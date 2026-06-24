Ronaldo lập cú đúp dập để tắt những chỉ trích

Ghi 2 bàn thắng từ 2 pha dứt điểm một chạm nhạy cảm, 2 lần nhường cho các đồng đội đá phạt hàng rào, một lần tạo cơ hội Nuno Mendes nâng tỷ số 2-0 và một lần tạo ra tình huống dàn xếp đá phạt cực hay suýt nữa lập nên “hattrick”, Cristiano Ronaldo dập tắt mọi chỉ trích giúp Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 5-0.

Ronaldo chia vui cùng các đồng đội

Thi đấu dưới áp lực nặng nề của dư luận và những kẻ chỉ trích, và cả với việc những chân sút hàng đầu như “Đại kình địch” Lionel Messi, Kylian Mbappe hay là Erling Haaland liên tục ghi bàn, CR7 sớm dập tắt mọi ánh mắt hoài nghi ngay phút thứ 6.

Joao Cancelo tạt bóng tuyệt đẹp, tìm thấy Ronaldo - người đã rất tích cực để di chuyển từ chấm 11 mét ra chỗ cột gần, để rồi CR7 dứt điểm một cách đầy bản năng và ghi bàn ngay lập tức, lập Kỷ lục Cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở cả 6 kỳ giải VCK World Cup...

Đến phút thứ 17, tuyển Bồ Đào Nha được hưởng một quả đá phạt hàng rào ngay trước vòng cấm địa. Ngay lúc cả SVĐ NRG (Houston, Texas) đều đón chờ một cú sút phạt đẳng cấp cao của Ronaldo thì... Nuno Mendes bước lên sút thay thế và ghi bàn.

Pha ăn mừng bàn thắng của CR7 sau đó đã chứng minh tất cả. Anh vừa chạy vừa chỉ tay vào đầu. Hẳn Ronaldo muốn nói rằng là: Khi tất cả các cầu thủ Uzbekistan chờ tôi đã phạt để tìm cách hóa giải, tôi đánh lừa tất cả bọn họ. Và khi cả thế giới nói nội bộ Bồ Đào Nha chúng tôi rất là bất ổn, không ủng hộ nhau, chúng tôi chứng minh ngược lại...

Đến thời điểm này, mọi chỉ trích đều đã tan vỡ. Người ta nói CR7 không còn có năng lực ghi bàn là gánh nặng của toàn đội. Sai bét! Người ta nói tuyển Bồ Đào Nha không đoàn kết và các cầu thủ không muốn ủng hộ Ronaldo. Thì cũng sai bét nhè.

Thoải mái tâm lý, Bồ Đào Nha chơi bùng nổ. Bruno Fernandes tiếp tục vả vào miệng những kẻ chỉ trích nhiều chuyện rằng anh không chịu chuyền bóng cho Ronaldo bằng một đường kiến tạo cực kỳ đẹp mắt để Ronaldo nâng tỷ số lên 3-0 ở phút thứ 39.

Bước sang hiệp 2, một pha đá phạt thông minh thứ 2 lại mang đến cho cầu thủ 41 tuổi một cơ hội khác, nhưng thủ môn Abduvakhid Nematov của Uzbekistan đã lao ra cản phá xuất sắc sau khi Ronaldo lại nhường đá phạt, chạy xâm nhập vào vòng cấm và nhận đường sục bóng đối mặt với khung thành đối phương...

Tuy nhiên, quả phạt góc sau đó ở phút thứ 60 được Fernandes đá sệt, bóng bật bay lưới sau khi chạm vào người Abdukodir Khusanov rồi đến tay Nematov, dẫn đến một bàn phản lưới nhà đáng tiếc. Tỷ số được nâng lên thành 4-0 cho Bồ Đào Nha.

Một pha chuyền bóng hớ hênh của Nematov đang gặp khó khăn tâm lý tưởng chừng là chắc chắn giúp Ronaldo ghi bàn thắng thứ , nhưng sau đó thủ môn Nematov đã chuộc lỗi và bay người để hóa giải cú dứt điểm không quá hiểm hóc của Ronaldo.

Tuy nhiên, cuối cùng Rafael Leao tăng thêm nỗi khổ đau cho đại biểu Trung Á, dứt điểm rất chính xác ấn định tỷ số 5-0. Như vậy, Uzbekistan đối mặt với tình thế nguy hiểm, nếu mà CHDC Congo thắng Colombia, họ sẽ chính thức bị loại khỏi giải.

Về phía tuyển Bồ Đào Nha, đội bóng của HLV Roberto Martinez đã thắng 11 trong số 15 trận đấu gần nhất và hy vọng rằng, chiến thắng tại Houston sẽ là bước ngoặt giúp họ tiến xa hơn tại kỳ giải FIFA World Cup 2026. Họ hiện đang có 4 điểm/2 trận.

Đ.Hg.