Tân HLV trưởng của CLB Manchester City - ông Enzo Maresca - vừa có phát biểu mới nhất liên quan đến trường hợp của tiền vệ tài năng Rodri và tương lai của anh với “Nửa xanh thành Manchester”. Đây là phát biểu rất được dư luận quan tâm giữa những tin đồn liên quan Rodri với Real Madrid.

Rodri được liên hệ nhiều lần với Real Madrid

Phát biểu trong buổi họp báo mới hôm qua, Cựu HLV của Chelsea (người hiện bị nhiều fan Chelsea chỉ trích là “rắn độc” vì đã thỏa thuận với MC ở thời điểm CLB London gặp nhiều khó khăn) cho biết: “Các bạn không thể từ chối lời đề nghị từ những CLB tốt nhất thế giới.”

“Luôn có những tin đồn xung quanh các cầu thủ lớn. Nhưng mà điều đó hẳn không làm tôi phải bận tâm. Đó vốn là chuyện bình thường. Đội tuyển Tây Ban Nha đã vô địch FIFA World Cup 2026, và cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất”, HLV Maresca đã trần tình về những tin đồn.

“Bất kỳ HLV nào cũng muốn có Rodri trong đội của mình vì cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Cậu ấy sẽ phẫu thuật vào thứ Hai (tuần sau), và cậu ấy cần nghỉ ngơi; cậu ấy cần có thời gian để mà nghỉ ngơi và cả hồi phục. Sau đó, cậu ấy sẽ quay trở lại với chúng tôi!”.

Trước đó, hôm 23-7, nhà báo Ý - Nicolo Schira có đưa tin trên MXH rằng, Rodri và thậm chí cả Man City đã đạt được thỏa thuận với Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha về hợp đồng cá nhân của Quả bóng Vàng World Cup 2026. Hợp đồng này có thời hạn đến 2029-2030 (??).

Tuy nhiên, thông tin này không đáng tin cậy, do Schira chỉ được xếp vào nhóm Tier 3 (nhóm phóng viên nhà báo có độ đưa tin tin cậy đạt mức trung bình mà thôi) trên BXH về tin tức chuyển nhượng bóng đá quốc tế. Những thông tin của ông này luôn cần phải kiểm chứng.

Dù đôi lúc được vài Cộng đồng người hâm mộ bóng đá tại Ý nâng lên mức Tier 2 ở trong các thương vụ nội bộ ở Serie A (là một nhà báo tự do người Ý, Schira có mối quan hệ khá tốt với người đại diện và các CLB ở Serie A như Juventus, Inter Milan, AC Milan), nói chung, tin của Schira không được đánh giá cao.

Cũng trong buổi họp báo mới nhất, HLV Maresca cho biết, ông tin tưởng Man City sẽ vượt qua được giai đoạn chuyển giao khó khăn sau thời Pep Guardiola, điều mà đội bóng cùng thành phố Manchester United đã không bao giờ đạt được sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ và đến giờ MU vẫn gặp khó.

“Tôi coi Pep là HLV giỏi nhất thế giới trong 20-25 năm qua, vì vậy đây là thách thức nghiêm trọng. Đó là một vinh dự lớn, nhưng chúng ta biết rằng các CLB gặp khó khăn sau khi HLV đã làm việc với cùng một đội bóng trong thời gian dài ra đi. Đó là trường hợp của Manchester United sau khi Sir Alex ra đi”.

“Đây là một thách thức lớn đối với tất cả mọi người. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tổ chức của CLB này. Trong 17 năm qua, chỉ có 3 HLV ở đây. Điều đó rất hiếm, và là lý do tại sao tôi tin tưởng chúng ta có thể tiếp tục công việc mà chúng ta đã làm trong 14-15 năm qua”, tờ The Mirror dẫn lời ông Maresca.

Đ.Hg.