Abbosbek Fayzullaev: “HLV Fabio Cannavaro khuyên Uzbekistan tận hưởng kỳ World Cup đầu tiên”

Tiền vệ tài năng Abbosbek Fayzullaev của Đội tuyển Uzbekistan cho biết HLV người Ý - Fabio Cannavaro đang cố gắng giảm bớt áp lực cho các học trò Trung Á trước lần đầu tiên tham dự FIFA World Cup lần đầu tiên của bóng đá nước này.

Fayzullaev (Ảnh: LĐBĐ Uzbekistan)

Trả lời phỏng vấn tờ Nhật báo Sport-Express của Nga, Fayzullaev cho biết vị HLV trưởng của, ĐTQG, người từng dẫn dắt Đội tuyển Ý vô địch World Cup 2006, đã chia sẻ kinh nghiệm của mình với toàn đội và kêu gọi các cầu thủ hãy tận hưởng khoảnh khắc này thay vì sợ hãi.

“Ông ấy đang giảm bớt áp lực cho chúng tôi. Ông ấy tự gánh lấy và nói với chúng tôi rằng là trước hết chúng ta nên tận hưởng những ngày này, bởi vì đây là kỳ World Cup đầu tiên của chúng ta. Chúng ta chỉ cần thi đấu hết mình, vì đơn giản là chúng ta không có gì để mất”.

Cầu thủ 22 tuổi thừa nhận cảm xúc trước trận ra mắt World Cup của Uzbekistan khác với bất cứ điều gì anh từng trải qua trước đây. Fayzullaev cho biết kỳ World Cup đầu tiên anh nhớ là World Cup 2010 tại Nam Phi, khi trọng tài người Uzbekistan Ravshan Irmatov thổi trận khai mạc Mexico và Nam Phi. Khi đó anh mới 6 tuổi và đã xem cùng cha mình.

Với anh, khoảnh khắc đó trở thành một phần của giấc mơ thời thơ ấu. Irmatov là một trong những nhân vật chủ chốt của bóng đá Uzbekistan. Theo Fayzullaev, ông nói với các cầu thủ rằng World Cup mang đến một cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Tiền vệ này nói thêm rằng việc Uzbekistan giành vé tham dự World Cup hiện thực hóa giấc mơ của cả một quốc gia.

Uzbekistan sẽ nằm cùng bảng K với lại Colombia, Bồ Đào Nha và CHDC Congo ở FIFA World Cup 2026. Fayzullaev mô tả đây là một trong những bảng đấu khó khăn nhất của giải đấu đang diễn ra tại Bắc Mỹ, nhưng cho biết Đội tuyển Uzbekistan đã sẵn sàng cạnh tranh.

Anh tin rằng trận giao hữu cuối cùng của Uzbekistan với Hà Lan mang lại thêm sự tự tin cho toàn đội. Đội tuyển đã thua 1-2 sau khi để thủng lưới một quả phạt đền ở những phút cuối, nhưng Fayzullaev cho biết trận đấu đó cho thấy Uzbekistan có thể thi đấu ngang tầm với lại những cầu thủ đẳng cấp hàng đầu.

“Chúng tôi đã tự nhìn nhận lại màn trình diễn của mình trước tuyển Hà Lan và cảm thấy rằng chúng tôi có thể cạnh tranh với những cầu thủ ở đẳng cấp rất cao như Frenkie de Jong, Virgil van Dijk. Đúng vậy, giờ đây chúng tôi tự tin hơn. Chúng tôi nghĩ rằng mình đã sẵn sàng chiến đấu và có thể tạo bất ngờ”.

Fayzullaev cũng mô tả trại huấn luyện trước World Cup của Uzbekistan vô cùng khắc nghiệt. Theo anh, một số buổi tập kéo dài khoảng 2 tiếng rưỡi, với các cầu thủ di chuyển khoảng 9 kilomet trong một buổi tập - gấp hơn 2 lần so với một buổi tập bình thường của cấp CLB.

Tiền vệ này cũng nói về Bồ Đào Nha và Cristiano Ronaldo. Fayzullaev cho biết anh là một fan hâm mộ Lionel Messi, nhưng thừa nhận rằng được thi đấu với Ronaldo là một giấc mơ: “Có lẽ Bồ Đào Nha sẽ pressing tốt hơn khi không có anh ấy. Nhưng khi Cristiano có mặt trên sân, điều đó mang lại sự tự tin cho toàn đội. Ronaldo có thể quyết định trận đấu bất cứ lúc nào”.

Ngoài ra, Fayzullaev cũng cho biết sự thăng tiến của Abdukodir Khusanov là động lực lớn cho mọi cầu thủ bóng đá ở Uzbekistan. Điều đó chứng minh rằng ngay cả những cầu thủ đến từ các thành phố nhỏ cũng có thể đạt đến đỉnh cao nếu họ tin tưởng vào bản thân và nỗ lực hết mình.

Anh chia sẻ rằng ngay từ World Cup U-20, anh đã cảm nhận được Khusanov có những phẩm chất để thi đấu ở một trong 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu nhờ sức mạnh thể chất, sự tự tin và lối chơi quyết liệt trên sân. Khusanov hiện đang chơi rất tốt ở Manchester City.

Fayzullaev cũng nói ngắn gọn về sự nghiệp CLB. Anh vẫn biết ơn CSKA Moscow, và thường xuyên xem đội bóng thi đấu khi có thời gian và giữ liên lạc với một số đồng đội cũ. Nhưng mà anh cũng nói rõ rằng việc trở lại CSKA lúc này không phải là bước đi đúng đắn. Fayzullaev muốn tiến lên trong sự nghiệp và hy vọng sẽ được thi đấu ở các giải hàng đầu châu Âu.

La Liga là giải đấu thu hút anh nhất, trong khi Barcelona vẫn là giấc mơ lớn nhất của anh. Tuy nhiên, hiện tại, Fayzullaev cho biết anh đang tập trung hoàn toàn vào World Cup. Động lực chính của anh rất đơn giản: Làm cho người dân Uzbekistan tự hào.

Đ.Hg.