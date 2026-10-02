Klopp tránh được khủng hoảng khi thắng trận đầu với tuyển Đức

Jurgen Klopp đã ăn mừng chiến thắng đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Đức, khi đội bóng của ông dễ dàng giành chiến thắng 2-0 trước Serbia trong trận đấu thứ 3 thuộc chiến dịch UEFA Nations League 2026-2027.

Wirtz ghi bàn ấn định chiến thắng đầu tay cho Klopp với tuyển Đức (Ảnh: THX)

Florian Wirtz của Liverpool và Tom Bischof của Bayern Munich đều lập công, giúp đội tuyển Đức trẻ trung dễ dàng đánh bại một đội Serbia thiếu sức sống tại Allianz Arena ở Munich.

Chiến thắng này đã giúp giảm bớt áp lực cho HLV trưởng mới của tuyển Đức Jurgen Klopp, sau khi ông bắt đầu nhiệm kỳ với trận hòa 1-1 trước Hà Lan và thất bại bất ngờ 0-1 trước Hy Lạp cuối tuần trước.

Một trận thua nữa, hoặc một trận hòa, sẽ khiến cho Klopp trở thành HLV đầu tiên của tuyển Đức trong lịch sử không thắng bất kỳ trận nào, trong 3 trận đầu tiên dẫn dắt Die Mannschaft.

Thay vào đó, chiến thắng này mang lại một sự lạc quan thận trọng cho tuyển Đức (đã từng 4 lần vô địch World Cup), khi họ hướng đến việc trở lại hàng ngũ những đội tuyển quốc tế hàng đầu dưới sự dẫn dắt của Klopp, cựu thuyền trưởng của Liverpool.

“Sự kết hợp giữa bóng đá và thái độ cầu thủ ở đẳng cấp rất cao. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng đây phải là tiêu chuẩn của chúng ta”, Klopp cho biết với đài truyền hình quốc gia ZDF.

Các cầu thủ của ông đã hết lời ca ngợi về ông. “Jurgen là một HLV có khả năng thu hút mọi người cùng tiến lên. Chúng tôi đã thấy điều đó và tôi hy vọng điều đó vẫn tiếp tục trong tương lai”, Bischof nói.

Sau khi triệu tập một đội hình hùng hậu gồm có 44 cầu thủ cho những loạt trận UEFA Nations League, Klopp đã tung ra đội hình xuất phát hoàn toàn mới mẽ trong trận đấu với Serbia, bao gồm 3 cầu thủ lần đầu ra mắt.

Thủ môn Jonas Urbig của Bayern Munich, rồi cả tiền đạo Derry Scherhant của Freiburg và tiền vệ Vitaly Janelt của Brentford đều có trận ra mắt tuyển Đức, trong khi đó, Mika Baur của Celtic đã trở thành cầu thủ thứ 1.000 khoác áo Die Mannschaft khi vào sân thay người ở phút 77.

Đội hình trẻ đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt so với màn trình diễn rất nhạt nhẽo trước Hy Lạp gây thất vọng lớn lao vào hôm Chủ nhật tuần trước, mặc dù đối thủ Hy Lạp không quá mạnh.

Aleksandar Pavlovic, Serge Gnabry và Bischof đều có cơ hội trong 30 phút đầu tiên, trong khi Serbia chỉ có một pha phản công nguy hiểm duy nhất do Filip Kostic thực hiện.

Đội chủ nhà cuối cùng cũng ghi được bàn thắng ngay trước giờ nghỉ giải lao nhờ pha xử lý bóng khéo léo của Wirtz. Anh rê bóng qua hàng loạt chân cầu thủ trong vòng cấm và sút trúng cột dọc, trước khi Bischof không bị kèm đã dứt điểm bồi thành công.

Trận đấu tiếp tục diễn ra tương tự sau giờ nghỉ, khi Đức tiếp tục dồn ép Serbia về phần sân nhà. Nick Woltemade của Juventus lẽ ra đã có thể nhân đôi cách biệt ở phút 59 nhưng lại sút bóng vọt xà ngang từ khoảng cách chỉ 1 mét trước khung thành.

Wirtz đã cứu vãn tình thế cho đồng đội ngay sau đó, tạo ra khoảng trống cho mình trong vòng cấm bằng một pha chạm bóng xuất sắc và dứt điểm vào góc dưới khung thành.

Klopp cũng dành lời khen đặc biệt cho cầu thủ của Liverpool, người gần đây phải đối mặt với những lời chỉ trích ở Anh, về phong độ của anh này với CLB tại đấu trường Premier League.

“Nhịp điệu hẳn phải là: Dễ, dễ, dễ, Flo, Flo, Flo, Wirtz, Wirtz, Wirtz”, HLV Klopp nói, “Một màn trình diễn như vậy sẽ giúp ích cho chúng tôi, nhưng nó cũng giúp ích cho chính cậu ấy. Nếu Wirtz đang sa sút phong độ, chúng tôi sẽ không để cậu ấy ra sân. Nhưng cậu ấy đang có phong độ tốt trong các buổi tập và ở trận này”.

Bàn thắng thứ 2 do Wirtz ấn định chiến thắng, và tạo nên một làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt trên sân đấu tại Munich có sức chứa 75 ngàn chỗ ngồi và đã thu hút 68.121 CĐV.

Đ.Hg.