Những con số kỷ lục: Khác biệt giữa Messi, Ronaldo, Kane và Modric

Vòng đấu loại trực tiếp (vòng 32) của FIFA World Cup 2026 đã bắt đầu chuyển động, bỏ lại phía sau hàng loạt con số kỷ lục đáng nhớ khi vòng đấu bảng khép lại. Lonel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane và cả Luka Modric đều tiếp tục ghi dấu ấn lớn lao...

Messi tiếp tục tạo ra hàng loạt con số kỷ lục

Với bàn thắng ghi được vào lưới Jordan từ điểm sút phạt hàng rào ngoạn mục ở phút thứ 80 của trận đấu cuối cùng vòng đấu bảng, Messi lại tiếp tục tạo ra hàng loạt con số kỷ lục khác nhau cực kỳ ấn tượng.

Theo số liệu thống kê của Stats Foot, tiền đạo 39 tuổi người Argentina hiện đã ghi được bàn thắng vào lưới 13 đội bóng khác nhau ở đấu trường FIFA World Cup, con số này, hẳn không đơn giản dừng lại ở đó.

Cụ thể, Messi đã ghi bàn vào lưới các đội tuyển là: Serbia & Montenegro (thời điểm 2 quốc gia này còn thi đấu dưới một màu áo hồi World Cup 2006), Bosnia & Herzegovina, Iran, Nigeria, Ả Rập Xê Út, Mexico, Australia, Hà Lan, Croatia, Pháp, Algeria, Áo và Jordan.

Xếp thứ 2 trong danh sách này là 2 cựu danh thủ người Đức, đó là Jurgen Klinsmann và Miroslav Klose, cả 2 đều đã ghi được bàn thắng vào lưới của 10 ĐTQG khác nhau ở các kỳ giải của VCK World Cup.

Bàn thắng ghi được khi vừa vào sân sau 20 phút của Messi cũng là bàn thắng thứ 6 của anh ở FIFA World Cup năm nay. Nên nhớ, đó là thành tích đã làm nên Vua phá lưới nhiều kỳ giải quá khứ như Harry Kane (World Cup 2018), James Rodriguez (World Cup 2014)...

Đây cũng là bàn thắng thứ 19 của Messi ở các VCK World Cup, một kỷ lục ấn tượng nữa. Và hiện anh đã “đi trước 3 bước” so với những gương mặt như là Klose và Kylian Mbappe (cả 2 đều có 16 bàn thắng).

Ngoài ra, đây là bàn thắng trong trận đấu thứ 7 liên tiếp tại VCK FIFA World Cup của Messi - ngoài 3 trận vòng bảng giải đấu năm nay, anh đã ghi bàn ở chung kết, bán kết, tứ kết, vòng 16 của FIFA World Cup 2022 (4/5 bàn thắng xuất phát từ chấm 11 mét).

Trong khi đó, tiền đạo số 1 của Tam sư cũng có con số kỷ lục cho riêng mình. Với bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 vào lưới Panama từ đường chuyền của Jude Bellingham, Kane hiện đã vượt qua Ronaldo về kỷ lục ghi bàn ở trong 1 mùa giải.

Anh đã ghi được 70 bàn thắng trong mùa giải năm nay (tính cả đấu trường CLB lẫn ĐTQG) và vượt mặt mùa giải 2011-2012 với 69 bàn thắng của CR7. Anh cũng vượt qua kỷ lục ghi bàn cao thứ 2 của Messi mùa 2012-2023 (cũng có 69 bàn). Tuy vậy, kỷ lục ghi bàn số 1 của Messi ở mùa 2011-2012 với 82 bàn vẫn đang đứng vững!

Về phần “Lão tướng bền bỉ” người Croatia - Modric, với đường chuyền giúp Nikola Vlasic ghi bàn, anh trở thành Cầu thủ lớn tuổi nhất (40 tuổi 291 ngày) kiến tạo ghi bàn ở một kỳ giải FIFA World Cup.

Modric cũng vượt qua Huyền thoại Diego Maradona với 22 lần ra sân ở các VCK World Cup. Anh hiện xếp thứ 6, chỉ sau Messi (28 trận), Lothar Matthaus (25), Klose (24), Ronaldo (24) và Paolo Maldini (23).

Ronaldo cũng có con số kỷ lục cho riêng mình, dù là nó hơi “kỳ”. GOAT của bóng đá Bồ Đào Nha đã trở thành cầu thủ việt vị nhiều thứ hai tại các kỳ World Cup trong thế kỷ 21. Trong trận đấu với Colombia, anh bị bắt việt vị 2 lần (có 2 lần khác trong 2 trận mở màn).

Tổng cộng tiền đạo 41 tuổi này đã bị bắt lỗi việt vị 23 tại các kỳ World Cup. Robin van Persie (25 bị bắt lỗi việt vị) dẫn đầu trong riêng thế kỷ 21, trong khi đó, Thierry Henry (với 22 lần) xếp ở vị trí thứ ba.

Đ.Hg.