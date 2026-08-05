CSKA Moscow đang kỳ vọng có được chữ ký của Mehdi Taremi

CSKA Moscow vừa trải qua trận hòa 1-1 trước Lokomotiv Moscow, trước khi giành thắng lợi chung cuộc 5-4 trên loạt sút luân lưu 11 mét, thuộc khuôn khổ vòng đấu bảng của Cúp Quốc gia Nga 2026-2027. Bàn thắng duy nhất của CSKA được ghi do công của hậu vệ người Brazil - Mathues Reis.

Taremi chơi cho tuyển Iran ở World Cup 2026

Điều này làm càng dấy lên nhu cầu bức thiết của Đội bóng Quân đội Nga: Cần phải có một tiền đạo cho mùa giải mới, có khả năng săn bàn đẳng cấp, và gánh vác hàng công trước những thách thức hiển hiện ở trước mắt.

Ở mùa giải năm ngoái, CSKA chỉ xếp hạng 5 tại RPL với 51 điểm - sau 30 vòng đấu, họ ghi được 44 bàn và để lọt lưới 33 bàn (có hiệu số bàn thắng bại là +11). Thành tích này không tồi nhưng cũng thực sự không mấy khả quan.

Trong khi đó, ở đấu trường Cúp QG, CSKA đứng đầu bảng D ở vòng đấu bảng với 13 điểm/6 trận đấu, ghi được 9 bàn và để lọt lưới 5 bàn (hiệu số bàn thắng bại là +4); trong đó thì, họ đã thắng Lokomotiv 2-1 ở lượt đi...

Ở tứ kết (nhánh RPL), CSKA loại Dynamo Makhachkala 5-4 ở trên loạt sút luân lưu sau khi hòa 2-2, sau 2 lượt trận đi và về. Đến vòng bán kết, họ bị loại khi thua Krasnodar (khi đó là ĐKVĐ Premier League với tổng tỷ số 3-5.

Tính tổng cộng, ở mùa giải 2025-2026, Đội bóng Quân đội Nga ghi được 58 bàn (để lọt lưới 45 bàn). Trong đó, các tiền đạo đã có sự đóng góp rất nhỏ: Tiền đạo người Argentina - Luciano Gondou chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 9 lần ra sân; Tiền đạo người Brazil - Henrique Carmo chỉ ghi được 1 bàn trong tới 19 trận...

Những người “góp công nhiều nhất” hóa ra lại là các tiền đạo nội binh người Nga, Glebov Kirill: Ghi được 5 bàn sau 22 trận đấu; và Musayev Tamerlan: Ghi được 4 bàn sau tới 29 trận đấu. Sự khác biệt rõ hơn đôi chút.

Với dàn tiền đạo này, CSKA khó có hy vọng cải thiện thành tích “trắng tay” của mình ở trong mùa giải năm rồi. Lần cuối họ giành cúp là chiến thắng chung kết Cúp QG 2024-2025: Thắng Rostov trên loạt sút luân lưu 11 mét với tỷ số 4-3 sau khi... hòa 0-0 ở giờ thi đấu chính thức. Rõ ràng, hàng công họ có vấn đề...

Hôm qua, 4-8, CSKA vừa chính thức rút lui khỏi cuộc chạy chạy đua mua sắm tiền đạo người Brazil Juan Santos của CLB Thổ Nhĩ Kỳ Goztepe SK (đang chơi ở Super Lig). Tiền đạo trẻ mới 22 tuổi này đã ghi 11 bàn mùa rồi.

Trả lời phỏng vấn, HLV trưởng CSKA - ông Dmitry Igdisamov có nói với vẻ khá cam chịu: “Tôi biết là, chúng tôi vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tiền đạo cho mùa giải năm mới. Đó chính là trách nhiệm của bộ phận truyển trạch!”.

“Nếu chúng tôi không tìm được ai, chúng tôi bắt đầu với các tiền đạo hiện tại Luciano Gonda, Tamerlan Musayev và Maxim Voronov. Và không có gì đáng lo ngại về điều đó. Chúng tôi sẽ làm việc với những người chúng tôi đang có. Tôi vốn không phải là người hay phàn nàn”, bộ phận báo chí CSKA đã dẫn lời HLV Igdisamov.

Nhưng ngay lập tức, ngày hôm nay 5-8, có thông tin CSKA đang quan tâm đến tuyển thủ Iran vừa tham dự FIFA World Cup cùng Đội tuyển nước nhà: Mehdi Taremi. Hóa ra, đây là thông tin do truyền thông Iran lan tỏa.

Ở mùa giải trước, Mehdi Taremi đã chơi 39 trận cho Olympiacos (Hy Lạp), ghi được tới 16 bàn thắng và ngoài ra, anh này còn có 6 pha kiến ​​tạo. Tiền đạo này cũng đã chơi được 107 trận và ghi 58 bàn thắng cho Đội tuyển quốc gia Iran. Transfermarkt định giá Taremi ở mức 2 triệu EUR. Đó là mức giá vừa phải với CSKA.

Tuy nhiên, Ứng cử viên chính cho chữ ký của Taremi, 34 tuổi, không phải là CSKA của RPL, mà lại là CLB Lille của Ligue 1. Với việc 2 đội bóng đang nỗ lực để chiêu mộ tiền đạo này, Taremi sẽ đưa ra lựa chọn nào cho anh?

Đ.Hg.