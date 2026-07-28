Tuyển Singapore lạc quan sau trận thắng 2-0 trước Timor-Leste

Dù chỉ thắng Timor-Leste 2-0, tỷ số kém nhiều với kết quả thắng 7-0 của tuyển Việt Nam trước cùng đối thủ, HLV Gavin Lee và tay săn bàn hàng đầu tuyển Singapore là Ilhan Fandi vẫn rất lạc quan. Đó cũng là thứ tinh thần cần thiết để họ sẵn sàng đến làm khách tại Mỹ Đình ngày 31-7 tới đây.

Ilhan được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Ảnh: ASEAN United)

Trước sự chứng kiến ​​của 4.665 khán giả nhà tại SVĐ Jalan Besar (Kallang), các bàn thắng của Ilhan Fandi và Song Ui-young đã giúp thầy trò HLV Gavin Lee giành lấy chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở vòng bảng của ASEAN Cup 2026.

Chiến thắng này nối tiếp chiến thắng 2-1 trước Campuchia vào ngày 24-7, nhờ cú bay người bắt vô lê kiểu “xe đạp chổng ngược” rất ngoạn mục ở những giây cuối cùng của Ilhan - “con trai thứ 3 của Huyền thoại Fandi Ahmad”...

“Về mặt màn trình diễn thì nói chung, đội bóng của chúng tôi đã chơi tốt hơn nhiều so với trận gặp Campuchia”, HLV Lee có phát biểu sau trận đấu, kết nối với cuộc mở màn đầy khó khăn chống một tuyển Campuchia “nhập tịch”.

“Thật sự phải dành lời khen cho các chàng trai, họ đã tận dụng cơ hội và ghi 2 bàn thắng đẹp. Tôi nghĩ họ có thể ghi thêm vài bàn nữa, nhưng giữ sạch lưới đến cuối trận luôn là điều tốt. Vì vậy, chúng tôi có thể dựa vào điều này để mà phát huy”.

HLV mới 35 tuổi đã thực hiện 3 sự thay đổi người đáng kể trong đội hình xuất phát hôm thứ Hai, với Ilhan, Song và cả Nur Adam Abdullah thay thế Shawal Anuar, Ryhan Stewart và Hami Syahin để vào sân chơi bóng từ đầu.

“Tinh thần chiến đấu trong chúng tôi là điều quan trọng, bất kể mọi chuyện có diễn ra như thế nào, chúng tôi luôn cố gắng bám trụ với trận đấu và điều đó giúp ích cho chúng tôi rất nhiều với kết quả hôm nay!”, Ilhan nói.

“Cũng phải cảm ơn các CĐV, đám đông cổ vũ ở trên khán đài, họ vẫn luôn cổ vũ cho đội tuyển chúng tôi. Chúng tôi biết bàn thắng sẽ đến và thật may mắn là nó đã đến”, Ilhan hào hứng cho biết khi ghi bàn thứ 2 liên tiếp.

“Ít nhất là ở trong 24 giờ này, chúng ta nên tận hưởng chiến thắng. Một chiến thắng vẫn luôn là chiến thắng”, nhà cầm quân lựa chọn... chuyển hướng sang nghiệp HLV ngay từ khi vừa trải nghiệm giai đoạn đào tạo bóng đá trẻ nói.

“Trong bóng đá, không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc thăng hoa, vì vậy khi bạn có một khoảnh khắc tốt, hãy tận hưởng nó... Chúng tôi có một số cầu thủ kỳ cựu rất điềm tĩnh sẽ giúp chúng tôi giữ vững lập trường, nhưng giống như mọi trận đấu khác, chúng tôi luôn hướng đến việc làm tốt hơn”.

Ở trong trận đấu sắp tới, hàng thủ của đội tuyển chúng ta, những Văn Hậu - Thành Chung và Xuân Mạnh nên cẩn trọng trước Ilhan và cả cầu thủ gốc Hàn Quốc: Ui-young. Hẳn là HLV Kim Sang-sik sẽ lưu ý đến điều này

Đ.Hg.