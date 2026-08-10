Kỷ lục gia Thái Lan nhắm đến sự hoàn hảo khi đấu Singapore?

Thái Lan đã hoàn tất vòng đấu bảng của ASEAN Cup năm nay với thành tích “hoàn mỹ không chút tì vết: Họ thắng tuyệt đối 4 trận, giành trọn vẹn 12/12 điểm có thể, thậm chí còn không để lọt lưới bàn nào, kết thúc bảng B với hiệu số bàn thắng bại áp đảo là 10-0.

Lịch đấu bán kết ASEAN Cup (Ảnh: Asean United)

Màn trình diễn “thập toàn thập mỹ” đưa “Những chú voi chiến lọt vào bán kết Giải bóng đá vô địch Đông Nam Á lần thứ 14. Đây chính là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” của tuyển Thái Lan - tại ASEAN Cup, nó càng giúp nêu bật một thành tích khác: Kỷ lục 7 lần vô địch không phải là chuyện giỡn chơi...

Rõ ràng, dù Kiatisuk Senamuang hay các quan chức Thái Lan có nói gì, về ước mơ bay cao và bay xa, để “vươn tầm” World Cup, thì sân chơi “ao làng” Đông Nam Á vẫn mang thứ giá trị cần thiết để họ luôn mang đến đây một đội hình tuy “không mạnh nhất” - nhưng vẫn đủ sức tạo ra một sự chỉn chu.

Không phải tự nhiên, HLV Anthony Hudson tỏ ra rất vui mừng và hài lòng với chiến tích tại vòng đấu bảng, với giọng nói không hề xem nhẹ ASEAN Cup: “Tôi thực sự hài lòng với kết quả này, thực sự hài lòng với việc giành chiến thắng trong các trận đấu, giữ sạch lưới và giành quyền vào vòng bán kết”.

“Tôi cũng rất vui vì chúng tôi không phải sử dụng 5 cầu thủ nhận thẻ vàng, vì vậy, tôi dành rất nhiều lời khen ngợi cho các cầu thủ vì đã thực sự nỗ lực và đạt được một kết quả tích cực khác. Kế hoạch, như các bạn thấy tối nay, và đó là lý do tại sao tôi rất tự hào về các cầu thủ của mình...”.

“Rất nhiều cầu thủ đã vô cùng mệt mỏi. Đó là một trong những lý do lớn khiến chúng tôi không thể chơi quyết liệt hơn. Vì vậy, điều quan trọng đầu tiên đối với các cầu thủ là họ cần phải hồi phục. Và sau đó vào thứ Hai, chúng tôi phải bắt đầu, hoàn toàn tập trung vào kế hoạch thi đấu ở Singapore”.

Đội tuyển Thái Lan hiện đã bất bại 10 trận, kể từ thời Hudson tiếp quản vị trí HLV trưởng - từ tay của Masatada Ishii vào tháng 10 năm ngoái. Nhà cầm quân người Mỹ từng dẫn dắt tuyển Bahrain, tuyển New Zealand, và từng tạm quyền nắm USMNT tin rằng các cầu thủ bắt đầu thích nghi phương pháp của ông.

Với thành tích, màn trình diễn và phương pháp huấn luyện - chỉ đạo hiện tại, ông đang rất muốn hướng đến mục tiêu cao nhất, không quan tâm quan điểm của những người khác, khi tin rằng bóng đá Thái Lan nên hướng tầm mắt cao hơn. Ông hẳn sẽ muốn duy trì chuỗi trận hoàn hảo khi đấu Singapore.

Indonesia đã bị loại, Việt Nam rất có thể sẽ là đối thủ ở... “trận chung kết trong mơ”, còn lại thì - đội bóng đến từ Đảo quốc Sư tử cũng có khá nhiều duyên nợ với lại “Những chú voi chiến”. Ở buổi “khai sơ”: Tiger Cup 1996, Thái Lan đã thắng Singapore 1-0 ngay vòng bảng để loại đội bóng này trước bán kết.

Để rồi, ở Tiger Cup 1998, Singapore đăng quang lần đầu tiên khi đánh bại chủ nhà Việt Nam, cùng Thái Lan trở thành 2 đại diện vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên, và giờ đây vẫn là những đội bóng vô địch nhiều lần nhất. Singapore đã 4 lần vô địch, họ lên ngôi thêm 3 lần nữa sau kết quả ở Hàng Đẫy.

Năm 2002, Thái Lan hòa Singapore ở trong trận cuối vòng bảng, và góp phần loại đội bóng này khỏi giải đấu. Năm 2004, họ lên ngôi khi lần đầu tiên cả Thái Lan lẫn Việt Nam đều bị loại từ vòng đấu bảng. Năm 2007, họ đăng quang lần thứ 3: Thắng chính người Thái 3-2 sau 2 lượt trận đi về ở chung kết.

Năm 2012, Singapore lên ngôi lần thứ 4: Họ lại thắng chính người Thái ở loạt chung kết. Trong trận lượt đi trên sân nhà, họ thắng áp đảo 3-1 với các bàn thắng của Fahrudin, Khairul, Baihakki. Trong trận lượt về SVĐ Supachalasai, Thái Lan thắng lại 1-0 nhờ công của Kirati, nhưng như vậy không đủ.

Trong các năm tiếp theo, bóng đá Singapore sa sút, và liên tục thua Thái Lan từ vòng đấu bảng, để rồi giờ đây, họ sẽ đối đầu với Thái Lan lần đầu tiên ở vòng đấu loại trực tiếp sau 14 năm...

Đ.Hg.