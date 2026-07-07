Tây Ban Nha chấm dứt sự nghiệp World Cup của Ronaldo

Cầu thủ dự bị Mikel Merino ghi bàn phút bù giờ giúp Tây Ban Nha đánh bại Bồ Đào Nha với tỷ số sát sao 1-0. Kết quả này đưa La Roja giành vé lọt vào tứ kết FIFA World Cup 2026, đồng thời chấm dứt sự nghiệp thi đấu tại Giải vô địch bóng đá thế giới của Cristiano Ronaldo với màu áo Bồ Đào Nha!

Khoảnh khắc Torres kiến tạo để Marino ghi bàn duy nhất

Tiền vệ thuộc biên chế Arsenal ghi bàn chỉ 6 phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, giúp Nhà vô địch châu Âu tiến vào tứ kết, vượt qua thử thách khó khăn mà các đồng đội của anh đã gặp phải trước hàng phòng ngự kiên cường và đầy quyết tâm của Bồ Đào Nha.

Ronaldo với vẻ mặt thất vọng rời sân trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả tới chật kín SVĐ Dallas khi Bồ Đào Nha bị loại khỏi giải đấu một ngày sau khi cựu tiền đạo Real Madrid xác nhận đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của anh.

Tây Ban Nha tiến vào vòng tiếp theo sau khi cả 2 đội đều thể hiện ý đồ tấn công ngay từ đầu, với Mikel Oyarzabal thử thách thủ môn Diogo Costa của Bồ Đào Nha bằng một cú sút xa và Joao Cancelo của Bồ Đào Nha tung cú sút vọt xà ngang.

Oyarzabal lẽ ra đã có thể đưa Tây Ban Nha dẫn trước ở phút thứ 8 khi có pha phối hợp đẹp mắt xuyên qua hàng tiền vệ Bồ Đào Nha, đường chuyền một chạm sắc bén của Dani Olmo tạo cơ hội cho cầu thủ của Real Sociedad, nhưng cú sút của anh lại đi chệch cột dọc bên trái khung thành của Costa.

Bruno Fernandes sau đó cướp bóng từ Pedri để kiến ​​tạo cho Ronaldo, nhưng thủ môn Unai Simon của Tây Ban Nha đã dễ dàng cản phá. Costa sau đó phải thực hiện 2 pha cứu thua liên tiếp: Cú sút của Lamine Yamal từ bên phải; và ngoạn mục hơn là cú sút bồi của Alex Baena - bằng một pha bay người hết cỡ, dùng đầu ngón tay cứu thua.

Simon cản phá cú đánh đầu của Joao Felix trước khi đẩy bóng ra sau cú sút bồi của Ronaldo, trong khi Nuno Mendes có cơ hội nguy hiểm nhất với cú sút bị Pedro Porro đánh đầu chạm xà ngang khi Bồ Đào Nha kết thúc hiệp 1 với thế trận áp đảo.

Đội bóng của Roberto Martinez buộc phải chơi phản công sau giờ nghỉ, vì Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhờ Rodri và Pedri ngày càng có tầm ảnh hưởng, người có một cú sút bị Renato Veiga cản phá bằng pha bay người xuất sắc.

Cú đá phạt của Lamine bị Costa đẩy bóng vọt xà ngang, trong khi cú sút của tiền vệ Vitinha của Bồ Đào Nha làm bóng bị bật ra đến chỗ Bruno Fernandes, nhưng anh này lại sút bóng vào cạnh lưới.

Hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha đã gây khó khăn cho đối thủ trong suốt hiệp 2, nhưng sự xuất hiện của Merino vào sân thay Olmo 5 phút trước khi trận đấu chính thức kết thúc đã tạo ra bước ngoặt để đời.

Tiền vệ nhanh trí này đã thực hiện quả đá phạt, dẫn đến việc Ferran Torres chuyền bóng lại cho anh và Merino đã dứt điểm vào góc dưới khung thành của Costa. Bernardo Silva suýt gỡ hòa ở phút 97 khi anh bật cao hơn Rodri nhưng cú đánh đầu chệch khung thành trong gang tấc.

Sao cũng được, 1-0 là quá đủ để Tây Ban Nha “báo thù” trận thua kình địch láng giềng tại chung kết UEFA Nations League sau loạt 11 mét luân lưu hồi tháng 6 năm ngoái. Có rất nhiều tiếc nuối dành cho Ronaldo, nhưng chính bản thân anh lại chẳng có gì phải nuối tiếc!

Đ.Hg.