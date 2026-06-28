Chia điểm với Colombia, Bồ Đào Nha sẽ đấu Croatia ở vòng 32

Bồ Đào Nha đã bỏ lỡ cơ hội để đứng đầu bảng K, khi bị Colombia chia đểm ở trong trận cầu không bàn thắng. Với kết quả lượt trận cuối vòng đấu bảng này, Cristiano Ronaldo và các đồng đội sẽ phải đối đầu Croatia ở vòng đấu loại trực tiếp, trong khi Los Cafeteros sở hữu nhánh thăm nhẹ hơn nhiều.

Quang cảnh SVĐ Hard Rock trước trận đấu

Được tiếp động lực từ 2 trận thắng đầu tiên, Colombia nhập cuộc mạnh mẽ, đặc biệt là Jhon Cordoba, người đánh đầu nguy hiểm nhưng bóng đi vọt xà, trước khi buộc Diogo Costa thực hiện pha cứu thua xuất sắc từ góc hẹp. Sau đó, Jhon Arias, cũng có cú sút bị Ruben Neves cản phá xuất sắc ngay trên vạch vôi.

Bồ Đào Nha dần dần nhập cuộc tốt hơn trong hiệp 1, và cơ hội ghi bàn đầu tiên của Cristiano Ronaldo là cú đá phạt từ xa, nhưng Camilo Vargas dễ dàng cản phá thành công. Phẩm chất thủ môn Colombia thể hiện đầy đủ khi anh phản xạ nhanh cản cú sút cận thành của Bruno Fernandes, trước khi cú sút “xe đạp chổng ngược” của Joao Felix đi vọt xà.

Ở phía bên kia, Costa cũng phải cảnh giác để cản phá cú sút của James Rodriguez, khép lại một hiệp đấu hấp dẫn nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Tuy vậy, sự vội vã của tuyển Bồ Đào Nha bắt đầu thể hiện rõ rệt!

Nhiều cơ hội đã được tạo ra ở đầu hiệp 2, khi Felix đánh đầu vọt xà từ một vị trí thuận lợi và Jefferson Lerma sút thẳng vào tay Costa. Colombia bắt đầu kiểm soát thế trận, và cầu thủ dự bị Richard Rios hẳn đã thất vọng khi cú sút của Rodriguez đi chệch cột dọc.

Costa sau đó lại phải trổ tài để cản phá cú sút chạm người đổi hướng của Arias, khi mà Los Cafeteros tiếp tục tìm kiếm bàn thắng mở tỷ số. Colombia đã ghi bàn sau phút 75 ở 4/5 trận đấu trước đó, và họ tỏ ra là đội có nhiều khả năng tìm được bàn thắng quyết định ở những phút cuối khi liên tục tấn công khung thành Bồ Đào Nha,

Thậm chí Davinson Sanchez còn bị từ chối một bàn thắng vì lỗi việt vị rất nhỏ ở thời gian bù giờ. Nhưng sao cũng được, chia điểm với Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn, Colombia xếp đầu bảng K với 7 điểm, đồng nghĩa với việc sẽ gặp Ghana ở vòng 32 đội, với một nhánh thăm nhẹ nhàng hơn.

Ngược lại, thầy trò ông Roberto Martinez phải đấu Croatia ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên và nếu vượt qua được đội bóng cứng cựa cùng châu lục, đối thủ tiếp theo của họ ở vòng 16 đội nhiều khả năng sẽ là “kình địch láng giềng” Tây Ban Nha.

Trong kết quả còn lại của bảng K, CHDC Congo đã đánh bại Uzbekistan 3-1 nhờ cú đúp của Yoane Wissa và bàn thắng còn lại của Fiston Mayele. Bàn thắng duy nhất của đại biểu Trung Á được ghi ngay ở phút thứ 10 do công của Eldor Shomurodov.

Với kết quả này, CHDC Congo giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp với vị trí hạng 3 của bảng đấu (họ có 4 điểm và hiệu số là 4-3). Trong khi đó, Uzbekistan trải nghiệm kỳ giải FIFA World Cup đầu tiên với 0 điểm sau 3 trận, họ chỉ ghi được 2 bàn nhưng để lọt lưới 11 lần.

Đ.Hg.