Dù Vinicius ghi bàn, Brazil vẫn bị Morocco chia điểm ở bảng C

Đội bóng 5 lần vô địch World Cup - tuyển Brazil, phải lội ngược dòng để giành được trận hòa 1-1 trước Morocco trong trận đấu mở màn bảng C, qua đó, kéo dài chuỗi trận bất bại tại các trận mở màn World Cup của họ lên 21 trận (17 thắng, 4 hòa).

Vinicius chơi tốt trong trận mở màn của tuyển Brazil

Morocco đã khởi đầu áp đảo trước Brazil, không hề cho thấy dấu hiệu bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ lừng danh. Selecao thi đấu khá lộn xộn trong những phút đầu trận, nhưng Sư tử Atlas đã không thể tận dụng cơ hội dù tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm. Nên nhớ là, Morocco giữ vị trí Đệ tứ Anh hào ở kỳ giải trước, Brazil thua ở tứ kết...

Hàng thủ Brazil liên tục bị đặt vào tình trạng báo động, phải thực hiện một loạt pha cản phá mang tính sinh tử. Tình huống ngoạn mục nhất thuộc về Gabriel Magalhaes, anh dũng cảm lấy cả thân mình khước từ cơ hội của Neil El Aynaoui, người băng vào dứt điểm cực nhanh sau đường chuyền dọn cỗ của Noussair Mazraoui ngay sát vòng cấm!

Brazil chỉ bắt đầu bắt kịp nhịp độ trận đấu tốt hơn vào khoảng từ phút thứ 15 trở đi, khi đội bóng Bắc Phi dần lùi về phần sân nhà theo diễn biến thế trận, và bắt đầu chịu đựng các sức ép lớn dần từ các học trò của HLV gạo cội người Ý, ông Carlo Ancelotti.

Khi Brazil dâng cao, khoảng trống lộ ra rõ hơn, và Sư tử Atlas cuối cùng cũng tận dụng được tình thế. Phút thứ 21, một pha chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công kết thúc bằng đường chuyền của Brahim Diaz cho Ismael Saibari, tiền đạo của PSV thực hiện cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Alisson đang lao ra, để giúp Morocco dẫn 1-0.

Nhưng ưu thế dẫn bàn của họ chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn, khi một pha xử lý cá nhân xuất sắc đã giúp Brazil gỡ hòa ngay phút thứ 30. Vinicius Junior thể hiện bản lĩnh ngôi sao, đi bóng từ cánh trái vào trong tung cú sút mạnh vào góc xa khung thành!

Sau đó, Lucas Paqueta thậm chí suýt chút nữa đã đưa Brazil vượt lên dẫn trước ngay trước khi hiệp 1 kết thúc với một pha dứt điểm đẹp mắt trong vòng cấm địa, nhưng tình huống bị Yassine Bounou cản phá, để khép lại một hiệp đấu đầy rẫy hứng khởi.

Ancelotti thực hiện 2 sự thay đổi người trước khi hiệp 2 bắt đầu, đưa Danilo và Fabinho vào sân thay cho Casemiro và Roger Ibanez, những người đã nhận thẻ vàng ở trong 45 phút đầu tiên. Những thay đổi này dường như đã củng cố đội hình Brazil, giúp họ thi đấu cân bằng hơn và kiểm soát bóng tốt hơn trong phần còn lại của trận đấu mở màn.

Cả 2 đội đều gặp khó khăn trong việc duy trì cường độ thi đấu rực lửa như là ở trong hiệp 1, trận đấu nhiều lần bị gián đoạn khiến cho mạch trận trở nên rời rạc trong phần lớn hiệp 2. Raphinha có một cú dứt điểm nguy hiểm nhưng bị Bounou cản phá sau khi Vinícius có thực hiện pha kiến ​​tạo rất tốt cho tiền đạo của Barcelona ở trong vòng cấm.

Morocco suýt nữa đã giành được 3 điểm, nhưng Alisson cản phá cú sút xa khá muộn của El Aynaoui. Mohamed Ouahbi, người lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Morocco trong một trận đấu chính thức kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3, hẳn đã hài lòng với màn trình diễn của đội mình trước một trong những Ứng cử viên vô địch World Cup 2026

Đ.Hg.