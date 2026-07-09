Một đêm khó quên của Hội fan Lionel Messi tại TPHCM

Tối 7-7, ở khung giờ thi đấu 23 giờ cuối cùng của FIFA World Cup 2026 (theo giờ Việt Nam), Cộng đồng fan Leo Messi tại Việt Nam - TPHCM đã được chứng kiến thêm một khoảnh khắc khác định hình nên Huyền thoại chơi bóng M10. Cả quán cà phê có hơn 200 con người nhảy múa sung sướng khi chứng kiến Messi cùng các đồng đội ngược dòng!

Cộng đồng fan Leo Messi tại Việt Nam trong buổi off tối 7-7

Messi đã khóc trên sân đấu, trong vòng tay đồng đội và các anh em. Còn tại “Thánh địa” Sapa Coffee 24h (136 Nguyễn Oanh, Phường Gò Vấp, TPHCM), nụ cười đã tươi, nước mắt cũng đã rơi khi các fan Messi có dịp vui vầy cùng chiến thắng của tuyển Argentina trong vòng tay của bạn bè, của những người cùng chung tình yêu dành cho Messi và đồng đội.

Còn gì tuyệt vời hơn khi được chứng kiến hết thảy mọi cung bậc cảm xúc chỉ trong 90 phút thi đấu: Phút thứ 15, Yasser Ibrahim ghi bàn, và 1-0 cho Ai Cập; Phút thứ 21, Messi lại bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số trên chấm phạt đền 11 mét trong tiếc nuối; Phút thứ 67, Mostafa Ziko nâng tỷ số lên 2-0 cho Ai Cập; Phút thứ 79, Cristian Romero rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho ARG.

Phút thứ 83, Messi chuộc lỗi khi ghi bàn gỡ hòa 2-2. Mọi thứ bùng nổ, cảm xúc ngập tràn và các CĐV hiện diện tại Sapa Coffee 24h hiểu rằng là, hết thảy mọi niềm tin - kỳ vọng, sự cổ vũ của họ đều không hề là VÔ ÍCH. Nhưng mọi thứ vẫn còn tiếp tục. Đến phút thứ 90+2, Enzo Fernandez bật cao đánh đầu, quán cà phê vỡ òa hạnh phúc ngập tràn.

Trận đấu kết thúc khoảng sau 1 giờ sáng ngày 8-7 một chút. Đến 3 giờ 22 sáng, sau khi đã ổn định “cục diện” buổi offline, đưa các fan về đến nhà an toàn, Lê Văn Tài mới bắt đầu nhắn tin chia sẻ cảm xúc: “Nay trận đấu quá cảm xúc anh à. Quá vui và ngập tràn cảm xúc”. Ngọc Thái, một fan Barcelona và cũng là fan Messi thì nói: “Vui suốt đêm nay anh ơi”.

Hiện tại thì, Cộng đồng fan Leo Messi tại Việt Nam đang lên kế hoạch cho buổi offline xem trận đấu Argentina - Thụy Sĩ vào sáng ngày Chủ nhật này, cũng tại “Thánh địa” Sapa Coffee 24h với số lượng đăng ký từ khoảng 200-230 người này. Tuy nhiên, nếu Messi và các đồng đội tiếp tục đánh bại Thụy Sĩ để thẳng tiến trận bán kết FIFA World Cup 2026 thì sao?

ĐĂNG KÝ HỌP FAN MESSI TẠI SÀI GÒN TRẬN ARGENTINA VS THỤY SỸ ⚽ Trận đấu: Argentina vs Thụy Sỹ 🎁 Quà event dự đoán tỉ số: Áo đấu sân khách Argentina 🕗 Thời gian: 08h ngày 12/07/2026 📍 Địa chỉ: Sapa Coffee 24h – 136 Nguyễn Oanh, P.17, Gò Vấp, TP.HCM ✅ Số lượng đăng ký: 200-230 người (đi lẻ hoặc theo nhóm đều được) ✅ Check-in: 06h-07h20 ✅ Hai màn hình LED 200 inch, chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái, nhân viên tận tình Sunday the King plays bùng cháy cảm xúc cùng hội fan Messi, cùng nhau chiêm ngưỡng thưởng thức những pha bóng tuyệt vời của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá, cầu thủ tài đức vẹn toàn Leo Messi. Mỗi trận đấu Messi là 1 bầu không khí Lễ hội và là dịp để những người yêu Messi cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ. Cùng nhau hãy sống trọn từng khoảnh khắc đẹp, để cổ vũ Lionel Messi và đội tuyển Argentina trên hành trình chinh phục vinh quang.

Anh Lê Văn Tài bật mí: “Từ bán kết trở đi, nếu mà Argentina và Messi giành vé, Cộng đồng fan Leo Messi tại Việt Nam dự định sẽ tổ chức offline xem bóng đá trong Hội trường lớn hơn để mọi người đăng ký thêm và đến tham gia. Sapa Coffee 24h đã luôn hỗ trợ chúng tôi rất là nhiệt tình, nhưng hiện tại nhu cầu đang vượt quá giới hạn không gian bên này”.

“Chúng tôi dự kiến thuê Nhà hàng tiệc cưới trên đường Phan Văn Trị (Gò Vấp), nhưng vẫn chưa trao đổi vì cần thêm thời gian. Cũng từ bán kết trở đi, Cộng đồng fan Leo Messi tại Việt Nam có thể sẽ kết hợp với các nhãn hàng tài trợ như là VTC Game hoặc SHB”.

Giờ đây, không chỉ với Cộng đồng fan Leo Messi tại Việt Nam và những người yêu mến M10, thì ngay cả những CĐV yêu bóng đá đơn thuần cũng trân trọng từng khoảnh khắc được xem Messi chơi bóng ở trên sân đấu. Cứ thêm 1 trận đấu, 90 phút, hiệp phụ hay loạt sút luân lưu, lễ hội lại dài ra thêm một chút và chúng ta có thêm thời gian tận hưởng và đắm chìm.

ĐỖ HOÀNG