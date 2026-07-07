Bỉ trừng phạt tuyển Mỹ, chủ nhà sạch bóng từ tứ kết

Trừng phạt đội bóng chủ nhà còn sót lại cuối cùng của FIFA World Cup 2026 là tuyển Mỹ với tỷ số áp đảo 4-1, Bỉ đã giành quyền lọt vào vòng đấu tứ kết, nơi họ nhiều khả năng đối đầu với tuyển Tây Ban Nha. Kết quả này khiến chủ nhà hoàn toàn vắng bóng kể từ vòng đấu “bát cường”!

Thủ môn tuyển Mỹ mắc sai lầm

Hàng loạt sai lầm mang tính cá nhân - ở những thời khắc nhạy cảm nhất khiến - USMNT phải chịu thất bại đau đớn với tỷ số 1-4 trước đội bóng đến từ châu Âu, trước đó còn đang đấu tranh cho tính công bằng và chính danh vì những can thiệp khó tin về mặt chính trị vào bóng đá, vào FIFA với tấm thẻ đỏ Folarin Balogun...

Tuyển Bỉ không phải là hay nhất nhưng vẫn chớp thời cơ nhanh nhất mỗi khi đối thủ chủ nhà còn sót lại cuối cùng của FIFA World Cup 2026 để hở điểm yếu chí mạng nơi hàng phòng thủ - cả 4 bàn thắng của tuyển Bỉ, với “cú đúp” của Charles De Ketelaere, Hans Vanaken và của Romelu Lukaku đều diễn ra với cùng kịch bản.

Tỷ số quá cách biệt khi tuyển Bỉ dạy cho USMNT bài học về “football, không phải soccer” (vì ngay cả biệt danh USMNT của tuyển Mỹ cũng có từ... soccer), cho thấy, nước Mỹ có thể đang vận hành một kỳ World Cup thành công nhất và đầy màu sắc nhất (nhưng cũng gây tranh cãi nhất), nhưng trên sân bóng đá là chuyện khác.

Trong suốt 90 phút thi đấu (+5 phút bù giờ ở trên sân), các cầu thủ Mỹ liên tục cho thấy họ có tài năng, có tương lai hứa hẹn nhưng thiếu bản lĩnh về mặt tâm lý và sự dày dạn của lối chơi bóng có tổ chức, điều mà nước Mỹ hiếm thấy khi họ biến bóng đá thành trò chơi kiểu thương mại - chỉ để thu lại lợi nhuận lớn lao.

Đây là thất bại của cả một hệ thống và nếu không chấp nhận thay đổi, bóng đá Mỹ sẽ chỉ là trò chơi “hạng 6” (thua cả bóng bầu dục, bóng chày, bóng rổ, khúc côn cầu trên băng, quần vợt và thậm chí quyền Anh + MMA). Một kỳ World Cup sôi động không giúp biến một làng bóng đá kiểu vậy sớm trở thành siêu cường.

Tất nhiên, nếu quyết tâm cải thiện hệ thống, việc giữ lại HLV như là Mauricio Pochettino sẽ rất cần thiết, bất chấp thất bại hôm nay mà tất cả sẽ cùng hướng đến thành công của ngày mai. Nếu không, họ vẫn có những ngành thương mại thể thao đầy lợi nhuận - nhưng mang phiên bản bóng đá sang châu Âu (như ở Chelsea) sẽ là vấn đề lớn lao.

Như vậy, trước khi vòng đấu “bát cường” khởi tranh, bất chấp những tiến bộ và những khen ngợi ban đầu, cả 3 đội bóng chủ nhà là Canada, Mexico và cả Mỹ đều đồng loạt bị loại. Điều này cho thấy sự cách biệt về trình độ - chuyên môn của bóng đá Bắc Mỹ so với các khu vực khác là rất lớn, không dễ san bằng ngay được.

Với kết quả này, Bỉ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha ở tứ kết. Trong quá khứ, 2 làng bóng đá này đã từng đấu nhau 22 lần, Tây Ban Nha giành được 12 trận thắng. Riêng ở đấu trường World Cup, họ có khá nhiều ân oán: Bỉ thắng Tây Ban Nha 5-4 ở loạt luân lưu sau khi hòa 1-1 tại tứ kết World Cup 1986, Bỉ thua Tây Ban Nha 1-2 ở vòng bảng World Cup 1990.

Đ.Hg.