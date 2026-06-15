Võ sĩ kurash Việt Nam giành 5 huy chương tại giải vô địch châu Á 2026

Các gương mặt của đội tuyển kurash Việt Nam đã hoàn thành chương trình thi đấu giải vô địch châu Á 2026 với 5 tấm huy chương.

Võ sĩ kurash Việt Nam đã tham dự giải vô địch châu Á 2026 ở Tajikistan. Ảnh: TUẤN HỌC

Giải kurash vô địch châu Á 2026 đã tranh tài ở Dushanbe (Tajikistan) và bế mạc ngày 15-6 theo giờ địa phương. Năm nay là năm thứ 15, giải được Liên đoàn kurash châu Á tổ chức. Giải năm nay đã thu hút 24 đội tuyển dự tranh.

Chương trình tranh tài đã diễn ra các hạng cân dành cho nam, nữ. Kết thúc các ngày thi đấu, đội tuyển kurash Việt Nam đã giành được 1 HCB và 4 HCĐ. Các tấm huy chương thuộc về thành tích thi đấu của Trần Thị Thanh Thủy (HCB, 87kg nữ), Đỗ Thu Hà (HCĐ, 52kg nữ), Nguyễn Thị Hường (HCĐ, 57kg nữ), Nguyễn Ngọc Nhung (HCĐ, 63kg nữ), Lê Huỳnh Tường Vi (HCĐ, 70kg nữ).

Ban huấn luyện đội tuyển kurash Việt Nam cho biết, các kết quả chuyên môn của từng võ sĩ đã thể hiện được nỗ lực thi đấu của mình.

Năm nay, môn kurash có trong chương trình thi đấu chính thức ASIAD 20. Do vậy, các cuộc so tài tại giải vô địch châu Á 2026 đã là dịp để võ sĩ kurash Việt Nam nắm bắt thêm đối thủ trong châu lục chuẩn bị cơ hội tranh tài ASIAD 20.

Theo chương trình, ASIAD 20 sẽ tổ chức các hạng cân của môn kurash gồm 57kg, 78kg, trên 87kg (nữ) và 66kg, 81kg, trên 90kg (nam). Môn kurash của ASIAD 20 sẽ tổ chức từ ngày 27 tới 29-9.

Sau giải vô địch châu Á 2026, đội tuyển kurash Việt Nam sẽ xây dựng kế hoạch và lựa chọn võ sĩ phù hợp để đăng ký góp mặt ASIAD 20.

MINH CHIẾN