Xabi Alonso lý giải tại sao Chelsea mua Morgan Rogers

Tân HLV trưởng của CLB thành London - ông Xabi Alonso - mới lên tiếng bình luận để lý giải về nguyên nhân tại sao Chelsea bỏ tiền ra mua tiền vệ tấn công của Đội tuyển Anh là Morgan Rodgers từ Aston Villa.

Rogers đối mặt với Mbappe trong trận tranh Hạng 3 ở FIFA World Cup (Ảnh: THX)

Cầu thủ 24 tuổi này đã chuyển đến CLB London từ Aston Villa với giá thành lên tới 138 triệu EUR, trở thành cầu thủ người Anh đắt giá nhất trong lịch sử. Thông tin này đã gây chấn động nhất là khi Đương kim vô địch Arsenal cũng đang theo đuổi cầu thủ này.

“Cậu ấy chắc chắn sẽ là một bản hợp đồng tuyệt vời. Chúng tôi cần một cầu thủ mạnh của vị trí này, và không có nhiều lựa chọn tốt hơn Morgan Rogers. Sự xuất hiện của cậu ấy rất là quan trọng đối với tất cả mọi người, kể cả những cầu thủ hiện có trong đội!”.

“Một trong những phẩm chất tuyệt vời nhất của cậu ấy đó là sự đa năng. Cậu ấy có thể hoạt động ở giữa các tuyến, bên cạnh một tiền đạo hoặc như là một số 10, và cũng có thể chơi ở cánh phải, mặc dù cậu ấy thoải mái hơn khi di chuyển từ bên cánh trái”.

“Cậu ấy đang tận hưởng bóng đá và đã tìm thấy lối chơi của mình. Tôi chắc chắn là cậu ấy sẽ nhanh chóng tạo ra được mối quan hệ tốt với các đồng đội. Nếu những sự kết nối này hoạt động hiệu quả, chất lượng lối chơi chúng ta sẽ được cải thiện đáng kể”.

“Khi bắt đầu thảo luận về đội hình, chúng tôi muốn xây dựng một đội bóng mang tính cạnh tranh lớn lao. Điều này đòi hỏi những cầu thủ có thể tạo ra kết quả gần như ngay lập tức”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sinh năm 1981 tại Tolosa cho biết...

“Tôi tin tưởng rằng, Morgan sẽ không cần quá nhiều thời gian để thích nghi với CLB này, với cả hệ thống cùng các đồng đội xung quanh mình. Chúng tôi muốn ký hợp đồng với một cầu thủ hàng đầu, và Morgan chính xác là người đó”, HLV Alonso xác nhận.

“Còn về việc làm việc với Palmer như thế nào ư? Tôi hiện có kế hoạch và hiểu biết về các cách sử dụng họ. Tôi nghĩ cậu ấy và Palmer sẽ phối hợp rất tốt với nhau. Chúng ta cần sự cân bằng phù hợp”, HLV Alonso có nói thêm về việc “hồi sinh” Cole Palmer ra sao và phối hợp anh với Rogers thế nào.

“Nếu chúng ta tìm ra cách và bố trí những cầu thủ đặc biệt đó vào đúng vị trí, đồng thời duy trì kiểm soát trận đấu, chúng ta sẽ mạnh hơn cả khi có và không có bóng. Chúng ta phải chơi cho thật tốt”, Bộ phận báo chí của CLB dẫn lại lời của HLV Alonso cho biết.

Đ.Hg.