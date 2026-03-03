Hơn 100 võ sĩ tranh tài giải kurash bãi biển quốc gia 2026

Các võ sĩ kurash trong cả nước đã có mặt tại TPHCM để sẵn sàng tranh tài giải vô địch bãi biển quốc gia và tất cả kỳ vọng sẽ chứng kiến nhiều cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất.

Võ sĩ kurash cả nước sẽ thi đấu giải vô địch bãi biển 2026. Ảnh: H.AN

“Năm nay, các VĐV kurash hàng đầu cả nước đều đăng ký góp mặt dự tranh. Chúng tôi luôn kỳ vọng VĐV sẽ thi đấu tạo nên những cuộc cạnh tranh hấp dẫn nhất”, phụ trách bộ môn kurash (Cục TDTT Việt Nam) – ông Nguyễn Hữu An trao đổi.

Giải năm nay được tổ chức từ ngày 3-3 tới 9-3 tại phường Vũng Tàu (TPHCM). Đây là lần thứ 2, giải kurash bãi biển quốc gia được tổ chức. Do vậy, các võ sĩ đều được góp mặt hướng tới giành thành tích tốt nhất. Năm nay, số nội dung đưa vào tranh tài gồm 19 bộ huy chương dành cho các hạng cân.

Năm ngoái, đội kurash TPHCM đã có những kết quả huy chương của võ sĩ Huỳnh Trần Thanh Quyền (55kg nam), Lê Lâm Gia Huy (60kg nam), Nguyễn Minh Ngân (90kg nam), Lê Văn Quốc Hoài (55kg nam). Trong khi đó, trước khi sáp nhập, đội Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã có những thành tích HCV của Dương Thị Quỳnh Như (78kg nữ), Trần Thanh Hiền (100kg nam). Theo dự báo, đội chủ nhà TPHCM sẽ có những ưu thế tại giải đấu năm nay để đạt được những thành tích tốt nhất.

Nội dung nữ của giải sẽ diễn ra các hạng cân từ 42kg tới trên 87kg. Nội dung nam sẽ tranh tài các hạng cân từ 50kg tới trên 100kg nam. Năm nay, môn kurash bãi biển không có trong chương trình thi đấu chính thức của Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026.

MINH CHIẾN