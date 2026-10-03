Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên giành 4 HCV trong lần tái xuất

Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở lại thi đấu để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: HCMSWIMMING

Trong lần trở lại đầu tiên sau 4 năm nghỉ thi đấu thành tích cao, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn giữ phong độ để đạt 4 tấm HCV quan trọng.

Giải bơi tiền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã khép lại chương trình tranh tài tại hồ bơi Phú Thọ (TPHCM) tối ngày 2-10. Đây là chương trình chuẩn bị chuyên môn để Ban tổ chức Đại hội kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất phục vụ môn bơi trước khi thi đấu chính thức.

Trên đường đua xanh, Nguyễn Thị Ánh Viên đã lần lượt giành 4 tấm HCV bằng chiến thắng tại cự ly 100m tự do nữ (thành tích 2’06”21), 200m hỗn hợp cá nhân (2’20”05), 100m ngửa (1’04”87) và 200m ngửa (2’18”15).

Các thông số được xem là kết quả kiểm tra chuyên môn từ đó giúp Ban huấn luyện đội bơi Quân đội có những điều chỉnh cho Ánh Viên khi thi đấu chính thức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cuối năm 2022, sau khi kết thúc Đại hội tại hồ bơi tại Khu liên hợp thể thao Quốc gia, Nguyễn Thị Ánh Viên chính thức kết thúc sự nghiệp thi đấu thể thao thành tích cao.

Sau 4 năm, cô đã bất ngờ trở lại thi đấu. Đoàn thể thao Quân đội đăng ký Ánh Viên góp mặt môn bơi Đại hội lần thứ X-2026.

Dù vậy, số cự ly mà Ánh Viên tham gia được giữ kín đảm bảo chiến thuật chuyên môn trước Đại hội của đơn vị này.

MINH CHIẾN