Cầu thủ Hà Lan đã từng tham dự World Cup khen ngợi tuyển Indonesia

Cầu thủ tuyển Hà Lan vừa tham dự FIFA World Cup 2026 - Tijjani Reijnders mới vừa dành lời khen ngợi màn trình diễn của Đội tuyển Indonesia tại kỳ ASEAN Cup 2026. Tuyển Indonesia đã khởi đầu Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á khá thuận lợi khi thắng Campuchia 5-1, và hạ gục Timor-Leste 3-0.

Tijjani trong trận Hà Lan thắng Tunisia 3-1

Tijjani là anh ruột của Eliano Reijnders, một cầu thủ gốc Hà Lan đang thi đấu ở trong màu áo của Đội tuyển Indonesia tại ASEAN Cup 2026. Do em trai mình đang chơi cho Tim Garuda, Tijjani (hiện đang thuộc biên chế của Manchester City tại Premier League) cũng dành thời gian để theo dõi ASEAN Cup và tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của tuyển Indonesia.

“Tôi đã xem 2 trận đấu của Đội tuyển quốc gia Indonesia, và đúng vậy, tôi rất thích những gì mình chứng kiến. Họ đã chơi rất tốt”, Tijjani nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn, ngay sau trận giao hữu giai đoạn tiền mùa giải của MC với Inter Milan ở Hồng Kông vào hôm qua, thứ Bảy (ngày 1-8) trên kênh YouTube của Hanif Thamrin.

“Eliano (Eliano Reijnders) cũng đóng vai trò quan trọng với 1 pha kiến ​​tạo, và điều chắc hẳn là rất tốt. Họ phải tiếp tục như thế này. Cố lên, Indonesia ơi!”, Tijjani tiếp tục chia sẻ. Đây chắc chắn là lần đầu tiên, một cầu thủ đang chơi bóng ở Giải Ngoại hạng Anh dành thời gian xem ASEAN Cup và tỏ ra quan tâm đến một đội tuyển đang tham dự giải đấu này.

Tijjani và Eliano là con trai của cựu cầu thủ người Hà Lan - Martin Reijnders, người đã từng chơi bóng cho PEC Zwolle (CLB thi đấu tại Giải Ngoại hạng Hà Lan - Eredivisie) trong 2 giai đoạn riêng: 1990-2008, chơi 181 trận và ghi được 31 bàn; 2006-2008, chỉ chơi được có 4 trận đấu. Ông Martin cưới bà Angelina Lekatompessy (gốc Moluccan ở Indo), sinh ra 3 con.

Tijjani được triệu tập lên tuyển Hà Lan vào tháng 6-2023, đại diện cho Cơn lốc màu da cam tham gia Vòng chung kết của UEFA Nations League năm đó. Cũng cùng thời gian này, Tijjani có đủ điều kiện tham gia tuyển Indonesia do có gốc gác phía bên mẹ, nhưng anh lựa chọn chơi Oranje, là đội tuyển ở quốc gia nơi anh được sinh ra.

Vào ngày 7-9-2023, Tijjani có trận ra mắt đội tuyển Hà Lan với tư cách là một cầu thủ dự bị ở trong chiến thắng 3-0 trước Hy Lạp ở vòng loại UEFA Euro 2024. Tới ngày 13-10, anh có trận đá chính đầu tiên khi Hà Lan bị Pháp đánh bại 2-1 ở cùng vòng đấu loại này.

Tijjani ghi bàn thắng quốc tế đầu tiên trong chiến thắng 4-0 trước Scotland tại SVĐ Johan Cruyff vào ngày 22-3-2024. Vào ngày 29-5-2024, Reijnders được điền tên vào đội hình tuyển Hà Lan tham dự UEFA Euro 2024. Tới ngày 27-5-2026, Tijjani được chọn vào đội hình Đội tuyển Hà Lan tham dự kỳ FIFA World Cup 2026.

Ở World Cup, anh có 3 lần ra sân, chơi ở đội hình xuất phát của tuyển Hà Lan trong cả 3 trận đấu vòng bảng. Anh được chấm 6,2 điểm trong trận hòa Nhật Bản 2-2, được chấm 5,9 điểm trong trận thắng Thụy Điển 5-1 và được chấm 7,2 điểm trong trận thắng Tunisia 3-1. Nhưng anh bị xếp trên băng ghế dự bị và ngồi ngoài sân nhìn Morocco loại Hà Lan.

Đ.Hg.