Iran sẽ đệ đơn khiếu nại FIFA về những hạn chế áp đặt lên đội tuyển nước này

Liên đoàn bóng đá Iran (FFIRI) sẽ đệ đơn khiếu nại lên FIFA về việc Đội tuyển quốc gia của họ bị hạn chế đi lại trong suốt dịp FIFA World Cup 2026. Trước mắt tuyển Iran sẽ chỉ được phép nhập cảnh vào Hoa Kỳ đúng 1 ngày trước trận đấu vòng 2 World Cup 2026 gặp tuyển Bỉ.

Lịch đấu lượt tiếp theo của 2 cặp đấu bảng G

Cuộc họp giải quyết vụ khiếu nại này sẽ diễn ra vào ngày 21-6 (là thứ Hai tuần sau, theo giờ của Việt Nam) tại thành phố Los Angeles. Nhưng mà giới mộ điệu không chắc rằng là FIFA có thể xử lý rốt ráo vấn đề này!

“Mặc dù Đội tuyển bóng đá quốc gia Iran đã có trình bày lịch trình chuẩn bị cho giải đấu từ trước, nhưng một lần nữa họ lại phải đối mặt với cả những hạn chế do BTC World Cup 2026 đặt ra, ảnh hưởng đến việc thực hiện các kế hoạch của BHL đội bóng”, một người đại diện của FFIRI nói với France24...

“Vì trận đấu dự kiến ​​diễn ra vào lúc 12 giờ trưa - giờ địa phương tại Thành phố Los Angeles, Liên đoàn bóng đá Iran đã yêu cầu ĐTQG nước họ được cấp giấy phép đến địa điểm thi đấu trước trận đấu 2 ngày (đương nhiên để chuẩn bị thích nghi với sân bãi, điều kiện khí hậu và cả các vấn đề khác nữa)”.

“Mặc dù là FFIRI đã đưa ra những lý do kỹ thuật, và chuyên môn đầy hợp lý, nhưng yêu cầu chính đáng này lại bị từ chối (như lẽ thường). Liên đoàn sẽ chính thức bày tỏ về sự không hài lòng và gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA thông qua các kênh liên lạc thích hợp”, người đại diện của FFIRI chia sẻ.

Nên nhớ, kể từ khi bay sang Bắc Mỹ tham dự FIFA World Cup, Team Melli và các thành viên của họ liên tục bị phía BTC của Mỹ gây khó dễ đủ điều. Hãy nhớ là, ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu đầu tiên với New Zealand (hòa 2-2), họ bị buộc phải rời Los Angeles trong đêm và không có thời gian hồi phục.

Tuyển Iran sẽ lần lượt đối đầu với tuyển Bỉ của Kevin De Bruyne vào ngày 21-6 tại SVĐ So-Fi (Inglewood) có sức chứa hơn 70 ngàn chỗ ngồi, rồi sẽ tiếp tục đối đầu với tuyển Ai Cập của Mohamed Salah vào ngày 26-6 tại Lumen Field (Seattle) có sức chứa hơn 68 ngàn chỗ ngồi ở khuôn khổ bảng G của World Cup 2026.

Trong bảng đấu này, thì cả 4 đội bóng đều sở hữu cơ hội ngang nhau khi cùng có 1 điểm sau lượt trận mở màn, khi tuyển Bỉ hòa tuyển Ai Cập 1-1 và tuyển Iran cũng đã hòa tuyển New Zealand 2-2.

Xếp hạng tạm thời của bảng G

Đ.Hg.