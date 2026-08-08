HLV Vladimir Sliskovic tiếp quản Zhenis FC ở KPL

HLV 43 tuổi người Bosnia - ông Vladimir Sliskovic - vừa ký hợp đồng và trở thành HLV trưởng của Zhenis FC, CLB đang thi đấu ở hệ giải Kazakhstan Premier League (KPL) mùa này và hiện đang đứng ở vị trí thứ 8 trên BXH.

HLV Sliskovic ra mắt Zhenis (Ảnh: Truyền thông Zhenis)

Thông tin từ trang tin thể thao Sport24 của Nga cho biết, Trợ lý HLV lâu năm tại CLB Spartak Moscow (từ 2022-2024), Cựu HLV trưởng của FC Orenburg, và cầm quân tại RPL ở trong một giai đoạn ngắn ngủi, từ tháng 10-2024 đến tháng 10-2025, đã đến tiếp quản công việc “Thuyền trưởng” của đội bóng có trụ sở tại Thủ đô của Astana...

Trên trang chủ của mình (jenisfk.kz), CLB 62 năm tuổi cũng đăng tải thông báo cho biết rằng là: “CLB bóng đá Zhenis (Jenis FK) đã chính thức ra thông báo bổ nhiệm vị chuyên gia người Bosnia, ông Vladimir Slishkovic, làm HLV trưởng của đội bóng!”.

“Vladimir Blazhevich, người được người hâm mộ bóng đá biết đến qua công việc tại Spartak Moscow và ở cả Orenburg, nay sẽ tiếp quản triều đại “áo vàng đen”. Nhà cầm quân giàu kinh nghiệm - và 43 tuổi này chưa từng để thua trận nào tại RPL, khi dẫn dắt Spartak trong một thời gian ngắn và được bầu chọn HLV xuất sắc nhất tháng”.

“Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại CLB Zrinjski của quê nhà Bosnia. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm huấn luyện các CLB ở Trung Quốc, Saudi Arabia và thậm chí là cả Đội tuyển trẻ quốc gia của Bosnia & Herzegovina. Chúng ta chúc HLV may mắn, thành công rực rỡ, và đạt chiến thắng huy hoàng! Chào mừng, Vladimir Blazhevich”.

Hồi tháng 6 rồi, HLV Sliskovic từng có gây sự chú ý không nhỏ với giới truyền thông Nga, khi trả lời phỏng vấn phóng viên của Sport24 đánh giá cao cơ hội ĐTQG quê hương ông ở tại kỳ giải FIFA World Cup 2026. Khi đó, sau trận hòa chủ nhà Canada 1-1, ông cho biết: “Tôi rất vui vì họ chơi vì nhau như một tập thể và chiến đấu hết mình”.

“Theo tôi, đó là phẩm chất quan trọng nhất của đội bóng này. Bosnia chỉ thiếu những cầu thủ ở tuyến giữa có khả năng giữ bóng. Tất cả các tiền vệ đều thiên về dùng thể lực - thay vì dùng sự khéo léo và trí óc. Nhưng đội bóng này thật sự có cơ hội vượt qua vòng đấu bảng và lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Thắng Qatar là hoàn toàn có thể”.

Thực chất sau đó, tuyển Bosnia & Herzegovina đã đánh bại Qatar 3-1; qua đó, chính thức lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở vòng 32 đội, Đội tuyển Bosnia & Herzegovina để thua chủ nhà Mỹ với tỷ số 0-2 và dừng cuộc chơi. Dự đoán của Sliskovic chính xác!

Gần đây, ông cũng nêu quan điểm cầu thủ Nga nên ra chơi bóng ở nước ngoài để nâng cao về trình độ và tính va đập: “Hiện tại, điều quan trọng là tất cả các cầu thủ Nga cần tìm kiếm cơ hội thử sức ở châu Âu, thi đấu ở những giải đấu hàng đầu cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Như vậy, bóng đá Nga có thể phát triển”.

“Ngay lúc này, 100% cầu thủ sẵn sàng chơi ở Anh, Pháp, Ý, Đức hoặc Tây Ban Nha, nhưng có một sự khác biệt: Chơi cho Milan hay Lecce, và chơi cho Real Madrid hay Getafe. Với tôi, cầu thủ người Nga sẵn sàng nhất cho châu Âu và nên đến đó chính là Tyukavin. Đúng là cậu ấy sẽ không thể chơi cho một đội bóng lớn ngay lập tức đâu...”.

“...Nhưng Konstantin, chẳng hạn, có thể có một mùa giải tốt ở Fiorentina hoặc Bologna, và sau đó được mời đến một đội bóng hàng đầu. Các đội bóng Nga không thi đấu giải châu Âu, việc chuyển đến châu Âu rất khó khăn. Nếu chứng tỏ được bản thân trước những đội bóng mạnh nhất, các CLB hàng đầu có thể ký hợp đồng với bạn”.

“Tôi không biết Dynamo đang đòi bao nhiêu tiền cho Tyukavin, 20 hay 25 triệu EUR, nhưng đội nào sẵn sàng trả số tiền lớn như vậy (?) cho cầu thủ chưa từng thi đấu tại Champions League. Tôi không hề nói Konstantin không có đủ phẩm chất để chơi ở đó, chỉ là rất khó để đạt được điều đó. Việc ký hợp đồng với các cầu thủ Nga hiện nay là một rủi ro rất lớn”.

Đ.Hg.