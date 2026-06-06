Blogger bóng đá Brasil Nguyễn và chuyến hành trình dự World Cup 2026

Là một Blogger bóng đá rất nổi tiếng, và một fan MU có sức ảnh hưởng tại Việt Nam, Nguyễn Nam Hiếu còn được biết đến với những kỷ lục Guinness rất ấn tượng như du lịch qua nhiều đất nước - vùng lãnh thổ, truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ. Tại kỳ World Cup 2026 sắp tới, chàng trai có biệt danh “Brasil Nguyễn” sẽ bắt đầu chuyến hành trình trong mơ của mình...

Brasil Nguyễn là fan hâm mộ MU nhiệt thành

Là một con người đa tài và bận rộn, luôn nhận được rất nhiều “job”, những lần tôi gặp được Brasil Nguyễn vốn chỉ đếm được trên đầu ngón tay - dù là anh em đã hẹn ngồi cùng nhau, để dành thời gian nghe chia sẻ và tâm sự của tâm sự của Brasil Nguyễn rất nhiều lần.

Hiện tại Brasil Nguyễn đang trong “công đoạn chuẩn bị cuối cùng” cho chuyến hành trình trong mơ: Tham dự FIFA World Cup 2026 mùa Hè Bắc Mỹ. Thế nên, chúng tôi đành gác lại cuộc hẹn một lần nữa, chỉ liên lạc qua Facebook để cho Brasil Nguyễn toàn quyền kể lại về bản thân, đam mê bóng đá, về MU yêu dấu, những kỷ lục du lịch và cả giấc mơ World Cup...

Là Fan MU từ lâu, từng sáng tác nhạc

“Tôi là Nguyễn Nam Hiếu, mọi người cũng thường biết đến với cái tên Brasil Nguyễn. Rất ít ai biết rằng, trước khi trở thành Blogger du lịch hay bóng đá, thì tôi đã dành hơn 10 năm thanh xuân cho âm nhạc”, Brasil Nguyễn khởi đầu cho luồng tâm sự của mình.

“Tôi học tại Nhạc viện TP.HCM, làm công việc sáng tác, sản xuất âm nhạc và đã từng có rất nhiều cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Đó là giai đoạn tôi dành gần như toàn bộ tuổi trẻ của mình cho một niềm đam mê mà thôi!”.

Tuy nhiên thì, bóng đá đến với tôi còn sớm hơn cả âm nhạc. Tôi vốn là fan Manchester United từ những năm 1998-1999, khi mới còn là cậu bé chỉ 3-4 tuổi. Tôi vẫn nhớ những buổi tối cả gia đình ngồi xem bóng đá trên chiếc tivi cũ với anten râu bắt sóng VTV3. Đó là giai đoạn Manchester United giành cú ăn 3 lịch sử dưới thời Sir Alex Ferguson”.

“Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ về bóng đá, điều tôi nhớ tới đầu tiên không phải là những chức vô địch của Quỷ đỏ thành Manchester, mà lại chính là những khoảnh khắc cả gia đình cùng quay quần ngồi bên nhau giống như vậy”.

Trở thành Blogger du lịch, đi nhiều nơi và nhận kỷ lục Guinness

“Sau hơn 10 năm làm âm nhạc, tôi đã quyết định dừng lại vào cuối năm 2020. Không phải vì hết yêu nghề, mà vì tôi muốn đi tìm một thứ cảm giác khác, một hướng đi khác cho cuộc đời của mình, tôi muốn tìm thấy sự công nhận rõ ràng hơn”, Brasil Nguyễn kể về bước ngoặt cuộc đời.

“Từ năm 2020 đến cho cuối năm 2022, tôi bán đồ ăn, thức uống và sống như là rất nhiều người bình thường khác. Cuối 2022, tôi bắt đầu lập những kênh trên mạng xã hội. Những video đầu tiên chỉ là review trải nghiệm, ẩm thực, du lịch và cuộc sống thường ngày”.

“Thật lòng mà nói thì, tôi vốn chưa từng đặt mục tiêu phải có kỷ lục hay được vinh danh. Tôi chỉ muốn được đi, được trải nghiệm và kể lại những gì mình đã nhìn thấy, đã được chứng kiến. Thế rồi, cứ từng chuyến đi nối tiếp nhau, tháng này sang năm khác...”

“Từ châu Âu, châu Á, châu Phi cho đến Nam Mỹ, Bắc Mỹ. Tôi đã đi qua những sa mạc nóng bỏng, những vùng đất lạnh dưới -40 độ C, những nơi xa xôi như là rừng Amazon hay những vùng đất mà trước đây tôi chỉ từng nhìn thấy trên bản đồ. Trong khoảng 2 năm rưỡi, tôi may mắn được đặt chân đến... 128 quốc gia và vùng lãnh thổ”.

“Để rồi, những sự ghi nhận như 4 lần đạt Guinness World Records hay WeChoice đến với tôi như một món quà bất ngờ hơn cả mục tiêu ban đầu. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là hành trình của mình có thể mang lại động lực cho một ai đó đang loay hoay tìm đường đi giống như tôi của vài năm trước. Hãy cứ dũng cảm bắt đầu hành trình thôi!”.

