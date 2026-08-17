Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 “nóng” từng ngày

Chỉ khoảng 3 tháng nữa, Đại hội Thể thao toàn quốc lần 10-2026 sẽ chính thức khai màn. Trên khắp cả nước, không khí từ những cuộc tranh tài sớm đến các nhà tập luyện chuẩn bị chuyên môn đang “nóng” lên từng ngày, tạo nên khí thế mới đầy hào hứng cho ngày hội thể thao lớn nhất quốc gia.

Không khí tranh tài đến sớm

Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 14-11 đến 12-12 với TPHCM là đơn vị đăng cai, nhưng hành trình chinh phục huy chương đã bắt đầu từ nhiều tháng trước. Các nội dung thi đấu sớm không chỉ làm nóng bầu không khí đại hội mà còn phần nào phản ánh tương quan lực lượng giữa các địa phương trước cuộc đua thành tích quan trọng nhất chu kỳ 4 năm/lần vào cuối năm.

Mở màn là 2 nội dung marathon 42km nam và nữ thuộc Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài 2026 diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa) hồi tháng 3. Trên cung đường biển đầy nắng gió, Hoàng Nguyên Thanh (TP Đồng Nai) và Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) lần lượt giành những tấm HCV đầu tiên của kỳ đại hội toàn quốc năm nay.

Tiếp đó, Giải vô địch Bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 44-2026 diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 8 đến 16-8 tiếp tục được tính thành tích vào chương trình đại hội. Hai đoàn thể thao mạnh nhất cả nước là Hà Nội và TPHCM nhanh chóng khẳng định vị thế bằng những tấm HCV đầu tiên. Nếu Hà Nội thống trị nội dung đồng đội nam, thì các tay vợt TPHCM ghi dấu ấn ở đồng đội nữ, đôi nữ hay đôi nam nữ.

Những kết quả bước đầu không chỉ tạo sự hấp dẫn cho cuộc đua huy chương mà còn trở thành thước đo quan trọng để các địa phương rà soát lực lượng, điều chỉnh chiến lược chuẩn bị. Riêng TPHCM, nơi đảm nhận vai trò đăng cai đại hội, áp lực và trách nhiệm càng lớn hơn khi vừa đảm bảo tổ chức thành công sự kiện, vừa phải hướng đến mục tiêu chuyên môn trên bảng tổng sắp huy chương.

Nguyễn Thanh Vy của điền kinh TPHCM tập luyện cho Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: Dũng Phương

Chủ nhà tăng tốc chuẩn bị

Từ những tín hiệu chuyên môn tích cực được ghi nhận ở các môn tranh tài sớm, ngành thể thao TPHCM đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Thành phố không chỉ đảm nhận tổ chức 44/48 môn thi đấu, mà còn đặt kỳ vọng duy trì vị thế là một trong những đoàn thể thao dẫn đầu cả nước.

Theo ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, sau kỳ Đại hội Thể dục thể thao thành phố, các bộ môn đã rà soát lực lượng, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và phát hiện những nhân tố mới. Sau đó, các đội tuyển bước vào các đợt tập huấn ngắn và dài hạn, kết hợp thi đấu cọ xát nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trước thềm đại hội toàn quốc.

Ở môn điền kinh, nhiều gương mặt trọng điểm đang bước vào giai đoạn hoàn thiện phong độ. Đơn cử như nhà vô địch cử tạ và ném đĩa nam Đại hội Thể thao toàn quốc 2022 Phan Thanh Bình trở lại thi đấu sau thời gian tích cực điều trị chấn thương.

Còn nữ VĐV nhảy cao Nguyễn Thanh Vy đặt mục tiêu nằm trong tốp 3 và kỳ vọng có thể giành HCV.

Ông Trịnh Đức Thanh, Trưởng Bộ môn Điền kinh TPHCM, đánh giá, sau quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và bổ sung lực lượng, đội tuyển thành phố đang phát triển đồng đều ở nhiều nhóm nội dung. Ban huấn luyện đề ra mục tiêu dự kiến giành từ 4-5 HCV tại đại hội.

Bên cạnh điền kinh, bắn cung cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào thành tích chung của đoàn thể thao thành phố. Đội tuyển hiện sở hữu lực lượng chất lượng, kết hợp giữa các gương mặt giàu kinh nghiệm như Nông Văn Linh, Trần Nhật Hoàng, Bế Thu Thủy... với lớp VĐV trẻ giàu triển vọng như Lê Hùng Dũng, Lê Thùy Phương Nhi...

Tại Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia 2026 vừa qua, các tuyển thủ TPHCM giành 6 HCV và phá 3 kỷ lục quốc gia. Tiếp nối thành công đó, đội tuyển trẻ thành phố cũng mang về 11 HCV tại Giải vô địch trẻ quốc gia 2026 tổ chức hồi tháng 6. Toàn đội đang tập luyện tại sân Lam Sơn (phường Vũng Tàu), địa điểm dự kiến tổ chức thi đấu ở đại hội toàn quốc. Đây được xem là lợi thế đáng kể khi các VĐV có cơ hội làm quen với điều kiện thi đấu, hướng gió và môi trường thi đấu thực tế.

NGUYỄN ANH