Uzbekistan công bố video thiết kế áo đấu và... chấn chỉnh hàng thủ

Hàng hậu vệ là một trong những nỗi lo của Đội tuyển Uzbekistan, khi các học trò HLV Fabio Cannavaro đang chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên trong lịch sử ở đấu trường World Cup - trận đấu chống lại tuyển Colombia vào ngày 18-6 tại bảng K. Tuy vậy, họ vừa công bố video mẫu áo đấu và sẽ siết lại hàng thủ!

Những nữ thợ may Uzbekistan xinh đẹp (Ảnh chụp màn hình video-clip của truyền thông bóng đá Uzbekistan)

Nằm ở trong bảng K của FIFA World Cup 2026 - cùng với lại tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo, tuyển Colombia của James Rodriguez và tuyển CHDC Congo đến từ châu Phi, tuyển Uzbekistan không được đánh giá quá cao do mới lần đầu tiên tham dự sân chơi lớn nhất.

Nhưng họ đã có sự chuẩn bị rất chỉn chu, nghiêm túc. Liên đoàn bóng đá nước này vừa có công bố video-clip thiết kế mẫu áo đấu rất ấn tượng mang đậm bản sắc văn hóa và bóng đá của quốc gia Trung Á này, với hình ảnh những nữ thợ may xinh đẹp người Uzbekistan, kiến trúc cổ kính, linh vật Sói trắng lái máy bay đưa các cầu thủ ĐTQG đến với World Cup.

Cuối đoạn video ấn tượng này là dòng chữ viết tiếng Uzbek: “G'ALABA VAQTI KELDI..” (nghĩa tiếng Việt: “Thời khắc chiến thắng đã đến!”). Đây là câu khẩu hiệu cực kỳ mạnh mẽ của Hãng đồ thể thao Saber và LĐBĐ Uzbekistan nhằm khích lệ tinh thần các cầu thủ “Sói trắng” (“Turanians” - là biệt danh của đội) trước những trận đánh lớn tại VCK World Cup 2026.

Ngay sau đó, Cựu tuyển thủ Jafar Irismetov (hiện làm HLV) cũng có những nhận định về việc Uzbekistan cải thiện hàng phòng ngự của mình: “Những trận đấu gần đây cho thấy vấn đề lớn nhất hiện nay của ĐTQG là chính ở hàng phòng ngự: Hiện có rất nhiều sai sót, chẳng hạn như là với trận đấu đối đầu tuyển Canada mới đây, khi chúng ta lẽ ra phải ghi bàn thắng”.

“Nhưng tôi nghĩ họ sẽ khắc phục mọi thứ trước trận đấu đầu tiên tại Giải vô địch thế giới và chơi tốt, và tất cả chúng tôi đang hy vọng điều đó. Về khả năng ĐTQG có thể vượt qua vòng đấu bảng hay không, thì đương nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra nếu mà bạn chơi thông minh, chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu và đối thủ, đồng thời khai thác điểm yếu của họ”.

“Mọi chuyện đều có thể. Có rất nhiều đội bóng mạnh đến tham dự World Cup, và tất cả đều xứng đáng”, cựu cầu thủ từng 36 lần khoác áo tuyển Uzbekistan (ở trong giai đoạn từ 1997-2007, ghi được 15 bàn) tỏ ra rất lạc quan khi trả lời truyền thông nước nhà và của Nga.

Trong 2 trận giao hữu gần đây diễn ra tại Canada và Mỹ, Uzbekistan lần lượt để thua chủ nhà Canada 0-2 và thua tuyển Hà Lan 1-2 (Cody Gakpo lập “cú đúp” trên vạch penalty, trong khi Igor Sergeev của Persepolis ghi bàn thắng duy nhất cho đội bóng Trung Á.

Đ.Hg.