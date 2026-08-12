Man.City lên kế hoạch chọn Enzo Fernandez thay thế cho Rodri

Công cuộc tái thiết hàng tiền vệ của Manchester City đang diễn ra mạnh mẽ. Bernardo Silva đã rời đi để gia nhập Real Madrid, trong khi đó Rodri được cho là sẽ chuyển đến Barcelona. Tijjani Reijnders và Mateo Kovacic cũng đang đối mặt với tương lai bất định.

Fernandez trong trận chung kết World Cup

Man City đang muốn tránh tình trạng thiếu hụt nhân sự ở khu vực giữa sân. Nếu như cả Reijnders và Rodri ra đi, thì Enzo Maresca hẳn sẽ rất thiếu người ở hàng tiền vệ. Vì vậy, những tin đồn về việc MC sẽ chiêu mộ Enzo Fernandez - không phải là điều quá bất ngờ.

Fernandez từng được liên hệ chuyển đến Etihad từ hồi đầu năm. Anh là cầu thủ mà Maresca biết rất rõ sau thời gian làm việc với nhau. Anh cũng không phải là cầu thủ Chelsea đầu tiên lọt vào tầm ngắm của Man City ở trong những tháng gần đây...

Malo Gusto và cả Pedro Neto cũng đều được Maresca muốn chiêu mộ nếu các nguồn tin chính xác. Tuy nhiên, Fernandez có thể là bản hợp đồng quan trọng nhất, đặc biệt là khi, Rodri ra đi. Việc thay thế Rodri gần như là bất khả thi. Việc chiêu mộ một cầu thủ mà Maresca biết rõ chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều.

Lý do cho sự quan tâm đến Fernandez sẽ không chỉ đơn thuần là để tái hợp với Maresca. Khi mà Rodri ra đi, với Barcelona là điểm đến khả năng nhất, thì Maresca cần một tiền vệ điều tiết lối chơi ở vị trí tiền vệ trụ trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của ông.

Tuy nhiên, Fernandez sẽ mang đến một lựa chọn tiến bộ hơn tại tuyến giữa. Cầu thủ người Argentina xếp vị trí thứ 7 trong số các tiền vệ trung tâm - về số đường chuyền hướng lên phía trước (561) tại Premier League mùa trước. Tân binh của Man City, Anderson, dẫn đầu chỉ số này với 810 đường chuyền.

Anderson sẽ đóng vai trò là người tranh chấp bóng quyết liệt hơn bên cạnh Fernandez. Ngôi sao người Anh đã đứng đầu về số lần thu hồi bóng (306) trong số các cầu thủ ngoài vị trí thủ môn ở mùa giải Ngoại hạng Anh 2025-2026. Anh này giành lại quyền kiểm soát bóng khu vực giữa sân 154 lần, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác.

Cường độ hoạt động này sẽ bổ sung tốt cho Fernandez, người xếp thứ 4 về số đường chuyền xuyên tuyến chính xác (11). Một mối đe dọa đầy nguy hiểm từ tuyến sau chắc chắn giúp ích cho MC, đội được kỳ vọng sẽ kiểm soát trận đấu nhiều hơn trong mùa tới.

So với lại Rodri, điểm khác biệt chính là: Fernandez là mẫu tiền vệ thích mạo hiểm hơn. Rodri dẫn đầu về số đường chuyền mỗi 90 phút (96,1) tại Premier League mùa trước. Con số 58,8 đường chuyền mỗi 90 phút của Fernandez xếp ở vị trí thứ 29.

Khả năng giữ bóng vẫn là điểm mạnh nhất của Rodri. Với Tây Ban Nha ở kỳ World Cup 2026, và ​​với Man City trong quá khứ, Rodri là bậc thầy bóp nghẹt lối chơi đối thủ. Đối thủ sẽ chỉ đuổi theo bóng, làm các đội mệt mỏi. Đó là lúc sẽ tung ra đòn kết liễu. Fernandez chuyền bóng theo chiều dọc tốt hơn, ưu tiên đưa bóng lên phía trước nhanh chóng, ít nhất ở cấp CLB.

Điều này không hẳn phù hợp với kế hoạch của Maresca. Vị HLV người Ý trước đây thường ưa chuộng lối chơi kiên nhẫn hơn. Đó là lý do tại sao Maresca có thể hy vọng được thấy nhiều hơn phiên bản Fernandez của Argentina hơn là phiên bản Chelsea.

Fernandez đóng vai trò quan trọng ở trong việc giúp Argentina tiến vào chung kết World Cup. Đúng là chiếc thẻ đỏ trong trận thua 1-0 trước Tây Ban Nha rất không đáng có. Nhưng cầu thủ 25 tuổi này đã đóng vai trò trung tâm ở hàng tiền vệ Argentina.

Tỷ lệ chuyền bóng thành công 93,5% trong số những tỷ lệ tốt nhất ở Bắc Mỹ. 69,3 đường chuyền mỗi 90 phút cũng đã là một con số ấn tượng. Dù không đạt đến trình độ Rodri, nhưng đó là bằng chứng cho thấy Fernandez có khả năng hoạt động như một tiền vệ điều tiết nhịp độ trận đấu, giúp Argentina có tỷ lệ chuyền bóng chính xác 89,3%, xếp thứ 5.

Một phần 3 số pha tấn công của Argentina đến từ khu vực giữa sân, là con số cao nhất giải đấu. Đúng vậy, điều này nhằm giúp Lionel Messi có bóng nhiều nhất có thể ở những khu vực nguy hiểm. Fernandez có vai trò then chốt trong việc hiện thực hóa điều này.

Với việc sắp chiêu mộ Bouaddi, sự xuất hiện của Fernandez sẽ làm tăng thêm lựa chọn cho tuyến giữa của Maresca. Anh không chỉ là một tiền vệ chỉ có thể hoạt động trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của Maresca. Fernandez có thể chơi vị trí số 10 nếu mà HLV Man City bổ sung lựa chọn thiên về phòng ngự. Như vậy, Bouaddi đá cặp Anderson, Fernandez được đẩy lên cao.

Rõ ràng sẽ có sự thay đổi trong cách tiếp cận tuyến giữa tại Etihad trong mùa tới. Nhiều khả năng họ sẽ không còn Rodri điều khiển trận đấu từ tuyến giữa. Có nghĩa là Maresca cần tìm ra giải pháp ở một vị trí quan trọng. Đây thực sự là một bước đi đầy thách thức đối với CLB sau 10 năm dưới triều đại của Pep Guardiola.

Tuy nhiên, thay đổi có thể sẽ là điều tốt, và Man City cần phải đón nhận cuộc sống dưới thời Maresca. Việc mang về Fernandez chắc chắn hẳn giúp ích cho quá trình chuyển đổi.

Đ.Hg.