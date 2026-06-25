Liệu pháp tinh thần đoàn kết của tuyển Iran

Đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ những bất công trong công tác nhập cảnh và lịch thi đấu trên đất Mỹ, đến việc phải đối mặt với lại những đội bóng đáng gờm tại bảng K, đến lúc này, các học trò ông Amir Ghalenoei vẫn đang thi đấu tự tin và bất bại. Điều đó nhờ vào tinh thần đoàn kết của đội bóng châu Á.

Iran cầm hòa tuyển Bỉ thành công

Tâm lý, niềm tự hào dân tộc sau nhiều biến cố xung đột chính trị vừa qua, rồi cả sự đoàn kết chính là bí quyết thành công của Team Melli tính cho đến thời điểm này của FIFA World Cup 2026, khi họ vẫn “bất khả chiến bại” ở bảng K, hòa New Zealand 2-2 và hòa Bỉ 0-0.

Video-clip quay lại cảnh Tay săn bàn hàng đầu của Iran - là anh Mehdi Taremi (107 lần khoác áo ĐTQG, ghi được 60 bàn, hiện đang chơi cho CLB Olympiakos) khích lệ các đồng đội trong phòng thay đồ nhanh chóng trở nên “viral” trên các trang Mạng xã hội nổi tiếng...

Taremi nói rất mạnh mẽ trong đoạn video này, khi các đồng đội của anh chăm chú lắng nghe như nuốt lấy từng lời: “Nếu bạn bước vào trận đấu với tâm lý yếu đuối trước đối thủ lớn, thì anh ta sẽ làm bạn bẽ mặt đến mức bạn không thể ngẩng đầu lên được. Do vậy, cứ chạy mãi thẳng về phía trước, thế thôi”.

“Ở đây tôi không muốn bất kỳ thứ kỹ thuật cá nhân nào. Nếu bạn nghĩ chất lượng của chúng ta quá thấp thì không cần kỹ thuật gì cả. Chúng tôi chỉ muốn từng người bước ra ở ngoài sân đấu đấu và chạy hết sức mình, cho dù đó là 10 phút, hay 60 phút thậm chí là 90 phút. Ai mà không thể chạy, mời ra ngoài thay người khác vào”.

Taremi khích lệ các đồng đội

Sau đó, Tiền vệ kỳ cựu Alireza Jahanbakhsh (người cũng đã có đúng 100 lần khoác áo Team Melli) cũng tiếp lời động viên: “Tất cả bọn họ đều nói rằng: “Chúng ta cần ghi bàn vào lưới Iran để nâng cao hiệu số bàn thắng”. Họ rất muốn làm nhục chúng ta. Ngay từ đầu cho đến cuối, hãy kiên định. Hãy đoàn kết như một trái tim”.

“Một cầu thủ lớn, nếu các bạn cho anh ta khoảng trống trước mặt, để được tự do chơi như thế này, chơi như thế kia, nghĩa là họ sẽ dẫn dắt chúng ta đến khùng điên. Sau đó, sẽ chẳng còn gì tiến triển nữa. Hãy cố gắng sát cánh và chơi đoàn kết hết khả năng của mình”.

Liệu pháp tinh thần của Taremi và Jahanbakhsh trong đoạn video vừa được “leak” là cảnh tuyển Iran họp đội lần cuối trước trận đấu then chốt với tuyển Bỉ. Đây chính là chỗ dựa tinh thần to lớn giúp cho Team Melli thành công cầm hòa một đội bóng mạnh châu Âu.

Họp đội trong thời gian ngắn khoảng 2-3 phút ở trước, giữa và sau các trận đấu, các buổi tập là liệu pháp tinh thần bắt buộc của tuyển Iran. Nó giúp các cầu thủ Iran tự tin hơn, đoàn kết hơn khi nhận được sự động viên từ “những anh lớn” có kinh nghiệm và uy tín, để giúp Team Melli trở thành thực thể đáng gờm tại kỳ World Cup này.

Hiện tuyển Iran vẫn cư trú tại Mexico và chỉ di chuyển đến Mỹ khi có lịch thi đấu. Đội bóng nhận được sự quan tâm lớn lao từ người hâm mộ Mexico, những người vẫn xem các cầu thủ Iran như là anh em chung một nhà và dành cho từng cầu thủ những tình cảm đặc biệt.

Chính Jahanbakhsh (đang chơi cho CLB Dender ở Bỉ) từng gửi lời cảm ơn CĐV Mexico khi trả lời phỏng vấn sau một trận đấu: “Tôi muốn nói về Tijuana, tôi muốn nói rằng tôi yêu mến cả đất nước và con người Mexico. Tôi nghĩ mọi cầu thủ Iran chúng tôi đều có cảm xúc tương tự - thật khó tin với cách họ chào đón chúng tôi. Bầu không khí tuyệt vời và tình cảm”.

Taremi là thần tượng của CĐV Mexico

Đội tuyển Iran đã được Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ cho phép di chuyển đến Hoa Kỳ sớm hơn một ngày để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup vào thứ Sáu. Sự thay đổi trong chính sách nhập cư này diễn ra sau những lời phàn nàn liên tục từ các thành viên đội tuyển Iran về việc các hạn chế đi lại đang ảnh hưởng đến khả năng tham gia giải đấu của họ. Họ giờ đây có thể bay từ trại tập trung ở Tijuana (Mexico) vào thứ Tư, 2 ngày trước trận đấu với Ai Cập ở Seattle để chuẩn bị. Đối với các trận đấu trước đây ở Los Angeles, họ chỉ được phép di chuyển một ngày trước trận đấu.

Đ.Hg.