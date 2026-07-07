Thibaut Courtois: “Tuyển Senegal còn mạnh hơn tuyển Mỹ”

Thủ môn kỳ cựu của tuyển Bỉ là Thibaut Courtois lên tiếng mỉa mai tuyển Mỹ sau chiến thắng áp đảo có tỷ số 4-1 trước sự chứng kiến của gần 67 ngàn khán giả nước này, tại SVĐ Lumen Field. Lý ra tuyển Bỉ sẽ đối xử với tuyển Mỹ khác đi, nếu không có sự can thiệp kỳ quặc vào tấm thẻ đỏ của Folarin Balogun.

Thủ môn Courtois khá chật vật trong trận đấu với Senegal

Ở tuổi 34, Thibaut Courtois vẫn tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp vượt trội so với tuổi tác, duy trì vị thế là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Trong trận thắng tuyển Bỉ, thủ môn của Real Madrid đã chơi rất chắc chắn, chỉ để thủng lưới 1 bàn, góp phần giúp đội mình đả bại đối thủ với cách biệt 3 bàn...

Là một thủ môn dày dạn kinh nghiệm, nhưng cuối cùng, Courtois cũng không nhịn được, phải lên tiếng mỉa mai một đối thủ vụt trở thành “kẻ địch của cả thế giới bóng đá” - sau khi nhận được sự ưu ái khó tin từ FIFA. Việc FIFA xóa tấm thẻ đỏ của Balogun khiến USMNT mất đi tính “chính danh” tại sân nhà.

Không để Mauricio Pochettino và các học trò ra về một cách lặng lẽ, Courtois dành thời gian nói với truyền thông về việc đội tuyển Mỹ bị thổi phồng quá mức trước trận đấu đáng chú ý ở vòng 16 đội của FIFA World Cup năm nay, kiểu như, họ đã giành chiến thắng tại một bảng đấu quá dễ và bị ảo tưởng...

“Tôi hiểu rằng họ muốn thổi phồng Đội tuyển Mỹ, nhưng hôm nay tôi đã cảm thấy chắc chắn hơn về chiến thắng của chúng tôi so với trận đấu với lại tuyển Senegal (tại vòng 32 đội, nơi tuyển Bỉ ngược dòng từ thua 0-2 để giành chiến thắng chung cuộc là 3-2). Tôi nghĩ Senegal là đội bóng mạnh hơn tuyển Mỹ!”.

“Tôi rất ngạc nhiên trước sự thiếu tôn trọng chúng tôi phải chịu đựng trong những ngày gần đây. Họ nói rằng Mỹ sẽ dễ dàng đánh bại chúng tôi và chúng tôi không còn là đội bóng như xưa nữa. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi đã chứng minh rằng chúng tôi vẫn là một đội bóng giỏi”, Courtois đáp trả rất sâu cay.

“Các trận đấu với Ai Cập và Iran khó khăn hơn (Bỉ lần lượt hòa 1-1 và 0-0 ở vòng đấu bảng), nhưng đó lại là những trận đấu hoàn toàn khác. Không thể so sánh với trận đấu hôm nay. Chúng tôi muốn dồn ép đối thủ ngay từ đầu, tạo ra cơ hội- và chúng tôi đã làm được. Họ bắt đầu nghi ngại chúng tôi kể từ đó”.

“Tôi hiểu rằng Mỹ muốn quảng bá ĐTQG của họ, nhưng hôm nay tôi đã tự tin hơn về chiến thắng của chúng tôi so với trước trận đấu Senegal. Senegal có đội hình mạnh hơn và điều đó cũng được thể hiện rõ hôm nay. Liệu tất cả những thổi phồng về Balogun có ảnh hưởng? Không hẳn. Tôi đọc nó và chỉ cười thôi”.

Đ.Hg.