BLV Bá Phú phát hành sách “Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup” tại Việt Nam

Chiều 30-6, BLV truyền hình Bá Phú đã tổ chức buổi ra mắt cuốn truyện tranh về M10: “Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup” tại Nhà sách FAHASA Nguyễn Huệ (TPHCM). Buổi ra mắt có sự góp mặt của Ban lãnh đạo FAHASA, nhiều diễn viên - MC và HLV nổi tiếng. Ngoài ra, nhiều độc giả cũng đã đến từ rất sớm để mua sách và xin chữ ký!

BLV Bá Phú (áo trắng đeo mắt kiếng) cùng các khách mời nổi tiếng ở buổi ra mắt sách tại FAHASA

BLV Bá Phú chia sẻ về sự xuất hiện của cuốn “Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup” tại Việt Nam: “Trước kỳ World Cup 2022, tôi có cơ hội theo dõi rất sát giải đấu khi cộng tác cùng VTV. Với cá nhân tôi, trận chung kết World Cup 2022 là một trong những trận chung kết hay nhất lịch sử bóng đá tôi từng được chứng kiến. Đó cũng là khoảnh khắc rất đặc biệt, khi Lionel Messi hoàn tất giấc mơ World Cup và được rất nhiều người nhìn nhận như GOAT của bóng đá”.

“Vì vậy, ngay khi biết thông tin về cuốn sách này từ cuối năm ngoái, tôi đã đặt mục tiêu phải đưa tác phẩm đến với độc giả Việt Nam. Sau vài tháng đàm phán và thương thảo, chúng tôi đã thành công trong việc sở hữu bản quyền phát hành tại Việt Nam”

“Cuốn sách được ra mắt tại châu Âu và Hoa Kỳ vào cuối tháng 3-2026. Và chỉ gần 3 tháng sau, chúng tôi đã có thể phát hành bản tiếng Việt. Đó là một nỗ lực rất lớn của cả ê-kíp, đồng thời cũng là niềm vui khi cuốn sách có mặt tại Việt Nam đúng dịp World Cup 2026”.

Là một BLV nổi tiếng của K+, có chất giọng tốt, kiến thức chuyên môn đa dạng, việc BLV Bá Phú tạm thời không tham gia các chương trình bình luận trực tiếp bóng đá trên các Kênh và Đài truyền hình gây tiếc nuối lớn lao cho người hâm mộ. Nhưng quả thật, anh đang quá bận rộn với những kế hoạch - dự án mới mẻ của sự nghiệp và việc phát hành cuốn “Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup” là một trong số đó.

Anh cũng cho biết thêm: “Với cuốn sách này, cũng như dự án sách trước đó, tôi tham gia với vai trò tổ chức sản xuất. Từ việc lựa chọn đầu sách, làm việc để mua bản quyền, tìm kiếm đơn vị biên dịch phù hợp, phối hợp với nhà in, cho đến các công việc liên quan đến phát hành, tôi đều trực tiếp tham gia”.

“Mục tiêu của tôi là làm sao để phát hành một cuốn sách quốc tế về bóng đá (vốn không quá nhiều lựa chọn với người đọc), đặc biệt là về Lionel Messi, có thể đưa nó đến với độc giả Việt Nam trong một phiên bản thật chỉn chu, trang trọng và xứng đáng với giá trị của nhân vật”.

Hiện tại, cuốn Lionel Messi: Đỉnh cao World Cup” đang có giá bán 268.000 VNĐ cho phiên bản bìa cứng. Số lượng phát hành đợt đầu tiên là 1.000 bản và hiện đã được tiêu thụ hết. Độc giả mê bóng đá quốc tế, fan hâm mộ Messi ở Việt Nam có thể mua được cuốn sách này tại bất kỳ Nhà sách FAHASA nào hoặc có thể đặt mua online trên mạng.

BLV Bá Phú nói: “Chúng tôi đang hoàn tất hồ sơ để xin tái bản. Ở lần tái bản tới, mục tiêu của chúng tôi là phát hành với số lượng gấp đôi đợt đầu. Tôi hy vọng là, với sự đồng hành của FAHASA, cuốn sách sẽ tiếp cận được nhiều độc giả hơn, đặc biệt là những người yêu bóng đá, yêu Messi và cả quan tâm đến những câu chuyện truyền cảm hứng từ thể thao”.

Tất nhiên, dù đang bận rộn với những dự án mới, BLV Bá Phú vẫn dành thời gian xem World Cup 2026, thi thoảng anh vẫn lên VTV với các chương trình bình luận trực tiếp trong vai trò Khách mời bình luận. Anh cũng có tâm sự với SGGP Thể thao Online về suy nghĩ cảm nhận của anh với Giải bóng đá vô địch thế giới năm nay, và ai là người anh ủng hộ lên ngôi...

“Tôi rất hy vọng Messi và các đồng đội có thể đi thật xa tại World Cup năm nay, thậm chí là tiến đến trận đấu cuối cùng. Với nhiều người, Messi đã là GOAT của bóng đá, nhưng tầm ảnh hưởng của anh còn vượt ra ngoài những danh hiệu hay kỷ lục”.

“Đây có thể là một trong những giải đấu lớn cuối cùng mà người hâm mộ còn được chứng kiến Messi thi đấu ở cấp độ của đội tuyển. Vì vậy, với tư cách một người yêu bóng đá, tôi chỉ mong được nhìn thấy anh chơi bóng càng nhiều càng tốt. Mỗi trận đấu của Messi ở thời điểm này đều có thể là một phần ký ức rất quý giá đối với người hâm mộ”.

Cuốn: “Lionel Messi: “Đỉnh cao World Cup” đang được BLV Bá Phú và FAHASA xin phép tái bản. Nhưng biết đâu đó, với hành trình diệu kỳ khác nữa của M10 và các đồng đội tại World Cup ở Bắc Mỹ năm nay, mọi người lại có cơ hội mang đến “hồi tiếp theo” của cuốn sách này, giống như là: “Lionel Messi: “Đỉnh cao World Cup một lần nữa” thì sao?

ĐỖ HOÀNG