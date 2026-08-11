Không còn ai sợ Zenit nữa!

Tiền đạo Ivan Timoshenko của Rodina vừa lên tiếng cho biết đầy tự hào rằng là: Một chiến thắng trước Nhà Đương kim vô địch Zenit Saint Petersburg sẽ giúp cho đội bóng tân binh ở RPL tự tin hơn hẳn trong chuyến hành trình tìm kiếm cơ hội trụ hạng tại mùa giải năm nay.

Tiền đạo Timoshenko (Ảnh: RIA Novosti)

Rodina Moscow đã giành chiến thắng ngược dòng 2-1 trước Zenit hùng mạnh ngay tại SVĐ Gazprom Arena. Dù Maksim Glushenkov đã sớm ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ngay phút thứ 23, Rodina vẫn thắng ngược dòng ngoạn mục khi Artur Gharibyan lập “cú đúp” trong các phút 59 và 65...

Đây vốn là trận thắng đầu tiên của đội bóng mới có 11 năm tuổi và vừa giành quyền thăng hạng RPL vào mùa giải năm ngoái, khi giành vị trí số 1 trên Bảng điểm xếp hạng của RFL (Giải hạng Nhất) với 68 điểm sau 34 trận đấu, trong đó có 19 trận thắng, 11 trận hòa và chỉ trải qua vỏn vẹn 4 trận thua.

Chiến thắng này mang lại sự tự hào và lạc quan cho tập thể Rodina, khi họ mở màn mùa giải năm nay với 2 trận toàn thua (thua Spartak Moscow 0-3 ở vòng 1 và thua FK Rostov tới 2-4 ở vòng đấu thứ 2). Nhất là khi, “bại tướng” của họ lại là: Nhà Đương kim vô địch của nước Nga danh giá...

“Tất nhiên, một chiến thắng trước Zenit là thứ động lực bổ sung cần thiết. Và nó sẽ mang lại cho chúng tôi sự tự tin. Đó là thứ động lực rất lớn để chúng tôi tiếp tục tiến lên, tập luyện và cải thiện”, tiền đạo 27 tuổi - người đã gắn kết với đội bóng thành Moscow kể từ năm 2022 - hào hứng nói.

“Chúng tôi đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chúng tôi có năng lực. Vâng, chúng tôi biết rằng Zenit là một đội bóng giàu thành tích, là Nhà vô địch nước ta ở trong vài năm qua, nhưng điều đó hẳn không còn làm ai sợ hãi nữa. Ngược lại thì, nó thúc đẩy chúng tôi phấn đấu giành chiến thắng”.

“Tất cả chúng ta đều biết rằng, mục tiêu tối thiểu của Rodina Moscow là giành quyền trụ lại với RPL và sau đó, cố gắng leo lên thứ hạng khả dĩ cao nhất trên BXH. Tôi nghĩ rằng, nếu như chúng tôi kết thúc mùa giải 2026-2027 với vị trí trong Tốp 7 hoặc Tốp 8, điều đó sẽ là rất tốt với đội bóng này”.

Timoshenko gia nhập Rodina từ năm 2022, sau khi rời khỏi CLB Chernomorets Novorossiysk (vốn là một đội bóng khá có tên tuổi từ thời Liên Xô cũ). Trong thời gian qua, ngoại trừ ở mùa giải 2024-2025 khi anh được mang cho Akron Tolyatti mượn, anh đã chơi 105 trận cho Rodina và ghi được 40 bàn.

Đ.Hg.