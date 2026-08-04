HLV Leonid Slutsky thất bại hay thành công ở CSL?

Bóng đá Trung Quốc có thể rất khắc nghiệt, ngay cả với những người từng rất được yêu mến từ ngày hôm qua. Leonid Slutsky, người đã tự vực dậy sự nghiệp của mình và thổi luồng sinh khí mới vào CLB Shanghai Shenhua, đã bị sa thải sau 2 năm rưỡi dẫn dắt đội bóng ở Chinese Super League.

HLV Slutsky trong một buổi tập (Ảnh: Truyền thông Shanghai Shenhua)

Ba thất bại liên tiếp tại Giải vô địch ngoại hạng Trung Quốc ngay lập tức xóa tan mọi niềm tin, mặc dù là lý do kết thúc mối quan hệ hợp tác này còn sâu xa hơn cả những kết quả đáng thất vọng vừa mới diễn ra ở thì hiện tại.

Slutsky đến tiếp quản CLB Trung Quốc vào tháng 1-2024, trở thành HLV người Nga thứ 2 của Thượng Hải Thân Hoa sau ông Valery Nepomnyashchy (đã nắm Hoa Thượng Hải trong giai đoạn 2004-2005, không giành thành tích gì...).

Hợp đồng chỉ được ký kết ở trong thời hạn 1 năm: Là kiểu hợp đồng ngắn hạn rất phổ biến ở Trung Quốc, nơi người ta thường có kỳ vọng những điều kỳ diệu từ các HLV ngoại quốc ngay tức thì, kiểu là “Đại sư phụ thần thánh”.

Và ngay ở trong trận đấu đầu tiên dẫn dắt Hoa Thượng Hải, ông đã giành Siêu cúp Trung Quốc - là kiểu danh hiệu duy nhất, dù ông đã giành được 2 lần, khi đánh bại Shanghai Port 1-0, nhờ bàn thắng duy nhất của Cephas Malele.

Và trong 3 năm làm việc ở Trung Quốc, Slutsky không thắng thêm bất kỳ kiểu danh hiệu nào, ngoại trừ chiếc Siêu Cúp của Trung Quốc năm 2025. Trong năm đó, Hoa Thượng Hải tiếp tục tranh đấu với Cảng Thượng Hải (vô địch Chinese Super League và FA Cup 2024) trong vai trò Á quân CSL. Ông và đội thắng tiếp với tỷ số 3-2.

Cầu thủ chạy cánh người Brazil - Gabrielzinho ghi bàn mở tỷ số cho Cảng Thượng Hải ở phút thứ 7. Tiền vệ người Pháp - Ibrahim Amadou gỡ hòa 1-1 cho Hoa Thượng Hải ở phút thứ 67. Đến phút thứ 80, Gabrielzinho nâng tỷ số 2-1. Nhưng liên tục trong các phút 90+4 và 90+7, Yu Hanchao - Andre Luis ghi bàn kết liễu.

Tuy nhiên, không thể nói ông đã thất bại ở Trung Quốc. Mùa đầu tiên, ông đưa Hoa Thượng Hải về đích với 77 điểm sau 30 vòng đấu, và chỉ thua đúng kình địch cùng thành phố là Cảng Thượng Hải 1 điểm (có hiệu số là + 53).

Trong mùa 2, Hoa Thượng Hải tiếp tục giành vị trí Á quân CSL, và lại để thua Cảng Thượng Hải. HLV Slutsky và các học trò đã kết thúc mùa giải 2025 với 64 điểm sau 30 vòng đấu (hiệu số là + 32). Trong khi đó, Cảng Thượng Hải đăng quang lần nữa với chỉ 66 điểm, là cách không quá lớn lao, chỉ trong gang tấc.

Tất nhiên, 2 lần giành Á quân dù không phải là thất bại, cũng không thể được xem là thành công. Mùa giải mới lại khởi đầu với bất lợi: Shanghai Shenhua bị trừ tới 10 điểm - bởi vì vụ dàn xếp và khởi đầu mùa giải với điểm âm.

Đội bắt đầu khá tốt với 6 trận thắng - 2 trận hòa rồi bắt đầu sa sút. Từ tháng 5, đội thua 7/12 trận đấu. Sau 3 trận liên tiếp gần đây, HLV Slutsky đã quyết định từ chức. Nếu không bị trừ điểm Hoa Thượng Hải đã có thể chia sẻ vị trí thứ 3, nhưng vẫn kém đội đầu bảng tới 16 điểm. Sao cũng được, Slutsky đã đưa ra quyết định.

Đánh giá về vị HLV từng cầm Sbornaya, cựu cầu thủ Spartak Moscow Evgeny Lovchev có chia sẻ với RIA Novosti: “Leonid Slutsky chắc chắn được săn đón ở Nga. Vì nhìn chung, công việc của ông ở Trung Quốc không phải là thất bại”.

“Chúng ta đều biết những gì đã xảy ra ở CLB của Thượng Hải. Họ đã có 2 lần giành lấy Siêu cúp Trung Quốc và 2 lần về nhì tại Giải vô địch quốc gia Trung Quốc, trong khi đó vẫn cạnh tranh sòng phẳng với lại Shanghai Port”.

Việc CLB bị tước điểm không liên quan đến ông ấy; BLĐ này trước đây có một số giao dịch mờ ám. Ông ấy đang tiến bộ với tư cách là một HLV, sau khi làm việc ở Hà Lan, Anh và đạt được thành công ngay ở Nga”.

“Trên hết, ông ấy là một người có kinh nghiệm vì bôn ba tứ xứ. Do vậy, Slutsky chắc chắn sẽ được săn đón ở Nga, tôi nghĩ ông ấy có thể được CSKA chào đón chẳng hạn. Với tất cả sự tôn trọng cho Akron và Fakel, ông ấy sẽ không đến đó. Bởi vì Slutsky nhất định phải làm việc cho những đội bóng có tham vọng”.

Đ.Hg.