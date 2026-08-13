PSG bảo vệ thành công Siêu cúp châu Âu

Nhà vô địch Champions League, Paris Saint-Germain đã khẳng định vị thế đội bóng số 1 châu Âu khi đánh bại Aston Villa với tỷ số 2-1 trong trận tranh Siêu cúp châu Âu vào tối thứ Tư tại Salzburg (Áo).

PSG trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công Siêu cúp kể từ Real Madrid năm 2016 và 2017. Ảnh: Tân Hoa Xã

Siêu cúp châu Âu là trận đấu thường niên diễn ra đầu mùa giải giữa đương kim vô địch Champions League (PSG) và đương kim vô địch Europa League (Villa). Bất chấp mùa giải mới tại châu Âu vẫn chưa khởi tranh sau kỳ World Cup 2026 kéo dài, cả 2 đội đều tỏ rõ tham vọng khi tung ra sân đội hình khá mạnh.

Đội hình xuất phát của PSG có sự góp mặt của 9 cầu thủ từng nâng cao chiếc cúp Champions League sau trận thắng Arsenal hồi tháng 5, bao gồm Vitinha, Joao Neves và đội trưởng Marquinhos. Ngược lại Aston Villa đáng tiếc không thể có sự phục vụ của các trụ cột từng tham dự World Cup 2026 như Ezri Konsa, Ollie Watkins hay thủ thành Emi Martinez. Nhưng HLV Unai Emery đã trao cơ hội ra mắt cho các tân binh, tiền vệ Joao Gomes và tiền đạo tài năng trẻ 17 tuổi Brian Madjo. Tiền vệ Boubacar Kamara cũng có lần đầu tiên đá chính kể từ khi dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 1.

PSG phá vỡ thế bế tắc ở phút thứ 20 khi ngôi sao sáng nhất mùa giải vừa qua của đại diện bóng đá Pháp, Khvicha Kvaratskhelia đi bóng từ cánh trái vào trung lộ và tung cú sút cực mạnh vào góc gần để ghi bàn. Tiền đạo người Georgia này sau đó tiếp tục tạo nên mối đe dọa lên hàng thủ đối phương, tuy nhiên, Aston Villa đã đứng vững trước đợt tấn công dồn dập đó, và lẽ ra đã có thể gỡ hòa ngay trước mốc 30 phút thi đấu, nếu cú ​​đánh đầu lái bóng của Madjo từ quả tạt của John McGinn không đi chệch khung thành.

Dù vậy Madjo cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng khi ở phút 45, đường chuyền của McGinn lại tìm thấy anh trong vòng cấm, và lần này tại năng trẻ tung cú sút chân trái cực mạnh đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành PSG. Đại diện bóng đá Anh tiếp tục vẫn duy trì được khí thế hừng hực trong hiệp 2, Madjo và McGinn tiếp tục phối hợp ăn ý, tạo điều kiện cho cầu thủ 31 tuổi tung cú cứa lòng buộc thủ thành Safonov phải vất vả cản phá.

Desire Doue ghi bàn quyết định giúp PSG năm thứ 2 liên tiếp đánh bại một đội bóng Anh tại Siêu cúp. Ảnh: Tân Hoa Xã

Nhưng ở phút 61, ngôi sao trẻ người Pháp, Desire Doue băng xuống bên cánh phải và tung cú cứa lòng đưa bóng vào lưới Villa. Ban đầu bàn thắng bị từ chối do trọng tài biên căng cờ báo việt vị, tuy nhiên, VAR đã vào cuộc và xác định rằng hậu vệ phải Matty Cash của Villa đã đứng thấp hơn cầu thủ chạy cánh của PSG, qua đó công nhận bàn thắng trong sự ngỡ ngàng và vỡ òa hạnh phúc của Doue.

Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, HLV Luis Enrique tung nhà vô địch World Cup, Fabian Ruiz vào sân để gia cố khu trung tuyến, từ đó giúp PSG bảo vệ thành công danh hiệu mà họ từng giành được cách đây 12 tháng - sau loạt sút luân lưu trước một đại diện khác của Ngoại hạng Anh là Tottenham Hotspur. PSG cũng trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công Siêu cúp kể từ thời Real Madrid (năm 2016 và 2017).

HLV Luis Enrique chia sẻ về thành công đầu tiên trong 6 danh hiệu mà PSG có thể giành được trong năm nay: “Việc giành chiến thắng ở các giải đấu liên tiếp là điều vô cùng khó khăn, vì vậy bạn cần phải tận dụng tối đa cơ hội, giữ vững tham vọng cùng sự chuyên nghiệp và nỗ lực để tiếp tục giành chiến thắng. Đó chính là mục tiêu của chúng tôi”.

Ngược lại, đây là thất bại thứ 4 liên tiếp tại Siêu cúp của HLV Unai Emery bên phía Villa - những lần thua trước đó diễn ra khi ông còn dẫn dắt Sevilla (2 lần) và Villarreal. “Cảm giác thật không dễ chịu chút nào. Dù vậy, chúng tôi có thể tự hào về màn trình diễn của mình. Chúng tôi đã thi đấu rất nỗ lực”, Emiliano Buendia của Villa chia sẻ. “Họ là những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu. Họ tận dụng cơ hội, ghi bàn và giành chiến thắng chung cuộc”.

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