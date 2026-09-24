Ronaldo quyết chinh phục cột mốc 1000 bàn thắng cùng tuyển Bồ Đào Nha

Tưởng đã giã từ sau World Cup 2026, nhưng người đang sở hữu 233 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đã chính thức đưa ra câu trả lời bằng việc xác nhận sẽ tiếp tục cống hiến cho "Selecao châu Âu".

Ronaldo tại World Cup 2026 (ảnh chụp màn hình)

Cột mốc 1.000 bàn thắng lịch sử

Ronaldo thừa nhận anh từng nghiêm túc cân nhắc việc dừng bước sau kỳ World Cup vừa qua. Tuy nhiên, cuộc trao đổi thẳng thắn với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca cùng tân HLV trưởng Jorge Jesus đã thuyết phục anh tiếp tục gắn bó.

Động lực thi đấu của siêu sao này đến từ hai mục tiêu lớn song hành: chinh phục mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp và cùng Bồ Đào Nha bảo vệ chức vô địch Nations League. Tính đến hiện tại, Ronaldo đã sở hữu 979 bàn thắng (833 bàn ở cấp câu lạc bộ và 146 bàn cho đội tuyển quốc gia), chỉ còn cách cột mốc 1.000 bàn thắng đúng 21 pha lập công.

Ronaldo chia sẻ rằng việc cán mốc 1.000 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quê hương sẽ là "chiếc bánh được phủ thêm kem" (icing on the cake) hay cái kết tuyệt đẹp cho một hành trình lịch sử.

Dù vậy, anh khẳng định mình không bị ám ảnh bởi con số này mà chọn cách tận hưởng từng ngày thi đấu. Anh cũng tự tin chỉ ra rằng các con số thống kê vẫn chứng minh anh đang hoàn thành tốt nhiệm vụ trên sân.

Sẳn sàng ra đi?



Sự hiện diện của Ronaldo tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ban huấn luyện. HLV Jorge Jesus – người tiếp quản chiếc ghế nóng thay Roberto Martinez – đã lên tiếng bảo vệ học trò cuồng nhiệt, khẳng định Ronaldo là "biểu tượng của Bồ Đào Nha và đội tuyển quốc gia". Ngay cả đối thủ sắp đến là HLV Craig Bellamy của tuyển Xứ Wales cũng dành sự tôn vinh đặc biệt khi gọi anh là một siêu sao kiệt xuất có tầm ảnh hưởng "như một vị tổng thống".

Bên cạnh vai trò ghi bàn, Ronaldo tin rằng kinh nghiệm của mình sẽ là điểm tựa quan trọng cho thế hệ cầu thủ trẻ mới. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất trong lần tái xuất này là sự sòng phẳng và tự trọng của anh.

CR7 tuyên bố sẵn sàng "xách vali ra đi" ngay lập tức nếu HLV hay Liên đoàn không còn cần anh, hoặc khi anh nhận thấy bản thân không còn đóng góp được bàn thắng và tạo ra bầu không khí tiêu cực. Việc ở lại hoàn toàn dựa trên khả năng cống hiến thực tế chứ không phải sự ưu ái danh dự.

Tuy vậy, quyết định tiếp tục thi đấu của Ronaldo cũng đẩy anh vào tâm điểm của những luồng dư luận trái chiều. Nói về việc một số kênh truyền hình hay giới phê bình liên tục chỉ trích mình, Ronaldo hóm hỉnh chia sẻ rằng họ đã tìm cách "tiêu diệt" anh suốt nhiều năm nhưng anh vẫn luôn "né được đạn" nhờ bản lĩnh tích lũy qua hơn 20 năm thi đấu đỉnh cao.

Ở giai đoạn cuối của sự nghiệp, Ronaldo thừa nhận bài học lớn nhất anh rút ra từ cuối những năm 30 tuổi là sống cho hiện tại thay vì quá lo lắng về tương lai xa. Việc bước ra thảm cỏ sân Estádio José Alvalade ở Lisbon – nơi anh khởi đầu sự nghiệp tại Sporting trước khi chuyển sang Manchester United năm 2003 – trong trận gặp Xứ Wales mang lại cảm xúc đặc biệt nguyên vẹn như những ngày đầu tiên.

HỒ VIỆT