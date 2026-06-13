Douglas Santos được HLV Carlo Ancelotti khuyên cứ chơi như ở Zenit

Ở trong đội hình tuyển Brazil tham dự FIFA World Cup 2026 có 2 gương mặt hiện đang chơi cho CLB Zenit Saint Petersburg tại RPL (Giải bóng đá vô địch Ngoại hạng Nga). Đây là bất ngờ với giới mộ điệu, vì sau một thời gian dài bị cô lập, việc thi đấu ở RPL bị cho là thiếu tính cọ sát và cạnh tranh quốc tế.

Santos trong màu áo Zenit (Ảnh: SE)

Douglas Santos (biên thủ, chuyên đá vai hậu vệ trái) và cả Luiz Henrique (sắm vai tiền đạo) chính là 2 cầu thủ đến từ “Zenith of Rio de Janeiro” ở RPL. Và điều này đã biến Nhà Đương kim vô địch nước Nga trở thành đội bóng chỉ xếp sau Flamengo (ở giải quốc nội Brazil, đóng góp 4 cầu thủ) về số gương mặt đại diện cho màu áo Vàng - Xanh.

Flamengo hiện có 4 cầu thủ đang hiện diện trong đội hình của Đội tuyển Brazil tham gia VCK World Cup 2026, bao gồm: Alex Sandro, Danilo, Leo Pereira (cả 3 đều là hậu vệ) - cùng với Lucas Paqueta ở trên tuyến tiền vệ. Các đội bóng còn lại từ Premier League (6 đội), Ligue 1 (với PSG và Lyon), La Liga (Real và Barca), các CLB Brazil... chỉ đóng góp 1 cầu thủ.

Santos đã dành thời gian chia sẻ với lại Nhật báo Nga Sport-Express - về “khát vọng trên tuyển” của mình: “Tham gia World Cup sẽ là sự hiện thực hóa giấc mơ thời thơ ấu của tôi, là phần thưởng cho những năm tháng nỗ lực và sự tự tin. Được có tên trong ĐTQG Brazil có nghĩa là không gì là không thể”.

“Và được chơi cho ĐTQG là một niềm tự hào rất là đặc biệt, chứng tỏ rằng Chúa có kế hoạch cho mỗi một con người. Chơi cho ĐTQG sẽ khác hẳn với thi đấu cho CLB như thế nào? Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng tôi luôn cống hiến hết khả năng của mình mỗi khi bước ra ngoài sân đấu”, Santos nói.

“Năm ngoái, tôi được triệu tập trở lại ĐTQG sau đến gần 10 năm vắng bóng, điều này có lẽ đã khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Tôi không nói dối, đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ không được gọi lại đội tuyển nữa, nhưng tôi chưa bao giờ mất niềm tin rằng việc trở lại Đội tuyển Brazil là có thể”.

“Do tôi tiếp tục nỗ lực ở Zenit suốt thời gian qua, phấn đấu tập luyện để phát triển, nâng cao kỹ năng và thi đấu tốt một cách ổn định. Vì vậy, khi cơ hội cuối cùng cũng đến, tôi đã hoàn toàn sẵn sàng nắm bắt lấy nó”.

“Thêm vào đó, tôi cảm thấy rất thoải mái khi làm việc với HLV trưởng Carlo Ancelotti. Thứ nhất, ông ấy đã giành được rất nhiều danh hiệu, tạo dựng được danh tiếng và sự kính trọng mãi mãi. Thứ hai, ông ấy biết cách truyền sự tự tin cho các cầu thủ: Ông ấy thường xuyên trò chuyện với chúng tôi, giải thích những chiến thuật ưa thích của mình!”.

“Nhưng đồng thời thì, ông ấy cũng cho phép chúng tôi được tự do để chơi theo cách riêng, theo phong cách Brazil. Ancelotti và cả các trợ lý HLV khác của BHL luôn yêu cầu tôi phải thể hiện như khi còn ở Zenit: Mạnh mẽ, đáng tin cậy ở trong phòng ngự và luôn sẵn sàng hỗ trợ tấn công khi cần thiết”.

“Rõ ràng là, khi Henrique được triệu tập vào ĐTQG tham dự World Cup, điều đó cho thấy là Ancelotti thường xuyên theo dõi chúng tôi thi đấu ở cấp CLB. Chính vì Zenit và cả RPL được theo dõi sát sao như vậy mà Luis và tôi đã có cơ hội chứng tỏ bản thân tại các trại huấn luyện và vòng loại World Cup”.

“Về mục tiêu tối thượng, tất nhiên là Brazil luôn hướng đến những vị trí hàng đầu. Nếu chúng tôi giữ vững sự tập trung ngay từ đầu, chúng tôi có mọi thứ cần thiết để thi đấu tốt ở World Cup. Tuy nhiên, 3 đối thủ rất mạnh đang chờ đợi chúng tôi ở vòng bảng”

“Morocco vẫn luôn chơi thứ bóng đá chất lượng cao tại các giải đấu quốc tế lớn gần đây, Scotland có sự chuẩn bị thể lực khá tuyệt vời, và Haiti chắc chắn sẽ cố gắng thể hiện hết khả năng. Còn về vòng đấu loại trực tiếp, chúng tôi không nên chọn đối thủ, cần tự tin bước vào mỗi trận đấu và thể hiện sức mạnh của mình trong từng trận đấu”.

“Đúng vậy, Brazil không lọt vào chung kết World Cup trong 24 năm, sau chiến thắng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Đó là bóng đá. Chúng tôi luôn nằm trong số các ứng cử viên vô địch suốt những năm qua, nhưng các đối thủ của chúng tôi cũng rất mạnh. Tôi tin rằng chúng tôi có thể thay đổi điều đó vào mùa hè này”.

“Tại sao mọi thứ phải thay đổi ngay bây giờ? Brazil luôn sở hữu một đội hình xuất sắc. Giờ đây chúng tôi có tài năng, kinh nghiệm, những cầu thủ quen thuộc với những trận đấu quan trọng và quyết định. Mục tiêu là tiến xa nhất có thể và chiến đấu đến giây phút cuối cùng để giành chức vô địch World Cup lần thứ 6”.

Đ.Hg.