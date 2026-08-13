HLV Anthony Hudson rèn quân sẵn sàng cho trận đấu với Singapore

Đội tuyển Thái Lan vừa trải qua buổi tập nặng và căng thẳng dưới sự chỉ đạo của HLV người Anh - Anthony Hudson. Hiện tại, “Những Chú voi chiến” đã hoàn toàn sẵn sàng để bước vào trận bán kết lượt đi của ASEAN Cup 2026 chống lại đối thủ đầy duyên nợ là tuyển Singapore.

HLV Hudson trong buổi tập sáng 13-8 (Ảnh: Thairath)

Ngày 13-8, truyền thông Thái Lan ghi nhận, nhà cầm quân 45 tuổi sinh ra ở Seattle - Mỹ, là con trai của ông Alan Hudson (từng là cựu tuyển thủ Anh và cựu cầu thủ Chelsea) đã đứng ra “lược trận” và chỉ đạo buổi tập nặng cuối cùng của “Những Chú voi chiến”, trước khi họ bay sang Singapore.

Buổi tập diễn ra tại BGTC 3 (ở tỉnh Pathum Than) trong bầu không khí nghiêm túc và cực căng - khi mọi tuyển thủ Thái Lan đều biết, đây đã là cơ hội “thao dượt” cuối cùng của họ để rồi khi bay đến Singapore, đó sẽ chỉ còn là một buổi tập nhẹ - làm quen sân đấu, điều kiện thi đấu và cả thời tiết cùng khí hậu.

Sau buổi tập này, tuyển Thái Lan và HLV Hudson trong tư thế sẵn sàng sẽ đáp chuyến bay TG 409 của hãng Thai Airways, dự kiến hạ cánh xuống sân bay địa phương vào khoảng 19 giờ 40 tối (vào khoảng 18 giờ 40 tối, theo giờ Việt Nam). Đội sẽ có thêm một buổi tập nữa ở SVĐ Jalan Besar có sức chứa 6.500 người...

Các nguồn tin cho hay, tiền đạo nhập tịch gốc Thụy Điển - Patrik Gustavsson - sẽ quay trở lại với Đội tuyển Thái Lan sau 17 tháng vắng bóng. Sự xuất hiện của Gustavsson (chân sút rất kỳ cựu của Pathum United, từng chơi ở Nara Club tại J3 League) sẽ mang đến thêm lựa chọn trên hàng công HLV Hudson.

Trong khi đó, chân sút hàng đầu năm nay mới chỉ 23 tuổi của “Những Chú voi chiến” tại ASEAN Cup 2026 - Teerasak Poeiphimai (vốn đã ghi được 2 bàn cho tuyển Thái ở Giải vô địch Đông Nam Á năm nay, lần lượt là vào lưới tuyển Lào trong chiến thắng 5-0 và tuyển Malaysia trong chiến thắng 2-0) lại tỏ ra khá là thận trọng...

“Chúng tôi xem xét kỹ lưỡng chiến thuật đối đầu với Singapore. Tôi đã ghi bàn vào lưới họ ở ASEAN Cup lần trước, vì vậy tôi khá tự tin, nhưng họ rất mạnh và có một hệ thống tốt. Nhiều cầu thủ của họ là những người thường xuyên đá chính ở CLB, đã chơi cùng nhau trong thời gian dài. Vì thế phải thận trọng”.

Thủ môn Kampon Phathomakkakul (bắt chính cả 4 trận vòng bảng) thì có chia sẻ: “Chúng tôi đạt mục tiêu đầu tiên: Đứng đầu bảng, thắng tuyệt đối, giữ sạch lưới. Điều đó nhờ vào chiến thuật và phương pháp của HLV, cách mọi người hỗ trợ lẫn nhau. Giờ chúng tôi tập trung vào trận đấu với lại Singapore!”.

“Kết quả trận đấu lượt đi sẽ rất quan trọng vì nó có thể quyết định tới cục diện của cả trận đấu lượt về. Chúng tôi sẽ hướng đến một kết quả tích cực. Việc di chuyển - thi đấu có vẻ dễ dàng từ bên ngoài, nhưng thực tế rất khó khăn hơn nhiều. Nhiệm vụ của tôi là giúp cầu thủ trẻ giữ tự tin duy trì phong độ. Chúng tôi muốn thắng vì Thái Lan”.

Đ.Hg.