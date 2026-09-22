Mbappe hào hứng khi Zidane dẫn dắt tuyển Pháp

Kylian Mbappe cho biết Zinedine Zidane dẫn dắt tuyển Pháp giống như “một điều gì đó bước ra từ phim ảnh” khi cả hai làm việc cùng nhau lần đầu tiên trong đợt tập trung lần này.

Zidane trong lần ra mắt tuyển Pháp sau World Cup 2026 (Ảnh: THX)

Cả Mbappe lẫn Zidane đều có nhiều liên hệ. Trước mắt, họ đã và đang phục vụ cho Real tại La Liga, khi Zidane từng là cầu thủ - và HLV tại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha, còn Mbappe đang chơi bóng tại Bernabeu cho Real.

Cả hai cũng đã và đang là biểu tượng của tuyển Pháp ở trên đấu trường thế giới. Mbappe hiện giữ kỷ lục ghi bàn tại World Cup và giúp Les Bleus đăng quang World Cup 2018, trong khi đó Zidane đã từng dẫn dắt tuyển Pháp đăng quang tại giải World Cup trên sân nhà hồi 1998.

Tuần trước, Mbappe đã gọi Zidane là “cầu thủ thể hiện rõ nhất biểu tượng của tuyển Pháp”, đồng thời nhấn mạnh rằng vị HLV này đã để lại một dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử bóng đá Pháp từ xưa tới hôm nay.

Mbappe là nhân tố nòng cốt của tuyển Pháp hiện tại và tương lai. Anh liên tục ghi dấu ấn ở trong màu áo tuyển Pháp tại 3 kỳ World Cup liên tiếp: 2018 (đăng quang Vô địch), 2022 (đạt vị trí Á quân) và mới đây nhất là 2006 (Hạng 4 chung cuộc). Zidane cũng xác nhận tuần trước là Mbappe sẽ tiếp tục giữ tấm băng đội trưởng của đội tuyển Pháp.

Mbappe trong màu áo tuyển Pháp ở World Cup 2026 (Ảnh: THX)

Trả lời phỏng vấn tờ báo AS của Tây Ban Nha, Mbappe giải thích rằng Zidane đã hiện diện ở trong sự nghiệp của anh ngay từ những năm tháng đầu tiên để định hình con đường: “Nhiều năm trước, ông ấy đã đưa tôi đến sân tập của Real Madrid. Zidane là người đầu tiên đón và đưa tôi đến Khu phức hợp huấn luyện của Real Madrid. Lúc đó tôi mới 13 hay 14 tuổi. Và giờ đây, ông ấy là HLV trưởng tuyển Pháp. Điều đó thật sự giống như một kịch bản phim ảnh, nhưng ông ấy thực sự là một chiến lược gia đẳng cấp hàng đầu”.

Zidane sẽ tiếp quản ghế nóng thay thế cho người đồng đội cũ tại tuyển Pháp là HLV Didier Deschamps sau kỳ World Cup, khép lại triều đại kéo dài 14 năm của vị chiến lược gia này.

“Đây là một giai đoạn mới với một tân HLV, là một trải nghiệm mới mẻ cho tất cả mọi người, bởi vì trước đây chúng tôi chỉ từng làm việc với Deschamps. Một sự thay đổi đang đến, nhưng tôi tin mọi thứ sẽ diễn ra vô cùng tốt đẹp”, Mbappé chia sẻ.

Tuyển Pháp sẽ đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ tại UEFA Nations League vào ngày 25-9, trong trận đấu dự kiến diễn ra tại SVĐ Kocaeli (Izmit, Thổ Nhĩ Kỳ). Đây là trận ra mắt Zidane trên cương vị HLV trưởng tuyển Pháp.

Sau đó, ngày 28-9, tuyển Pháp của Zidane và Mbappe tiếp tục đến làm khách ở Brussels - Bỉ. Tiếp tục trong các ngày 2-10 và 6-10, tuyển Pháp sẽ tiếp đón Ý và Bỉ tại sân nhà Saint-Denis và kết thúc loạt trận đội tuyển đầu tiên dưới quyền của Zidane.

Thành tích của tuyển Pháp ở UEFA Nations League

Mùa 2018-2019 Hạng A Xếp thứ 6 Mùa 2020-2021 Hạng A Vô địch Mùa 2022-2023 Hạng A Xếp thứ 12 Mùa 2024-2025 Hạng A Xếp thứ 3

Đ.Hg.