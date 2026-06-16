Bỉ ngược dòng gỡ hòa Ai Cập trong trận mở màn bảng G

Mặc dù đã thi đấu rất là nỗ lực, Ai Cập vẫn không thể giành chiến thắng trận đầu tiên ở trong lịch sử World Cup tại SVĐ Seattle, khi tuyển Bỉ ngược dòng gỡ hòa đối thủ Bắc Phi trong trận mở màn bảng G đầy kịch tính.

HLV Hossam Hassan của Ai Cập

Bất chấp cái nóng 30 độ C khiến người ta mệt mỏi, cả 2 đội đều nhập cuộc rất quyết liệt, dù phải đến phút thứ 7 mới có những pha bóng đáng chú ý, khi mà Kevin De Bruyne của Bỉ sút bóng chệch khung thành từ ngoài vòng cấm.

Ai Cập chơi thế trận phòng ngự chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt Omar Marmoush liên tục gây ấn tượng mạnh trên hàng công, nhưng những tính huống lên bóng của họ đã bị hàng phòng ngự có tổ chức tốt của Bỉ cản phá thành công.

Cho đến phút thứ 20, Emam Ashour nhận được đường chuyền khá đơn giản của Mohamed Salah rồi tung cú sút xa bằng chân phải, khiến Thibaut Courtois không thể cản phá khi bóng đi cực căng vào góc dưới của khung thành...

Bỉ nỗ lực gấp đôi để giúp cho Jeremy Doku hòa nhập trận đấu, nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc phối hợp tấn công, và cú sút thiếu chính xác của cầu thủ Manchester City phút bù giờ phần nào tóm gọn 45 phút đầu tiên của Quỷ Đỏ.

Một pha lộn xộn ngay đầu hiệp 2 đã giúp Bỉ thoát khỏi những bàn thua nặng nề hơn, và họ suýt chút nữa đã gỡ hòa ngay sau đó, khi cú đá phạt trực tiếp của De Bruyne sau khi Doku bị phạm lỗi đã dội thẳng vào cột dọc ra ngoài.

Courtois sau đó đã phải cản phá cú đánh đầu cận thành của Salah, trước khi Ashour sút bồi chệch khung thành khá xa. Sức ảnh hưởng ngầm từ các cầu thủ biên chế Man City trên khắp mặt sân vẫn tiếp tục được duy trì, khi Marmoush ngay sau đó đã bắt bài tuyển Bỉ trong một pha phản công thần tốc.

Thế nhưng, ngay khi anh chuẩn bị tung ra cú dứt điểm quyết định thì Nathan Ngoy đã kịp thời băng vào dập tắt mối nguy hiểm. Điều đó dường như đã khích lệ Quỷ Đỏ, với cú vô lê chân trái tuyệt đẹp của Youri Tielemans đi chệch khung thành gang tấc.

Để rồi, khi khi Romelu Lukaku vào sân ở phút 66, anh đã thể hiện sự hiện diện của mình chỉ trong vài giây. Trong nỗ lực phá bóng khỏi đường đi của tiền đạo này, Mohamed Hany phản lưới nhà. Tuyển Bỉ gỡ gòa 1-1!

Nắm lấy chiếc phao cứu sinh, Bỉ bắt đầu dồn tổng lực tràn sang phần sân đối phương trong mỗi đợt lên bóng. Thế nhưng, vào thời khắc quyết định, thủ thành Mostofa Shobeir có một pha bay người cản phá bằng một tay vô cùng xuất thần, và chặn đứng cú dứt điểm hiểm hóc của Brandon Mechele.

Với trận hòa này, tuyển Bỉ vẫn chỉ để thua 1 trong 16 trận vòng bảng gần đây nhất tại World Cup, và mặc dù Ai Cập không thể giữ sạch lưới lần thứ 5 trong sáu trận gần nhất, màn trình diễn này là điềm báo tốt đẹp cho Ứng cử viên rất nặng ký của châu Phi

Đ.Hg.