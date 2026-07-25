Vozinha - Người hùng World Cup của Cape Verde đạt thỏa thuận với Colo-Colo

Thủ môn Vozinha của tuyển Cape Verde, người nổi lên như một trong những bất ngờ lớn lao nhất của FIFA World Cup 2026, đã đạt được thỏa thuận để gia nhập CLB nổi danh Colo-Colo của Chile. Thông tin này đã được Chủ tịch CLB, ông Anibal Mosa cho biết vào sáng hôm nay, thứ Bảy 25-7.

Vozinha ở World Cup

“Cầu thủ hiện đang trong trạng thái tự do năm nay đã 40 tuổi này sẽ bay đến đất nước Chile để kiểm tra y tế trước khi chính thức ra mắt ngay ở SVĐ Estadio Monumental”, Chủ tịch Mosa có nói với các phóng viên như vậy trước trận đấu của Colo-Colo tại Giải VĐQG Chile (có tên là Liga de Primera) gặp đối thủ Deportes Limache.

Chủ tịch Mosa nói thêm rằng màn trình diễn của Vozinha tại FIFA World Cup 2026 cho thấy Vozinha hoàn toàn xứng đáng với vụ chuyển nhượng mang lại nhiều kỳ vọng này, đồng thời thừa nhận việc ký hợp đồng cũng mang lại sức hút về mặt tiếp thị cho đội bóng rất giàu truyền thống và lịch sử của bóng đá Chile.

Mặc dù thương vụ vẫn chưa được hoàn tất do Vozinha chưa bay đến Chile để đặt bút ký vào bản hợp đồng đầy giá trị, thì Colo-Colo đã hé lộ thông tin về thương vụ này trên mạng xã hội với hình ảnh dường như là cho thấy mái tóc xoăn khá đặc trưng của thủ môn kỳ cựu sinh năm 1986 ở tại thành phố cảng Mindelo.

Tuy nhiên, hàng loạt nhà báo - và phóng viên nổi tiếng trên trang Mạng xã hội X (Twitter) rất nhanh chóng xác nhận thông tin này. Fabrizio Romano (nổi tiếng với biệt danh “Dầu gội” do cư dân MXH Việt Nam đặt) viết: “Vozinha đến Colo Colo, here we go (Here we go là tiếng hô thương hiệu toàn tất nổi tiếng...)

“Thỏa thuận miệng đã đạt được với lại thủ môn của Đội tuyển Cape Verde. Các giấy tờ hiện vẫn chưa được ký kết, có khả năng sẽ diễn ra vào cuối tuần này và sau đó là thời gian để đi kiểm tra y tế cùng sức khỏe. Vozinha, sẵn sàng cho chương mới ở Chile”, Romano viết thu hút đến 64 ngàn lượt thả tim thích thú.

Vozinha, người đã rời CLB hạng 2 Bồ Đào Nha Chaves trước World Cup, được bầu chọn vào Đội hình trong mơ do người hâm mộ của FIFA bình chọn sau khi giúp Cape Verde lần đầu tham gia đã cầm hòa Tây Ban Nha (đội sau đó đăng quang ngôi vô địch) với tỷ số 0-0, đưa đội Á quân Argentina vào hiệp phụ ở vòng 32.

Trong sự nghiệp bắt gôn chuyên nghiệp từ năm 2007 đến giờ, Vozinha đã kinh qua rất nhiều CLB như là Batuque, Mindelense (ở giải quốc nội), Progresso do Sambizanga (Angola), rồi Zimbru Chisinau (Moldova), cả Gil Vicente (Bồ Đào Nha), AEL Limassol (đảp Cyprus), AS Trencin (của Slovakia) và cuối cùng là đội Chaves.

Đ.Hg.