn về sức mạnh hủy diệt mà cú đấm tay trái của Opetaia gây ra.

Opetaia đang có chuỗi 4 trận thắng KO liên tiếp (và 3 trong số đó là những đối thủ trước đó bất bại), và chỉ có Mairis Briedis là người duy nhất cầm cự được đến hết trận đấu với anh kể từ hồi tháng 7-2019.

Chiến thuật nào cho Glanton?

Opetaia (cao 1m88), người sẽ có trận đấu ra mắt tại Mỹ, đã bị Briedis dồn ép sát nút, người gây thương tích cho anh và giành chiến thắng ở những hiệp cuối trong trận tái đấu hồi tháng 5-2024. Cả 2 đều bị gãy mũi trong trận đấu, còn Briedis đã làm gãy hàm của Opetaia trong trận đấu đầu tiên của họ năm 2022.

Nếu Glanton có thể phá vỡ nhịp điệu của Opetaia như là Briedis đã làm những hiệp cuối, giữ trận đấu cự ly gần, tung ra những cú đấm ở cự ly gần, duy trì áp lực, anh có thể đạt được thành công.

Nếu Glanton có thể đưa trận đấu đến những hiệp cuối, liệu là chúng ta có thể thấy Opetaia phải trả giá vì đã quá lạm dụng những cú đấm mạnh, tạo cơ hội Glanton trở lại trận đấu? Hay anh ta có thể làm cho Opetaia choáng váng ngay từ đầu như Cinkara đã làm?

“Tôi nghĩ Opetaia có thể hạ gục anh ta ở những hiệp cuối, hoặc là giành chiến thắng cách biệt điểm số”, Billam-Smith nói, “Tôi dự đoán Opetaia sẽ làm anh ta mệt mỏi, và những cú đấm vào thân gây đau đớn. Đó là mục tiêu tôi nhắm đến khi đấu với Glanton, anh ta có thể buộc trận đấu phải kết thúc sớm”.

Billiam-Smith tin rằng Glanton giỏi hơn hầu hết các đối thủ của Opetaia và sẽ là một trong những người giàu kinh nghiệm nhất, nhưng anh này không thấy Glanton có thể đánh bại Opetaia, trừ khi Nhà vô địch mắc sai lầm.

“Tôi không nghĩ cơ hội tốt nhất của Glanton là những hiệp cuối, tôi nghĩ anh ta bắt được đối thủ trước khi trận đấu bước vào nửa chặng đường”, Billam Smith nói, “Glanton có những cú đấm mạnh mẽ, nhưng tôi không chắc anh ta có tốc độ hay khả năng căn thời điểm gây khó khăn cho Opetaia.

“Tôi thấy Glanton khá đơn điệu, hơi có phần bài bản. Nhưng nếu Opetaia mắc sai lầm, anh ta có thể khiến Glanton phải trả giá”.

Đ.Hg.