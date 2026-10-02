HLV đội tuyển U23 Hàn Quốc yêu cầu sự tập trung

Trước thềm trận chung kết tranh huy chương vàng bóng đá nam ASIAD 20 gặp đại diện chủ nhà Nhật Bản, HLV trưởng đội tuyển U23 Hàn Quốc Lee Min-sung cho biết ông sẽ cố gắng giữ cho đội tập trung vào nhiệm vụ trước mắt mà không bị phân tâm bởi các vấn đề khác.

Ngôi sao Eom Ji-sung sẵn sàng dẫn dắt U23 Hàn Quốc giành HCV thứ 4 liên tiếp. Ảnh: THX

U23 Hàn Quốc đang nhắm đến mục tiêu giành HCV thứ 4 liên tiếp khi đối đầu với Nhật Bản vào ngày 3-10. “Chúng tôi đã làm việc cùng nhau khoảng một năm rưỡi cho trận đấu này”, HLV Lee nói trong cuộc họp báo trước trận chung kết. “Tôi sẽ cố gắng hết sức để tập hợp tất cả các cầu thủ lại và giành được HCV mà chúng tôi đã đặt mục tiêu trước đó”.

Đội tuyển của HLV Lee đã phải đối mặt với một số vấn đề bên ngoài sân cỏ kể từ khi giải đấu bắt đầu. Cuộc họp báo trước giải đấu của Lee đã bị hoãn lại vào tháng trước khi một chiếc xe chính thức không đến khách sạn của đội. Trong trận đấu mở màn vòng bảng khi Hàn Quốc gặp Qatar, tài xế xe đưa đón của cả 2 đội đã đưa họ đến một sân bóng chày gần đó, thay vì sân bóng đá ở Nagoya, và các cầu thủ chỉ kịp đến sân vận động chính thức trước khi kịp khởi động.

Sau đó, một buổi tập chính thức tại sân vận động Toyota đã bị hủy bỏ do vấn đề về mặt sân. Và theo một quan chức đội tuyển quốc gia, Hàn Quốc đã yêu cầu ban tổ chức chuyển địa điểm tập luyện, với lý do điều kiện sân bãi kém, nhưng yêu cầu này đã bị từ chối.

“Những chuyện như thế này có thể xảy ra vì chúng tôi là đội khách và chúng tôi đã gặp vấn đề ngay từ đầu”, HLV Lee nói. “Nhưng chúng tôi phải vượt qua, không nên để tâm đến những vấn đề này và cần chuẩn bị tốt nhất có thể cho trận đấu”.

Hàn Quốc đã thắng cả 2 trận đấu vòng bảng, trước khi loại Việt Nam và Trung Quốc ở vòng loại trực tiếp để tiến vào trận chung kết gặp Nhật Bản. “Chúng tôi đã không có trận đấu dễ dàng và trận chung kết cũng sẽ không khác”, HLV Lee nói. “Tôi dự đoán sẽ có rất nhiều cổ động viên Nhật Bản nhưng điều quan trọng đối với các cầu thủ của chúng tôi là giữ bình tĩnh và chỉ cần chơi theo lối chơi của mình”.

Lần thứ 3 liên tiếp, Hàn Quốc sẽ đối đầu với Nhật Bản trong trận chung kết Đại hội Thể thao châu Á. Đây có thể là trận đấu khó khăn nhất từ ​​trước đến nay cho cả 2 đội. Nhật Bản đã thua trong 2 trận chung kết gần nhất, và dù lần này trận đấu diễn ra trên sân nhà thì cơ hội chiến thắng với họ không lớn.

Khác biệt lớn nhất đang nằm ở việc Nhật Bản chỉ sử dụng tất cả các cầu thủ đều từ 21 tuổi trở xuống, và không có ngôi sao quá tuổi. Ngược lại, Hàn Quốc đã triệu tập càng nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm càng tốt, bao gồm cả những ngôi sao quá tuổi được phép như Eom Ji-sung hay Yang Hyun-jun.

LINH SƠN