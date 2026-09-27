Tây Ban Nha ngược dòng hạ Anh tại Wembley, Mordic … vẫn chạy tốt

Trận thư hùng giữa Anh và Tây Ban Nha đã diễn ra với kịch bản vô cùng kịch tính khi có tới 5 bàn thắng được ghi.

Đội khách Tây Ban Nha sớm có khởi đầu thuận lợi ngay ở phút thứ 2 khi tiền đạo trẻ Lamine Yamal mở tỷ số trận đấu.

Bước ngoặt phạt đền và cú ngược dòng của nhà vô địch

Dù bị dội gáo nước lạnh từ sớm, đội tuyển Anh dưới sự chỉ đạo của tân HLV Thomas Tuchel đã phản ứng rất tích cực. Phút 36, xuất phát từ tình huống cướp bóng ở sân nhà, Jude Bellingham dâng cao tốc độ rồi chuyền bóng thông minh cho Anthony Gordon dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Chỉ 4 phút sau, bầu không khí Wembley bùng nổ khi Harry Kane đánh đầu đưa bóng chạm đùi hậu vệ Marc Cucurella đổi hướng đi vào lưới sau quả tạt của Nico O'Reilly, giúp "Tam sư" vươn lên dẫn trước 2-1 trước khi hiệp một khép lại.

Bước sang hiệp hai, bước ngoặt lớn của trận đấu xuất hiện ở phút 54. Jude Bellingham bị Rodri phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài cho tuyển Anh hưởng quả phạt đền sau khi tham khảo VAR. Tuy nhiên, trên chấm 11m, thủ quân Harry Kane lại trượt chân trụ cay đắng khiến cú sút của anh đưa bóng dội xà ngang bật ra. Việc bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách khiến tuyển Anh phải trả giá đắt trước sự trừng phạt tàn nhẫn từ đội khách.

HLV Luis de la Fuente tung các nhân tố dự bị vào sân và sự thay đổi này ngay lập tức phát huy hiệu quả tối đa. Phút 60, tận dụng đường chuyền hỏng của Nico O'Reilly, Baena chớp thời cơ dứt điểm chính xác đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Đến phút 74, lại là một cầu thủ vào sân thay người khác – Mikel Oyarzabal – thực hiện cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ thành James Trafford, ấn định chiến thắng ngược dòng 3-2 đầy kịch tính cho Tây Ban Nha. Trận thắng này kéo dài chuỗi trận bất bại kỷ lục của Tây Ban Nha lên con số 39.

Sau trận đấu, Anthony Gordon chia sẻ rằng bàn thắng của anh thể hiện đúng bản sắc trực diện, tốc độ và mạnh mẽ của bóng đá Anh chứ không cần phải dập khuôn theo phong cách kiểm soát bóng của Tây Ban Nha.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel khen ngợi tinh thần thi đấu của các học trò và khẳng định những tin đồn xung quanh án phạt tài chính của Man City không hề làm xao nhãng tập thể tuyển Anh, dù hai cầu thủ thuộc Man City là Guehi và O'Reilly đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua.

Luka Modric ghi bàn ở tuổi 41

Nations League cũng ghi dấu ấn đậm nét của ngôi sao trường tồn Luka Modric trong chiến thắng 2-1 của tuyển Croatia trước CH Czech.

Tuyển Croatia bước vào giải đấu dưới sự dẫn dắt của tân HLV Slaven Bilic – người trở lại ghế nóng thay thế Zlatko Dalic sau khi đội bị Bồ Đào Nha loại ở vòng 32 đội World Cup. Ở phía bên kia chiến tuyến, tuyển CH Czech cũng trình làng chiến lược gia người Tây Ban Nha Santi Denia sau khi họ phải dừng bước ngay từ vòng bảng của kỳ World Cup vừa qua.

Giữa giai đoạn chuyển giao lực lượng và ban huấn luyện, Luka Modric vẫn là “cây trường sinh” ở tuổi 41, giữ vai trò thủ quân và là "trái tim" không thể thay thế của đội hình Croatia. Trải qua hơn hai thập kỷ kể từ màn ra mắt quốc tế, đẳng cấp và sự bền bỉ của tiền vệ lão tướng này một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Phút 47, Modric đã trực tiếp dứt điểm ghi bàn mở tỷ số quan trọng, đưa Croatia vượt lên dẫn trước.

Mặc dù CH Czech nhanh chóng quân bình tỷ số 1-1 ở phút 54, bản lĩnh của các cầu thủ Croatia vẫn giúp họ làm chủ tình hình. Đến phút 77, Marco Pasalic đã ghi bàn thắng quyết định, ấn định thắng lợi 2-1 trọn vẹn cho thầy trò HLV Slaven Bilic.

Mỹ thắng lớn Peru 4-1 Tại trận giao hữu quốc tế diễn ra ở Orlando, Florida, đội tuyển Mỹ trên hành trình cải tổ dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino đã giành chiến thắng tưng bừng. Trận đấu ghi dấu sự ra mắt của 11 tân binh tuyển Mỹ, trong đó thần đồng 16 tuổi Cavan Sullivan đá chính, cùng hai tài năng trẻ Justin Ellis và Julian Hall thay nhau lập công ngay trong lần đầu khoác áo quốc gia.

LONG KHANG