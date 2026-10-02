Bóng chuyền bãi biển nữ Thái Lan chấm dứt chuỗi 6 HCV liên tiếp của Trung Quốc

Các vận động viên Taravadee Naraphornrapat và Worapeerachayakorn Kongphopsarutawadee của Thái Lan đã bất ngờ đánh bại Xia Xinyi và Yan Xu của Trung Quốc với tỷ số 2-1 để giành HCV môn bóng chuyền bãi biển nữ tại ASIAD 20.

Các cô gái Thái Lan đã gây bất ngờ để giành HCV môn bóng chuyền bãi biển nữ. Ảnh: THX

Chiến thắng mang về cho Thái Lan danh hiệu bóng chuyền bãi biển nữ đầu tiên tại Đại hội Thể thao châu Á kể từ năm 1998, đồng thời cũng chấm dứt chuỗi 6 chức vô địch Á vận hội liên tiếp của Trung Quốc ở nội dung này. Đây cũng là tấm HCV thứ 15 của đại diện Đông Nam Á đã giành được tính đến cuối ngày thi đấu thứ 13 của ASIAD 20.

Thái Lan thắng set đầu tiên với tỷ số 21-17 trước khi Trung Quốc đáp trả bằng chiến thắng 21-13 ở set thứ 2. Hai đội hòa 5-5 ở set quyết định trước khi Thái Lan nắm quyền kiểm soát, giành được 10 trong số 13 điểm tiếp theo để kết thúc trận đấu với tỷ số 15-8.

“Suốt cả năm, tôi đã nỗ lực vì bóng chuyền bãi biển. Đây là lúc để trở về và dành thời gian cho gia đình, chỉ đơn giản là ăn tối cùng họ”, Naraphornrapat chia sẻ.

Trong khi đó với Xia Xinyi - người đã cố gắng tìm kiếm huy chương vàng ASIAD thứ 4 cùng với người đồng đội thứ 4 khác nhau là Yan Xu - thì đây là một kết thúc rất đáng thất vọng, đặc biệt xét đến chiến thắng áp đảo ở set quyết định của cặp đôi Thái Lan.

“Giải đấu này đã bộc lộ một số vấn đề của chúng tôi, chẳng hạn như sự thiếu ổn định trên sân và một số điểm yếu trong kỹ năng cơ bản”, Xia nói.

Trước đó trong ngày 2-10, Khylem Harl Progella và Sofiah Shanine Pagara của Philippines đã lội ngược dòng đánh bại Dong Jie và Cao Shuting của Trung Quốc với tỷ số 2-1 trong trận tranh HCĐ, mang về tấm huy chương đầu tiên tại ASIAD ở môn bóng chuyền bãi biển.

Trận chung kết bóng chuyền bãi biển nam và trận tranh HCĐ dự kiến ​​diễn ra vào ngày 3-10.

LINH SƠN