Đam mê bóng đá, hành trình đến với World Cup

“Thật sự, tôi nghĩ điều đặc biệt nhất sẽ không phải là việc được đến với World Cup. Mà là hành trình để có mặt ở đó. Vài năm trước, tôi vẫn còn đang loay hoay tìm một hướng đi mới cho cuộc đời mình. Còn hôm nay, tôi lại có cơ hội xuất hiện ở sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh xanh”.

“Tôi còn nhớ có lần vào cuối năm 2022, tôi đã từng viết vào cuốn sổ mục tiêu rằng một ngày nào đó sẽ được đến World Cup, muốn mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới nhiều hơn nhưng thật sự lúc đó tôi hoàn toàn không biết phải làm bằng cách nào.

“Mọi thứ đến quá nhanh và đôi khi chính tôi cũng thấy khó tin. Vì vậy, thay là vì tự hào, tôi cảm thấy biết ơn nhiều hơn. Biết ơn những người đã tin tưởng mình, đồng hành cùng mình và giúp tôi có mặt ở đây ngày hôm nay”.

World Cup đặc biệt nhất lịch sử

“Tôi nghĩ World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup đặc biệt nhất ở trong lịch sử. 48 đội tuyển, 104 trận đấu và hàng triệu người đến từ những nền văn hóa, sắc tộc khác nhau cùng hội tụ tại Bắc Mỹ từ 11-6 đến 19-7”.

“Sau khi đi qua rất nhiều nơi ở trên thế giới, tôi càng tin rằng chúng ta có thể khác nhau về màu da, khác nhau về ngôn ngữ, khác nhau về văn hóa, khác nhau cả về tôn giáo, nhưng lại có chung một tình yêu mang tên bóng đá”.

“Thật lòng mà nói, tôi cũng có chút hồi hộp. Tôi đã từng ở Canada, từng ở Mexico, nhưng Hoa Kỳ lại là vùng đất hoàn toàn mới với tôi. 45 ngày một mình đồng hành cùng World Cup là một hành trình dài, và tôi cũng có những nỗi lo rất bình thường như bất kỳ ai khác”.

“Nhưng có lẽ chính những điều đó làm cho giấc mơ trở nên ý nghĩa hơn. Tôi sẽ đến đó với tất cả sự háo hức của một người yêu bóng đá, và với trách nhiệm của một người Việt Nam muốn mang những câu chuyện đẹp, những hình ảnh đẹp của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế. Đối với tôi, được có mặt ở World Cup đã là một điều vô cùng đặc biệt rồi”.

“Lúc này, tôi thấy mình khá giống một đứa trẻ đang chờ đợi đến ngày được mở món quà mà mình mong đợi từ rất lâu. Tôi tin World Cup 2026 sẽ rất khác biệt, và tôi thực sự mong được có mặt ở đó để cảm nhận mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình”, Brasil Nguyễn chia sẻ đầy hào hứng.

Nếu được chọn, vẫn muốn Bồ Đào Nha vô địch

Ngày nhỏ tôi rất thích Đội tuyển Đức với Michael Ballack, Miroslav Klose. Và sau đó là Brazil với những vũ công samba Ronaldo de Lima, Ronaldinho, Kaká. Đó là những đội tuyển tạo đã nên rất nhiều cảm xúc cho tuổi thơ của tôi”.

“Nhưng bây giờ, tôi lại muốn thấy Bồ Đào Nha nâng cao cúp Vàng. Một phần vì tôi vốn là fan Manchester United cuồng nhiệt. Một phần vì tôi muốn thấy Cristiano Ronaldo hoàn thành sự nghiệp của mình theo cách đẹp nhất có thể”.

“Suốt hơn 20 năm qua, tôi đã xem Ronaldo thi đấu từ một cậu thanh niên ở Sporting Lisbon cho đến khi trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Nếu World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của anh ấy, tôi mong anh ấy có thể kết thúc thật đẹp cùng chức vô địch này”

Và thú thật, tôi cũng muốn được nhìn thấy người đội trưởng Bruno Fernandes nâng thật cao chiếc cúp sáng bóng đó. Với tư cách một fan Manchester United, đó là hình ảnh mà tôi rất rất muốn được chứng kiến”.

Brasil Nguyễn sẽ tham dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua thư mời từ chính Chủ tịch FIFA Gianni Infantino gửi. Đây là một vinh dự khác trong chuyến hành trình không biết mệt mỏi của Nguyễn Nam Hiếu, sau các kỷ lục Guinness: “Người Việt Nam đi 100 quốc gia trong 2 năm dưới 30 tuổi”, “Người Việt Nam đầu tiên đến 118 QG của 6 châu lục”... Hãy cùng chờ xem những bài viết, và video-clip thú vị dưới góc nhìn của: “Một người Việt họ Nguyễn” tại FIFA World Cup sắp sửa diễn ra.

Bên ngoài một SVĐ tại Argentina trong một chuyến đi của Brasil Nguyễn

ĐỖ HOÀNG (ghi)