Thomas Tuchel: “Đánh bại Mexico tại Azteca cảm giác như thắng trận chung kết!”

HLV trưởng người Đức của Đội tuyển Anh, Thomas Tuchel cho biết là chiến thắng nghẹt thở có tỷ số 3-2 trước Mexico tại Thánh địa Estadio Azteca giống như chiến thắng ở trong một trận chung kết vậy, khi họ vượt qua nghịch cảnh rất lớn để tiến vào tứ kết FIFA World Cup 2026.

Tuchel ở những phút cuối trận thắng Mexico

Nhờ “cú đúp” của Số 10 Jude Bellingham và quả phạt đền của Thủ quân Harry Kane, Tam Sư đã vượt qua những ảnh hưởng của việc thi đấu ở độ cao lớn, sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà và việc phải chơi với 10 người trong hơn 45 phút thi đấu trên sân.

“Tôi cảm thấy rằng trong suốt quá trình chuẩn bị, trận đấu này không hề giống như một trận của vòng 16 đội. Cảm giác như chúng tôi vừa thắng một trận chung kết vậy, ngay khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu”, Tuchel đánh giá tầm quan trọng của chiến thắng.

“40 hay là 50 phút thi đấu ở độ cao lớn trước đội bóng của nước chủ nhà, đây cũng chính là một khoảnh khắc của niềm vui sướng lớn lao. Một màn trình diễn anh hùng - và một kết quả anh hùng ở cuối trận đấu”, Tuchel xúc động tán dương các học trò của ông...

“Tôi rất hạnh phúc cho các cầu thủ, nhưng cũng thấy hạnh phúc cho chính bản thân của mình, khi được là một phần của điều này và sống với trải nghiệm này. Quả là một khoảnh khắc rất đặc biệt và việc vượt qua nó trước tất cả mọi nghịch cảnh cũng là điều rất đặc biệt nữa”.

Tuy nhiên, một đêm lịch sử cho bóng đá Anh tại sân đấu từng chứng kiện sự kiện “Bàn tay của Chúa” đầy đau thương đã bị lu mờ hoàn toàn bởi chấn thương của Jordan Henderson - do anh này bị ngã vào bảng quảng cáo ở trong lúc ăn mừng ngay sau trận đấu.

Cựu đội trưởng Liverpool, người ngồi dự bị và không được sử dụng, đã phải được đưa đến bệnh viện với chấn thương cổ tay, khiến khả năng tham gia phần còn lại của giải đấu bị ảnh hưởng. Với tuyển Anh và Henderson, đây là một tai nạn quá hy hữu nhưng mà...

“Tôi cảm thấy kiệt sức và xúc động”, HLV Tuchel nói thêm, “Jordan đã bị chấn thương cổ tay, thật không phù hợp với buổi tối này khi Jordan không có mặt cùng chúng ta. Tôi cũng không biết quy trình điều trị, bác sĩ nói với tôi rằng cậu ấy hiện đang nằm ở bệnh viện”.

Chiến thắng này cũng đã giúp Anh xóa bỏ một số nỗi ám ảnh từ thất bại trước Argentina tại SVĐ Azteca trong trận tứ kết World Cup 40 năm trước, khi chứng kiến Diego Maradona đấm bóng vào lưới trước khi ghi một bàn thắng sô lô tuyệt vời trong chiến thắng 2-1.

Nhà đương kim vô địch Argentina và Anh có thể sẽ chạm trán nhau ở bán kết, nhưng hiện tại HLV Tuchel vẫn chưa muốn nghĩ xa hơn đối thủ Na Uy, đội bóng đã gây bất ngờ khi đánh bại Brazil vào sáng nay nhờ vào cú đúp quá đỗi ngoạn mục của Erling Haaland.

“Tôi sẽ không nói về bán kết khi mà chúng ta mới chỉ đang ở vòng đấu tứ kết. Bây giờ chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi vài ngày. Tôi sẽ nghỉ một ngày không thi đấu rồi và sau đó chúng tôi sẽ xem xét trận đấu với Na Uy. Chúng tôi đã có một câu chuyện rất buồn với SVĐ này, nhưng hôm nay chúng ta đã yên lòng với điều đó.

Sau “cú đúp” của Bellingham trong hiệp 1, được ghi chỉ cách nhau vỏn vẹn là 95 giây, Julian Quinones đã đưa Mexico trở lại trận đấu. Một chiếc thẻ đỏ dành cho Jarell Quansah sau khi xem xét VAR dường như xoay chuyển cục diện trận đấu nghiêng về phía Mexico.

Nhưng Kane nhanh chóng khôi phục lại lợi thế dẫn trước hai bàn cho Anh từ chấm phạt đền trước khi cũng anh bị thổi phạt đền vì phạm lỗi. Raul Jimenez bước lên vạch 11 mét để thực hiện thành công cú phạt đền khác giúp tuyển Mexico thắp lại hy vọng gỡ hòa...

“Các trọng tài không đủ tốt. Tay trọng tài thứ tư cũng không đủ tốt. Đó chính là điều cốt lõi”, Tuchel giận dữ đánh giá cách điều hành gây tranh cãi của tổ trọng tài trong trận đấu. VAR đã đảo ngược một sai lầm rõ ràng và hiển nhiên dẫn đến quả phạt đền cho Mexico. Đó có phải là một pha phạm lỗi rõ ràng và hiển nhiên không? Tôi nghĩ là không”.

Đ.Hg.