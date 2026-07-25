Tiền đạo ghi siêu phẩm trận khai mạc ASEAN Cup 2026 là ai?

Trước một tuyển Campuchia có nhiều tham vọng hơn - và đá kiểm soát bóng tốt hơn - tuyển Singapore “già cỗi nhưng... già giơ” đã giành chiến thắng vào những phút cuối cùng sau siêu phẩm tung người bắt vô lê của tiền đạo Ilhan Fandi. Tiền đạo này là ai?

Ilhan ăn mừng (Ảnh: LĐBĐ Singapore)

Ilhan là con trai thứ 3 của Huyền thoại bóng đá Singapore - ông Fandi Ahmad (người đã từng chơi 102 trận cho The Lions ở trong giai đoạn 1979-1997 và ghi được tới 56 bàn thắng). Hai anh trai của anh là Ifran Fandi và cả Ikhsan Fandi, cũng đều chơi bóng chuyên nghiệp.

Sau khi hoàn thành khóa đào tạo trẻ tại Học viện bóng đá i2i, nơi có liên kết với CLB Leeds United, Ilhan trở về nước khoác áo Young Lions, đây là đội bóng truyền thống của nhà Fandi (ba và cả 2 anh trai của anh cũng từng kinh qua CLB thành lập từ năm 2022 này).

Từ 2023-2024, anh phiêu lưu sang châu Âu, đầu quân cho KMSK Deinze (một CLB thuộc Tây Flanders - Bỉ), nhưng chủ yếu chỉ được chơi cho Đội U21, đá 15 trận ghi 8 bàn, và được lên đội chính đúng 1 lần. Rồi anh quay về Đông Nam Á và đã đến với Thái Lan.

Ilhan ký hợp đồng với BG Pathum United, chơi 16 trận, ghi được 2 bàn ở trong 2 năm lăn lộn ở đây. Tới mùa giải 2025-2026, anh được mang sang cho Buriram United mượn và cũng có được 6 lần ra sân cho Thunder Castle, và chứng kiến đội đăng quang ngôi vô địch!

Tuy nhiên: “Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”, và trong bối cảnh bóng đá Đảo quốc Sư tử khan hiếm nhân tài, dân số có dấu hiệu già đi, Ilhan quyết định trở về cống hiến cho Singapore Premier League, anh vừa ký HĐ với Lion City Sailors.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Straits Times tại trụ sở của Sailors’ Mattar Road trước khi ra mắt vào ngày 20-7 với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, “Con trai thứ 3 của Ahmad” thể hiện sự khát khao lớn lao của một người đàn ông có râu ria đã trưởng thành...

“Tôi nghĩ mình khao khát hơn bao giờ hết - bởi vì những gì đang ở trước mắt tôi là điều đặc biệt. Tôi nghĩ sẽ không có nơi nào tốt hơn. Môi trường ở đây thật tuyệt vời, cơ sở vật chất hàng đầu, mọi thứ đều có sẵn để bạn thể hiện hết khả năng của bản thân!”.

“Tôi rất quyết tâm đến đây và thi đấu tốt cho Lion City Sailors (đội bóng thành lập ngay sau Thế chiến thứ 2 với cái tên Police SA nhưng đổi tên thành Home United hồi 1997 và mới đổi tên lần nữa hồi 2020) bóng đá Singapore, cũng như cho mục tiêu cá nhân!”.

Hướng tới Asian Cup 2027, nơi mà tuyển Singapore nằm chung bảng với các đội tuyển tham gia World Cup là Australia và Iraq, đồng thời có cả Tajikistan, Ilhan vẫn thể hiện sự tự tin lớn lao của mình: “Tôi muốn có phong độ tốt nhất sắc bén nhất trước Asian Cup!”.

“Mùa giải vừa qua, tôi không thể có được phong độ ổn định, tôi không được ra sân thường xuyên và sau đó lại gặp phải những chấn thương không may nên tôi không thể có được sự thăng hoa cần thiết”, Ilhan nói về mùa giải anh chỉ ra sân đúng 6 trận thôi...

“Tôi hy vọng việc đến Sailors sẽ giúp tôi có được sự ổn định và nhịp điệu tốt hơn trước thềm Asian Cup. Mặc dù tôi có một số lựa chọn khác, nhưng tôi nghĩ Sailors là lựa chọn tốt nhất vì họ đang có cơ sở vật chất hàng đầu và tham vọng lớn lao của đội bóng này”.

Nhưng chưa cần đến Asian Cup, Ilhan đã kịp tỏa sáng với bàn thắng bắt vô lê đẹp mắt tung lưới thủ môn Hull Kimhuy của tuyển Campuchia, cắt đứt luôn tham vọng giành lấy chiến thắng, thậm chí thắng đẹp của Những chiến binh Angkor trận mở màn ASEAN Cup.

Bàn thắng quyết định của Ilhan được ghi ở phút thứ 90+11. Trước đó, ở phút thứ 88, sau tình huống đá phạt hàng rào, bóng đến chân Ilhan và anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống. Nhưng VAR can thiệp, hủy bàn thắng đó. Rồi Ilhan vẫn có bàn thắng cho mình.

“Kiểm tra VAR vốn là một phần của bóng đá… HLV Gavin (ông Gavin Lee) bảo tôi đừng phàn nàn nữa mà hãy cố tiếp tục thi đấu, và tôi đã làm như vậy. Tôi chỉ cảm thấy rằng chúng tôi sẽ ghi được bàn thắng đó, và Tạ ơn Thượng Đế, chúng tôi rồi đã thành công!”.

Ilhan cho biết thêm về màn trình diễn và bàn thắng của mình: “Một tiền đạo có khởi đầu tốt ở một giải đấu là rất quan trọng vì tôi muốn giúp đỡ đội bóng hết sức có thể. Chiến thắng này là một cú hích tinh thần cho bản thân tôi và cả toàn đội bóng Singapore”.

“Đây là một giải đấu với những đối thủ mạnh, dù chúng tôi đã giành 3 điểm, tất cả chúng tôi đều biết màn trình diễn hôm nay chưa đủ tốt. Chúng tôi phải thể hiện tốt hơn nhiều nếu muốn tiến xa trong giải đấu năm nay, mọi người đều nhận thức rõ điều đó!”.

Đ.Hg.