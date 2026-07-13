Trận chung kết World Cup 2026 trở thành món hàng xa xỉ

World Cup luôn được coi là ngày hội của toàn dân, nơi bóng đá kết nối mọi tầng lớp xã hội. Tuy nhiên, kỳ World Cup 2026 tại Bắc Mỹ đang dần chứng minh một thực tế khác: đây là sự kiện thể thao dành cho giới siêu giàu. Với những con số kỷ lục về giá vé và các dịch vụ đi kèm, trận chung kết tại sân vận động New York New Jersey (MetLife Stadium) vào ngày 19 tháng 7 tới đây đang được mệnh danh là "trận chung kết đắt đỏ nhất lịch sử".

Những tấm vé có giá bằng cả gia tài

Theo các nguồn tin từ hệ thống bán vé của FIFA, tính đến thời điểm hiện tại, mức giá để có một chỗ ngồi trong sân vận động vào ngày cuối cùng của giải đấu là một con số gây choáng váng. Ngay cả những vị trí được coi là "phổ thông" hơn cũng không hề rẻ. FIFA vẫn còn khoảng 1.178 vé Hạng 2 ở tầng trên của sân vận động, dọc theo các đường biên (như các khu vực 344, 343, 335...), với mức giá niêm yết là 7.380 USD (khoảng 187 triệu VNĐ) cho mỗi vé.

Nếu muốn có một góc nhìn cận cảnh hơn từ tầng dưới (Hạng 1), người hâm mộ sẽ phải chi trả từ 19.995 USD đến 32.970 USD (hơn 800 triệu VNĐ),. Đối với những ai muốn trải nghiệm sự sang trọng tuyệt đối, các gói dịch vụ tại khu vực trao cúp Trophy Lounge và Trophy Lounge+ được chào bán với giá lần lượt là 34.500 USD và 32.500 USD, đã bao gồm đồ ăn và thức uống cao cấp.

Sự điên rồ của giá vé không dừng lại ở đó. Trên thị trường bán lại (re-sale) chính thức của FIFA, mức giá còn bị đẩy lên cao tới mức khó tin, dao động từ 7.440 USD đến mức kỷ lục là 11,49 triệu USD cho một tấm vé. Trước đó, vào tháng 4, thậm chí đã xuất hiện những tấm vé được niêm yết với giá 2 triệu USD. Mặc dù Chủ tịch FIFA Gianni Infantino từng nói đùa về con số này, nhưng ông vẫn kiên quyết bảo vệ chính sách giá hiện tại, khẳng định FIFA đang tận dụng các quy định pháp lý tại Mỹ cho phép bán lại vé cao hơn nhiều so với giá gốc.

Kinh doanh đến từng... ngọn cỏ

Không chỉ dừng lại ở việc bán vé, FIFA còn thể hiện khả năng thương mại hóa triệt để khi quyết định rao bán chính mặt sân cỏ của trận chung kết sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Theo kế hoạch, các mảnh cỏ thực từ sân vận động sẽ được cắt nhỏ, bảo quản trong khối acrylic cao cấp cùng một bộ lưu trữ USB và bán như vật lưu niệm,.

Mức giá cho những "mảnh lịch sử" này dao động từ 450 USD đến 1.200 USD,. Đặc biệt nhất là gói quà tặng cao cấp trị giá 3.000 USD (khoảng 76 triệu VNĐ), bao gồm một mảnh cỏ kích thước khoảng 7,6 cm đi kèm với bản sao vé mạ vàng, một quả bóng mini và một chiếc cúp vô địch pha lê nhỏ. Với số lượng giới hạn không quá 2.026 mảnh cho mỗi hạng mục, dự kiến FIFA có thể thu về thêm hơn 11 triệu USD chỉ riêng từ việc bán mặt sân này,.

Điều đáng nói là mặt sân này vốn đã nhận được không ít sự chỉ trích từ các cầu thủ và huấn luyện viên về chất lượng. Để phục vụ World Cup, mặt sân nhân tạo thường ngày tại MetLife đã được thay thế bằng cỏ tự nhiên được trồng tại một trang trại ở Bắc Carolina,. Dù chất lượng chuyên môn còn gây tranh cãi, nhưng về mặt giá trị sưu tầm, nó vẫn là một món hàng đắt giá đối với những người hâm mộ có điều kiện tại Mỹ và Châu Âu.

Sự leo thang khủng khiếp của giá cả đã khiến FIFA phải đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Một nhóm fan bóng đá thậm chí đã đệ đơn kiện về "giá vé quá mức", cho rằng FIFA đang tước đi cơ hội xem bóng đá của những cổ động viên chân chính.

Không chỉ dừng lại ở dư luận, các cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc. Hai bang New York và New Jersey đã gửi trát hầu tòa cho FIFA như một phần của cuộc điều tra xung quanh việc định giá vé và tính chính xác của các vị trí chỗ ngồi trên bản đồ sân vận động. Cuộc điều tra này nhằm làm rõ liệu có sự thiếu minh bạch trong việc công bố các vị trí chỗ ngồi thực tế so với giá tiền mà khách hàng phải bỏ ra hay không.

LONG KHANG