Hwang In-beom từng chơi cho Rubin Kazan, là trò cưng HLV Leonid Slutsky

Ít ai nhớ được rằng, một trong hai người hùng của tuyển Hàn Quốc trong trận đấu lội ngược dòng đánh bại tuyển CH Czech - Hwang In-beom, từng có thời gian chơi cho Rubin Kazan tại giải RPL và được HLV người Nga Leonid Slutsky (đang cầm Shanghai Shenhua) cưng chiều!

In-Neom trong màu áo Rubin Kazan (Ảnh: Truyền thông CLB)

Người hâm mộ RPL vẫn nhớ In-beom. Mùa hè 2020, Dinamo Zagreb và Rubin Kazan đã tranh giành tiền vệ này, người khi đó đang chơi cho Vancouver ở MLS. Kazan trả giá cao hơn CLB Croatia với mức giá 2,5 triệu EUR. Nhưng có lẽ thương vụ này thành hiện thực chính là nhờ HLV trưởng của đội bóng lúc bấy giờ, ông Slutsky.

“Yếu tố chính trong việc tôi chọn Rubin là Slutsky. Ông ấy gọi điện giải thích chi tiết cách ông ấy nhìn nhận tôi trên sân. Điều này rất quan trọng đối với các cầu thủ bóng đá. Zagreb cũng rất muốn có tôi, nhưng không có cuộc đàm phán nào với HLV người Croatia”, In-beom từng thừa nhận trong một cuộc trả lời phỏng vấn Match TV.

Hwang đã trở thành một phần của Rubin, đội bóng kết thúc ở vị trí thứ 4 RPL mùa giải 2020-2021 và giành được một suất tham dự Conference League. Tiền vệ phòng ngự này ra sân 18 trận, ghi được 3 bàn thắng, và có 2 pha kiến ​​tạo. Năm tiếp theo kém thành công hơn: Kazan bước vào kỳ nghỉ Đông ở vị trí thứ 7. Tuy nhiên, In-beom đã dành lời khen ngợi cho Slutsky hồi tháng 2-2002 trên kênh truyền thông của CLB này.

“Tôi thực sự rất thích ông ấy. Slutsky là người tuyệt vời nhất tôi từng gặp ở trong sự nghiệp bóng đá của mình. Là một HLV, tôi nghĩ ông ấy là một trong những người giỏi nhất ở Nga. Đó là lý do tại sao tôi đến đây. Tôi rất vui khi được làm việc với HLV như vậy. Thực sự yêu thích khiếu hài hước, những câu chuyện cười của ông”.

Tuy nhiên, sau cuộc phỏng vấn này, cầu thủ người Hàn Quốc không còn thi đấu cho Kazan nữa: Anh bị chấn thương vào cuối đợt tập huấn, sau đó đình chỉ hợp đồng, cùng với một số lượng lớn cầu thủ nước ngoài khác, rời khỏi Nga. Rubin cuối cùng rớt xuống hạng RFL. Tuy nhiên, cựu nhân viên CLB dành những lời tốt đẹp cho anh.

“Cậu ấy là một cầu thủ rất thông minh. Tôi rất ngạc nhiên khi cậu ấy chuyển đến Olympiacos chứ không phải một giải đấu nghiêm túc hơn”, cựu chuyên gia phân tích của Rubin - là Nikita Vasyukhin, cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh YouTube “Ngày của Giáo viên Văn hóa và Thể chất”.

Sau khi rời khỏi Kazan, In-beom chuyển về quê nhà Seoul, từ đó anh gia nhập Olympiacos tại giải Ngoại hạng Hy Lạp. Sự nghiệp của anh sau đó bao gồm các quãng thời gian thi đấu cho Red Star Belgrade (Giải Ngoại hạng Serbia) và Feyenoord (Giải Ngoại hạng Hà Lan). Tuy nhiên anh không chơi từ tháng 3 đến cuối mùa vì chấn thương.

Trước World Cup 2026, Hwang cũng không thi đấu trận chính thức nào kể từ tháng 3 chấn thương mắt cá trong trận đấu với lại Excelsior. Anh quay lại sân đấu ngày 31-5, chơi cho ĐTQG trong trận giao hữu với Trinidad & Tobago dù chỉ đá 28 phút. Còn ở trong trận đấu với tuyển CH Czech, anh là ngôi sao sáng với 1 bàn + 1 kiến tạo.

Đ.Hg.