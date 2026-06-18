Cristiano Ronaldo tịt ngòi, CHDC Congo cầm hòa Bồ Đào Nha

Lionel Messi gọi “3 cuộc gọi nhỡ”, để rồi Cristiano Ronaldo không thể trả lời 1 cuộc nào. Và trong một ngày quá thất vọng cả của CR7 lẫn các đồng đội, tuyển Bồ Đào Nha đã bị đối thủ châu Phi CHDC Congo xuất sắc cầm hòa thành công với tỷ số chung cuộc 1-1.

Các cầu thủ CHDC Congo ăn mừng bàn gỡ hòa

Có quá nhiều điều đáng thất vọng với Ronaldo và các đồng đội của anh. CR7 chỉ thực hiện có 3 pha dứt điểm trong suốt 90 phút thi đấu (thực chất là 95 phút, do 5 phút bù giờ); trong đó có một pha bóng có vẻ anh “tranh sút” với Bruno Fernandes ở phút thứ 69.

Tình thế tấn công ở bên biên phải, Francisco Conceicao (là con trai của Sergio Conceicao) đã căng bóng vào trong, lý ra người dứt điểm nên là tiền vệ của Manchester United, do anh ở một vị trí thuận lợi hơn phía sau, nhưng Ronaldo đã tràn lên dứt điểm và ra ngoài!

Phút thứ 73, Ronaldo có một cơ hội dứt điểm khác, nhưng đó cũng không phải là một cơ hội ghi bàn, mà lại thêm một thất vọng khác dành cho tiền đạo huyền thoại người Bồ Đào Nha. Cả trận, anh chỉ được chấm 6,5 điểm, không quá tệ nhưng tệ hơn kỳ vọng...

Tại sao CR7 không thể tỏa sáng như Messi? Lối chơi của anh quá đặc thù. Ronaldo hoạt động chủ yếu trong vòng cấm địa và luôn bị 1-2 chiếc bóng áo xanh theo sát. Không di chuyển ra thật rộng, không thể kéo dãn các cầu thủ phòng ngự đối phương, Ronaldo như bị cô lập với các đồng đội xung quanh trong một trận thế toàn cầu thủ phòng ngự của đối thủ.

Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm khét tiếng ở Champions League là Joao Neves và Vitinha lại không thể tìm thấy... đối thủ của mình để chiếm lĩnh khu trung tuyến. Các cầu thủ CHDC Congo chủ yếu lùi sâu 1/3 sân nhà khi không có bóng và không tranh giữa sân.

Trong tình thế đó, tất cả mọi lợi thế của tuyển Bồ Đào Nha đều trở thành vô ích. Trong khi, các cầu thủ CHDC Congo thi đấu rất hợp lý, kiên cường và dũng cảm, không đánh mất tinh thần sau khi để thua bàn đầu tiên mà còn tìm ra cách để gỡ hòa ngay hiệp 1.

Bàn mở tỷ số của Bồ Đào Nha được tạo ra nhờ được tạo nên nhờ chất lượng đường chuyền và khả năng di chuyển trong vòng cấm. Pedro Neto đã phát hiện khoảng trống phía sau hàng phòng ngự của CHDC Congo và tung ra đường tạt bóng nguy hiểm vào khu vực cấm địa với tốc độ và độ chính xác cao, loại bỏ hoàn toàn thủ môn, để Joao Neves đánh đầu.

Nhưng tình huống phút thứ 6 đó cũng là pha bóng giá trị duy nhất của Bồ Đào Nha (và cộng thêm pha ghi bàn trong tư thế việt vị của Joao Cancelo đầu hiệp 2, trọng tài đã từ chối công nhận). Còn lại, họ chủ yếu triển khai bóng bằng các đường chuyền ngắn khá lắt nhắt không có giá trị chiến thuật cao và do vậy đá rất bế tắc.

Đổi ngược lại, CHDC Congo chơi cực hay. Họ để thua sớm nhưng không đánh mất thế trận, đặc biệt không đánh mất tinh thần. Mãi đến phút thứ 45+5, họ bền bỉ gỡ hòa. Yoane Wissa có một pha xử lý bóng tuyệt vời từ quả phạt góc, đánh đầu tung lưới thủ môn Diogo Costa bất lực, ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử World Cup cho quốc gia của anh.

Sau khi chỉ kiểm soát bóng 20% trong hiệp 1, CHDC Congo chơi cởi mở hơn. Cuối hiệp 2, họ có một số tình huống đôi công với Bồ Đào Nha nhưng những cơ hội nửa vời của Bakambu và Cancelo ở cả hai đầu sân đều không thành bàn thua, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa.

Với Những chú báo hoa mai, đây đã là một sự cải thiện so với lần tham dự World Cup trước đó, khi họ để thủng lưới 14 bàn mà không ghi được bàn nào ở trong 3 trận thua. Lần này, họ có mọi lý do để lạc quan về việc tiến vào vòng tiếp theo của bảng K, khi mà Uzbekistan và Colombia sẽ đối đầu nhau ở trận đấu mở màn còn lại.

Còn với Bồ Đào Nha và CR7, ghi bàn và giành chiến thắng là nhiệm vụ duy nhất ở lượt trận thứ 2.

Đ.Hg.